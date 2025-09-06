Írország-Magyarország: ma indul az utazás, Dublinban játszik selejtezőt a magyar válogatott

Ma este Dublinban, Írország vendégeként lép páylára a magyar válogatott a 2026-os világbajnokságra szóló selejtezősorozat első felvonásán. A statisztikák azt mutatják, hogy az írek az elmúlt pár évtizedben igazi mumusai voltak a magyar válogatottnak - most megmutatjuk, miért győzhet mégis a magyar csapat ezen a rendkívül fontos nyitómeccsen.

Hosszas várakozás után újra tétmeccset játszik ma este a Marco Rossi vezette magyar labdarúgó-válogatott. A csapat este 20.45-kor, Dublinban lép pályára Írország válogatottja ellen, és nagyon fontos lenne győznie ahhoz, hogy a könnyűnek egyáltalán nem mondható csoportban reménye lehessen a kijutásra.

A statisztikák azonban nem annyira a magyar csapat mellett szólnak, abban viszont joggal bízhatunk, hogy a légiósok - köztük kiemelten Szoboszlai Dominik - parádés formája a mi oldalunkra billentheti a mérleget. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat és a statisztikákat is, hogy láthassuk, mire számíthatunk a ma esti meccsen.

Több évtizede nem tudtuk legyőzni az íreket

Írországgal nincs túl gazdag közös történelme a magyar válogatottnak, bár az is igaz, hogy nem kell sokat visszamennünk az utolsó meccsünkért. A Rossi-csapat utoljára egy éve, 2024 júniusában játszott Írországban, amikor az Eb előtti felkészülés jegyében léptünk ellenük pályára - bár vezettünk, végül 2-1-re kikaptunk az alapozó meccsen.

Érdekesség, hogy vb-selejtezőn kétszer is összeakadtunk az ír csapattal: először 1969-ben kerültünk velük össze, előtte pedig húsz évvel korábban - ekkor oda-vissza legyőztük őket. A magyar és az ír válogatott utolsó 5 meccsének mérlege így néz ki:

2024. június 4. Írország 2 - 1 Magyarország barátságos mérkőzés 2021. június 8. Magyarország 0 - 0 Írország barátságos mérkőzés 2012. június 4. Magyarország 0 - 0 Írország barátságos mérkőzés 1991. szeptember 11. Magyarország 1 -2 Írország barátságos mérkőzés 1989. június 4. Írország 2 - 1 Magyarország vb-selejtező

Az jól látható, hogy az elmúlt csaknem harminc évben egyetlen esetben sem volt olyan, hogy a két csapat meccseén háromnál több gól született volna - most is hasonlóan kevés gólra lehet számítani, és meg is mutatjuk máris, hogy miért.

Nem várható gólfesztivál

A két csapat várható gólszáma nem igazán jósolja azt, hogy gólparádéra lehet ma este számítani. Az úgynevezett 'várható gólok' (xG, vagyis Expected Goals) száma az íreknél 1,00, míg a magyaroknál 0,67. Az írek utolsó válogatott meccseiken a magyaroknál jóval kisebb arányban birtokolták a labdát, de ez messze nem jelenti azt, hogy bunkerfocira készülnek: a labda nélküli játékban sok alkalommal fojtották meg az ellenfeleik támadásait, ráadásul kontrajátékra is bármikor készek berendezkedni.

A magyar válogatottnál Szoboszlai Dominik az utolsó két meccsén (klubjában, a Liverpoolban) kényszerűségből a jobbhátvéd posztján szerepelt, ami jó eséllyel ezen a válogatott meccsen nem fog megtörténni. A csapatkapitányra valószínűleg sokkal inkább a támadások felépítésében számít Marco Rossi, és számos opcióra lehet számítani magában a támadásban is - azt az olasz mester nemrégiben külön is kiemelte, hogy Varga Barnabás helyetteseit kereste, hogy ha szükséges lenne, akkor legyen ilyen játékos.

Kulcsemberek: ki döntheti el a meccset?

A vendéglátó íreknél sokat várnak a nemrég Rómába kölcsönadott Evan Fergusontól, valamint egy hosszú sérülés és felépülés után visszatér a csapatba Chiedozie Ogbene is. Rájuk kiemelten kellene figyelnie a magyar védelemnek, ráadásul a középpályán is várható, hogy a középső nyomással az írek sok párharcot akarnak majd nyerni, ami veszélyes helyzeteket is teremthet.

A magyar válogatottnál azonban joggal bízhatunk az Arsenal elleni meccsen már csaknem világklasszis teljesítményt nyújtó védő, Kerkez Milos jó teljesítményében, valamit a már említett Szoboszlai Dominiknak is igazi vezérként kell majd a középpályán osztogatnia a kulcspasszokat. Varga Barnabás mellett komoly szerephez juthat még a jobb szárnyon Sallai Roland is, aki mindenképpen bizonyítani szeretne.

Összességében bár a statisztikák nem ezt mutatják,

de egy extra teljesítménnyel a magyar válogatott győzelmére inkább lehet számítani - ehhez azonban mind a középpályán, mind a védekezésben extra teljesítmény kell majd.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA