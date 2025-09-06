2025. szeptember 6. szombat Zakariás
Dublin, 2025. szeptember 6.Bolla Bendegúz (b) és az ír Josh Cullen az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 6-án.MTI/Bodnár Boglárka
Sport

Ilyen nincs: megnyert meccset engedett el a válogatott, ikszeltünk az első selejtezőn

MTI
2025. szeptember 6. 22:50

Két gólós előnyt játszott el a válogatott, egy pontot hoztak el Dublinból. Folytatás jövő kedden Portugália ellen.

Majdnem egy teljes félidőt emberhátrányban futballozva a magyar labdarúgó-válogatott szombaton 2-2-es döntetlennel rajtolt Írország vendégeként a 2026-os világbajnokság európai selejtezősorozatában.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai álomszerűen kezdtek, ugyanis Varga Barnabás és Sallai Roland találatával 15 perc alatt kétgólos előnyre tettek szert. Térfélcserét követően viszont hamar szépített Evan Ferguson, ráadásul a magyar csapat Sallai piros lapja miatt emberhátrányba is került, ennek ellenére majdnem sikerült kivédekeznie a hosszabbítással együtt hátralévő bő negyven percet, de a ráadásban Adam Idah egyenlített.

Marco Rossi a csereként beküldött Ötvös Bence és Tóth Barna személyében újoncokat is avatott a találkozón. A magyarok kedden a csoport favoritját, a júniusban Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadják a Puskás Arénában

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
#magyarország #foci #magyar #magyarok #magyar válogatott #rossi #válogatott #vb-selejtezők #selejtező

