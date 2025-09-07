2025. szeptember 7. vasárnap Regina
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
tour de france, bicikliverseny, kerékpár, bicikli[url=http://italiano.istockphoto.com/file_closeup.php?id=6630025/][img]http://italiano.istockphoto.com/file_thumbview_approve.php?size=1&id=6630025[/img][/url] [url=http://italiano
Sport

Befejezi a legendás bringás: szülővárosában teszi meg az utolsó métereket

Pénzcentrum
2025. szeptember 7. 14:15

Geraint Thomas, a 2018 Tour de France győztese és olimpiai aranyérmes kerékpáros ma fejezi be pályafutását a Tour of Britain utolsó szakaszán, amely szülővárosában, Cardiffban ér véget - közölte a BBC.

A 39 éves walesi sportoló tiszteletére várhatóan több ezren gyűlnek össze Dél-Wales utcáin. A Tour of Britain záró, 122,2 kilométeres szakasza a róla elnevezett newporti velodromból indul, elhalad gyermekkori kerékpáros klubja, a Maindy Flyers mellett, majd Cardiffban fejeződik be.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Az utolsó szakasz 100 méterre halad el a szüleim házától, és amellett a kocsma mellett is, ahol az első sörömet ittam. Szerencsés vagyok, hogy a Tour of Britain a szezon végén van, így hazai utakon fejezhetem be a pályafutásomat. Csodálatos módja lesz a befejezésnek" - nyilatkozta Thomas.

A versenyző jelenleg a 86. helyen áll, több mint 16 perccel lemaradva az összetett vezető Romain Gregoire mögött a szombati, Pontypool és The Tumble közötti "érzelmes" szakasz után. "Különleges nap volt, a tömeg elképesztő volt. Az emelkedőn őrület volt, úgy éreztem, mintha mindenki nekem szurkolt volna, ami hihetetlen" - tette hozzá Thomas.

KATTINTS a friss eredményekért, sporthírekért a Sportonlinera!

Csapata, az Ineos Grenadiers különleges, a walesi versenyző által tervezett mezt visel majd, amely azoknak az embereknek, helyeknek és győzelmeknek a nevét ünnepli, amelyek meghatározták pályafutását, valamint fia kézzel rajzolt képét is tartalmazza.

A cardiffi befutó valószínűleg felidézi majd a hét évvel ezelőtti hazatérését, amikor a Tour de France győzteseként sárga trikóban ünnepelték, és becslések szerint ezrek gyűltek össze a győzelmi ünnepségen.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

"Megváltoztatta az életemet" - emlékezett vissza Thomas a kerékpársport legrangosabb versenyén aratott győzelmére. "Furcsa, de akkor éreztem magam a legmagabiztosabbnak, és nem éreztem nyomást, ami ellentétes azzal, amit gondolnál. A sárga trikóban, egy-két szakasz után azt hinnéd, hogy a verseny előrehaladtával egyre nagyobb nyomást érzel, de ha valamit, akkor csak még nyugodtabb lettem. Mentálisan nagyon jó állapotban voltam."

Thomas pályafutása során két olimpián is aranyérmet nyert pályakerékpározásban - 2008-ban Pekingben és 2012-ben Londonban -, valamint aranyérmet szerzett a 2014-es Nemzetközösségi Játékok országúti versenyén is.

A sportoló 2010-ben csatlakozott az akkori Team Sky-hoz, és a következő évtizedben segítette a brit csapatot hét Tour de France, valamint a Vuelta a Espana és a Giro d'Italia sikeréhez. Thomas már tárgyalásokat folytatott a csapatvezetésbe való esetleges bekapcsolódásáról Sir Dave Brailsford csapatfőnök mellett.
Címlapkép: Getty Images
#kerékpár #kerékpárút #sport #szakasz #kerékpárosok #tour de france #kerékpársport

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:15
14:04
13:30
13:00
12:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 6.
200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy
2025. szeptember 7.
Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből
2025. szeptember 6.
Gurulós járókeret, rollátor ára tb-támogatással: az igénylése egyszerű, ennyibe kerül
2025. szeptember 6.
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 7. vasárnap
Regina
36. hét
Szeptember 7.
Bányásznap
Szeptember 7.
A nagyszülők napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
7 napja
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
3
7 napja
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
4
2 hete
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
5
1 hete
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jelzáloghitel
A bankok fedezetekkel próbálják csökkenteni a hitelezés kockázatát. Az egyik legbiztosabb ilyen fedezet az ingatlan, melyre hitelt folyósító jelzálogjogot jegyeztet be. Ha az adósságot az adós nem tudja visszafizetni, a hitelintézet eladhatja az ingatlant, hogy pénzéhez jusson.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 7. 13:00
Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 7. 10:30
Ez az 5 legnagyobb fa Magyarországon: fotókon történelmünk élő szemtanúi
Agrárszektor  |  2025. szeptember 7. 14:31
Ősi jelenség a magyar erdőkben: vezetett túrákon várják a természetjárókat