Prison building with razor wire fence
Sport

Veréssel fenyegették a teniszlegendát a börtönben: most kitálalt, ezért volt veszélyben az élete

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 18:12

Boris Beckert pókerezés okán fenyegették a nehézfiúk a sitten, de szerencséjére barátai kisegítették.

Bár már három év is eltelt azóta, hogy különféle csalások és pénzügyi bűncselekmények miatt nyolc hónapot kellett örtönben ülnie, vélhetően soha nem felejti el Boris Becker, ami az angliai fegyintézetekben történt vele. Most egy interjúban elmondta, hogy az őrök is látták rajta a rémületet, de ellentétben más hírességekkel, rá egyáltalán nem vigyáztak.

Az egykori hatszoros Grand Slam-győztest és világeslőt még 2022-ben vitték angliai börtönbe, ahol mint elmondta, nem csak a pszichikai ráhatással kellett harcolnia minden egyes nap. 

2022 áprilisában vonultam be, októberre már melegítőben és zokniban aludtam. Voltak éjszakák, amikor annyira hideg volt a cellámban, hogy két kabátban és két pár zokniban aludtam, és törölközőt tekerem a fejem köré

- mesélt a megpróbáltatásokról Becker. De még nem is ez volt a legrosszabb, hanem az, hogy mikor valami pótcselekvést keresett az idő eltöltésére, majdnem az élete is komoly veszélybe került, csak már a rabtársai miatt.

Egy több napig tartó pókerjátszma után 500 font adósságom keletkezett. Természetesen ostobaság volt részemről pókert játszani ilyen emberekkel. Teniszpályafutásom után egy ideig profi pókeres voltam, arra gondoltam, mi baj történhetne velem? Ez csak egy kis szórakozás. Pókereztem igazi bűnözőkkel, akik bejöttek a cellámba, és veréssel fenyegettek, ha nem fizetek. Ha egy barátom a börtönön kívül nem oldotta volna meg a problémát pénzátutalással, ma más ember lennék

- mondta az egykori német ász.
Címlapkép: Getty Images
