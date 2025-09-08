2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
29 °C Budapest
Telki, 2025. szeptember 3.A magyar csapat tagjai a labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. szeptember 3-án. A csapat szeptember 6-án Írország ellen lép pályára Dublinban, három nappal később pedig Portugália
Sport

Elmondta Szoboszlai Dominik, mire számítsunk a portugálok ellen: "mindenki tegye ki a szívét, lelkét!"

MTI
2025. szeptember 8. 13:46

Először találkozik a pályán gyerekkori példaképével, Cristiano Ronaldoval Szoboszlai, aki azonban elvárásokat is megfogalmazott csapattársai felé.

A csapatkapitány Szoboszlai Dominik kiegyezne azzal, ha a magyar labdarúgó-válogatott kedden hazai pályán döntetlent érne a portugálok ellen a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában.

"Azonnal aláírnám a döntetlent Portugália ellen, de szerintem mindenki" - jelentette ki a Telkiben tartott hétfői sajtótájékoztatón a Liverpool sztárja, aki különösen várja ezt az összecsapást, mert gyerekkora óta Cristiano Ronaldo a példaképe, akivel először találkozhat a pályán.

A 24 éves futballista azt is felidézte, hogy napra pontosan 16 éve éppen a portugálok ellen játékoskísérő volt, mint hozzátette, mai napig tisztán emlékszik az akkori érzéseire.

Az elvárás az, hogy mindenki tegye ki a szívét, lelkét, mert akkor az eredménytől függetlenül felemelt fejjel jöhetünk le a pályáról. A cél vagy álom pedig kijutni a világbajnokságra, de legalább elérni a pótselejtezőt. Minőségben Portugália előttünk jár, de harcolni, futni és küzdeni kell ameddig csak bírunk

- fogalmazta meg a céljait és elvárásait Szoboszlai.

A csapatkapitány azt is elárulta, noha sok poszton bevetették már a klubjaiban és a válogatottban, a középpályán szeret a leginkább játszani.

A középpályán érzem magam komfortosan, de ott játszom, ahova raknak. Ha a főnök úgy dönt, akkor leülünk és megbeszéljük

- tette hozzá Szoboszlai Dominik.

Az írországi 2-2-es döntetlen kapcsán kifejtette, most már kár a bíróval és a hibáival foglalkozni, mert hiába idegeskednek ezen, akkor se lesz más az eredmény.

Sallai Roland pótlása nehéz lesz, mert meghatározó játékosról van szó, de majd a főnök eldönti ki szerepelhet a helyén. Egy biztos, aki itt van, mindenki arra vár, hogy megkapja a lehetőséget és éljen vele

- mondta a Szoboszlai a Galatasaray futballistájáról, aki dublini piros lapja miatt eltiltott lesz.

A magyar-portugál mérkőzés, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, kedden 20.45-kor kezdődik a telt házas Puskás Arénában. A 12 selejtezőcsoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
#magyarország #foci #sport #magyar válogatott #portugália #szoboszlai dominik #cristiano ronaldo #vb-selejtezők #selejtező #szoboszlai

