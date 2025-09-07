Befejezi a legendás bringás: szülővárosában teszi meg az utolsó métereket

Geraint Thomas, a 2018 Tour de France győztese és olimpiai aranyérmes kerékpáros ma fejezi be pályafutását a Tour of Britain utolsó szakaszán, amely szülővárosában, Cardiffban ér véget - közölte a BBC.

A 39 éves walesi sportoló tiszteletére várhatóan több ezren gyűlnek össze Dél-Wales utcáin. A Tour of Britain záró, 122,2 kilométeres szakasza a róla elnevezett newporti velodromból indul, elhalad gyermekkori kerékpáros klubja, a Maindy Flyers mellett, majd Cardiffban fejeződik be.

"Az utolsó szakasz 100 méterre halad el a szüleim házától, és amellett a kocsma mellett is, ahol az első sörömet ittam. Szerencsés vagyok, hogy a Tour of Britain a szezon végén van, így hazai utakon fejezhetem be a pályafutásomat. Csodálatos módja lesz a befejezésnek" - nyilatkozta Thomas.

A versenyző jelenleg a 86. helyen áll, több mint 16 perccel lemaradva az összetett vezető Romain Gregoire mögött a szombati, Pontypool és The Tumble közötti "érzelmes" szakasz után. "Különleges nap volt, a tömeg elképesztő volt. Az emelkedőn őrület volt, úgy éreztem, mintha mindenki nekem szurkolt volna, ami hihetetlen" - tette hozzá Thomas.

Csapata, az Ineos Grenadiers különleges, a walesi versenyző által tervezett mezt visel majd, amely azoknak az embereknek, helyeknek és győzelmeknek a nevét ünnepli, amelyek meghatározták pályafutását, valamint fia kézzel rajzolt képét is tartalmazza.

A cardiffi befutó valószínűleg felidézi majd a hét évvel ezelőtti hazatérését, amikor a Tour de France győzteseként sárga trikóban ünnepelték, és becslések szerint ezrek gyűltek össze a győzelmi ünnepségen.

"Megváltoztatta az életemet" - emlékezett vissza Thomas a kerékpársport legrangosabb versenyén aratott győzelmére. "Furcsa, de akkor éreztem magam a legmagabiztosabbnak, és nem éreztem nyomást, ami ellentétes azzal, amit gondolnál. A sárga trikóban, egy-két szakasz után azt hinnéd, hogy a verseny előrehaladtával egyre nagyobb nyomást érzel, de ha valamit, akkor csak még nyugodtabb lettem. Mentálisan nagyon jó állapotban voltam."

Thomas pályafutása során két olimpián is aranyérmet nyert pályakerékpározásban - 2008-ban Pekingben és 2012-ben Londonban -, valamint aranyérmet szerzett a 2014-es Nemzetközösségi Játékok országúti versenyén is.

A sportoló 2010-ben csatlakozott az akkori Team Sky-hoz, és a következő évtizedben segítette a brit csapatot hét Tour de France, valamint a Vuelta a Espana és a Giro d'Italia sikeréhez. Thomas már tárgyalásokat folytatott a csapatvezetésbe való esetleges bekapcsolódásáról Sir Dave Brailsford csapatfőnök mellett.