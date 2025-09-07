Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője kerékpáros balesetet szenvedett, és törött kulcscsontja miatt műtétre szorul.
Befejezi a legendás bringás: szülővárosában teszi meg az utolsó métereket
Geraint Thomas, a 2018 Tour de France győztese és olimpiai aranyérmes kerékpáros ma fejezi be pályafutását a Tour of Britain utolsó szakaszán, amely szülővárosában, Cardiffban ér véget - közölte a BBC.
A 39 éves walesi sportoló tiszteletére várhatóan több ezren gyűlnek össze Dél-Wales utcáin. A Tour of Britain záró, 122,2 kilométeres szakasza a róla elnevezett newporti velodromból indul, elhalad gyermekkori kerékpáros klubja, a Maindy Flyers mellett, majd Cardiffban fejeződik be.
"Az utolsó szakasz 100 méterre halad el a szüleim házától, és amellett a kocsma mellett is, ahol az első sörömet ittam. Szerencsés vagyok, hogy a Tour of Britain a szezon végén van, így hazai utakon fejezhetem be a pályafutásomat. Csodálatos módja lesz a befejezésnek" - nyilatkozta Thomas.
A versenyző jelenleg a 86. helyen áll, több mint 16 perccel lemaradva az összetett vezető Romain Gregoire mögött a szombati, Pontypool és The Tumble közötti "érzelmes" szakasz után. "Különleges nap volt, a tömeg elképesztő volt. Az emelkedőn őrület volt, úgy éreztem, mintha mindenki nekem szurkolt volna, ami hihetetlen" - tette hozzá Thomas.
Csapata, az Ineos Grenadiers különleges, a walesi versenyző által tervezett mezt visel majd, amely azoknak az embereknek, helyeknek és győzelmeknek a nevét ünnepli, amelyek meghatározták pályafutását, valamint fia kézzel rajzolt képét is tartalmazza.
A cardiffi befutó valószínűleg felidézi majd a hét évvel ezelőtti hazatérését, amikor a Tour de France győzteseként sárga trikóban ünnepelték, és becslések szerint ezrek gyűltek össze a győzelmi ünnepségen.
"Megváltoztatta az életemet" - emlékezett vissza Thomas a kerékpársport legrangosabb versenyén aratott győzelmére. "Furcsa, de akkor éreztem magam a legmagabiztosabbnak, és nem éreztem nyomást, ami ellentétes azzal, amit gondolnál. A sárga trikóban, egy-két szakasz után azt hinnéd, hogy a verseny előrehaladtával egyre nagyobb nyomást érzel, de ha valamit, akkor csak még nyugodtabb lettem. Mentálisan nagyon jó állapotban voltam."
Thomas pályafutása során két olimpián is aranyérmet nyert pályakerékpározásban - 2008-ban Pekingben és 2012-ben Londonban -, valamint aranyérmet szerzett a 2014-es Nemzetközösségi Játékok országúti versenyén is.
A sportoló 2010-ben csatlakozott az akkori Team Sky-hoz, és a következő évtizedben segítette a brit csapatot hét Tour de France, valamint a Vuelta a Espana és a Giro d'Italia sikeréhez. Thomas már tárgyalásokat folytatott a csapatvezetésbe való esetleges bekapcsolódásáról Sir Dave Brailsford csapatfőnök mellett.
Oliver Glasner vezetőedző lemondással fenyegetőzött a játékos eladása esetén, Guéhi most nagyon zabos a klubra.
Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.
Az olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak.
Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.
A napokon belül induló NFL-szezon előtt összeszedték, melyik stadionban mennyibe kerül egy sör: komoly különbségeket lehet találni, de az elején semmi meglepetés.
Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú ökölvívó, aki kétszer magáénak tudhatta a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet.
Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.
A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon.
Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.
Schön Szabolcs a rendszeres játéklehetőségben bízhat, de angliai csapatában az idén még nem jutott szerephez.
Erik ten Hag mindössze két Bundesliga-forduló után távozik a Bayer Leverkusen kispadjáról.
Vége az Isak-drámának Angliában: hamarosan aláírhat a lázadó csatár, rekordösszeget fizethetnek érte
A Liverpool rekordösszegű, 125 millió fontos megállapodást kötött Alexander Isak átigazolásáról a Newcastle Uniteddel.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy ezt a típusú szabadrúgást még kevesebbet is gyakorolta az elmúlt hetekben.
A most szerzett mesterhármasnak éppen a "közepe" volt Benzema karrierjének ötszázadik találata - nem sokan csinálták ezt meg előtte.
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.
