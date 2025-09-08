A Liverpool FC nem tesz újabb kísérletet Marc Guehi megszerzésére a januári átigazolási időszakban.
Veréssel fenyegették a teniszlegendát a börtönben: most kitálalt, ezért volt veszélyben az élete
Boris Beckert pókerezés okán fenyegették a nehézfiúk a sitten, de szerencséjére barátai kisegítették.
Bár már három év is eltelt azóta, hogy különféle csalások és pénzügyi bűncselekmények miatt nyolc hónapot kellett örtönben ülnie, vélhetően soha nem felejti el Boris Becker, ami az angliai fegyintézetekben történt vele. Most egy interjúban elmondta, hogy az őrök is látták rajta a rémületet, de ellentétben más hírességekkel, rá egyáltalán nem vigyáztak.
Az egykori hatszoros Grand Slam-győztest és világeslőt még 2022-ben vitték angliai börtönbe, ahol mint elmondta, nem csak a pszichikai ráhatással kellett harcolnia minden egyes nap.
2022 áprilisában vonultam be, októberre már melegítőben és zokniban aludtam. Voltak éjszakák, amikor annyira hideg volt a cellámban, hogy két kabátban és két pár zokniban aludtam, és törölközőt tekerem a fejem köré
- mesélt a megpróbáltatásokról Becker. De még nem is ez volt a legrosszabb, hanem az, hogy mikor valami pótcselekvést keresett az idő eltöltésére, majdnem az élete is komoly veszélybe került, csak már a rabtársai miatt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Egy több napig tartó pókerjátszma után 500 font adósságom keletkezett. Természetesen ostobaság volt részemről pókert játszani ilyen emberekkel. Teniszpályafutásom után egy ideig profi pókeres voltam, arra gondoltam, mi baj történhetne velem? Ez csak egy kis szórakozás. Pókereztem igazi bűnözőkkel, akik bejöttek a cellámba, és veréssel fenyegettek, ha nem fizetek. Ha egy barátom a börtönön kívül nem oldotta volna meg a problémát pénzátutalással, ma más ember lennék
- mondta az egykori német ász.
Andre Onana, a Manchester United kapusa kölcsönben a török Trabzonsporhoz igazol, miután a klubnál "feleslegessé" vált.
Itt az új világelső: domináns játékkal verte Alcaraz legnagyobb ellenfelét, ő maradt a US Open királya
Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítménnyel nyerte meg hatodik Grand Slam címét a US Openen, legyőzve Jannik Sinnert a döntőben.
Balhé van készülőben a McLarennél? Reagáltak a pilóták a csapatutasításra, ezt mondta Norris és Piastri
A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában
Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen.
Verstappent már a rajtnál sem lehetett megfogni, nagyon simán húzta be a monzai versenyt. A két McLaren azonban nem hagyja felzárkózni az összetettben.
Az úszónő terhessége már eléggé előrehaladt, a kép tanúsága alapján hamarosan bővül a család.
Geraint Thomas, a 2018 Tour de France győztese és olimpiai aranyérmes kerékpáros ma fejezi be pályafutását a Tour of Britain utolsó szakaszán.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője kerékpáros balesetet szenvedett, és törött kulcscsontja miatt műtétre szorul.
Nemzetközi összefogással, egy évekig tartó nyomozás végén felszámolták a Streameast nevű illegális streamhálózatot.
Két gólós előnyt játszott el a válogatott, egy pontot hoztak el Dublinból. Folytatás jövő kedden Portugália ellen.
A Ferrarik a negyedik, illetve ötödik helyet szerezték meg, Verstappen azonban most tudott extrát nyújtani, így övé a pole Monzában.
A McLaren pilótája szerint túl szoros a verseny a riválisokkal, de Monzában ismét nagy dobásra készül.
René Higuita, a kolumbiai labdarúgás legendás kapusa örökre beírta nevét a futballtörténelembe ezzel a mozdulattal.
Sorozatban négy bajnokcsapat tagja is volt a legendás kapus, Ken Dryden, összesen hat aranygyűrűt nyert.
A statisztikák azt mutatják, hogy az írek az elmúlt pár évtizedben igazi mumusai voltak a magyar válogatottnak - extra teljesítménnyel azonban hozható a meccs.
A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szervezői négy évvel meghosszabbították a Monacói Nagydíjnak otthon adó Monte-Carlo szerződését,.
Mike Tyson és Floyd Mayweather, a boksz két legendás alakja jövőre bemutató mérkőzésen csap össze.
Paraguay jövő nyáron visszatér a labdarúgó-világbajnokságra, miután az Ecuador elleni 0-0-s döntetlennel biztosította helyét a 2026-os tornán.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.