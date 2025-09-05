Nikitscher Tamást a fodrásznál érte menedzsere hívása, hogy amint lehet, induljon. Kicentizték, de meglett az új klub egy új országban.
Német blama a selejtezőben: komoly sorozat szakadt meg, veszélyben a vb-részvétel?
Németország történelmi vereséget szenvedett Szlovákiától a világbajnoki selejtezőn, ami az első idegenbeli vb-selejtezős kudarcuk 52 mérkőzés után - jelentette a The Guardian.
A négyszeres világbajnok német válogatott 2-0-ra kikapott Szlovákiától csütörtökön Pozsonyban az A csoportban. Németország már régen nem veszített el idegenbeli vb-selejtezőt, ráadásul sorozatban a harmadik vereségüket szenvedték el, miután júniusban Portugáliától és Franciaországtól is kikaptak a Nemzetek Ligájában.
A szlovákok már a mérkőzés elején nagy lehetőséget szalasztottak el Lubomir Satka révén, majd a 21. percben Oliver Baumann német kapus bravúrral hárította Leo Sauer lövését. A hazaiak támadójátéka a 42. percben hozta meg gyümölcsét, amikor Florian Wirtz labdavesztését követően David Hancko szép gólt szerzett.
A szünet után a németek agresszívebben játszottak, de az 55. percben David Strelec újabb gólt szerzett a szlovákoknak, miután kicselezte Antonio Rüdigert, majd a kapuba csavarta a labdát. A németek, akik az előző két világbajnokságon már az első körben kiestek, ezúttal sem tudtak visszajönni a mérkőzésbe, támadójátékuk ötlettelen maradt. Vasárnap Németország Észak-Írországot fogadja, amely 3-1-re nyert Luxemburg ellen.
A spanyol válogatott könnyedén, 3-0-ra győzött Bulgáriában az E csoport nyitómeccsén, míg Lengyelország 1-1-es döntetlent játszott Hollandiával Rotterdamban, ami jelentős lépés a lengyelek számára. Belgium 6-0-ra győzte le Liechtensteint, így három mérkőzésből két győzelemnél tartanak. Törökország pedig 3-2-re nyert Grúziában, annak ellenére, hogy emberhátrányban fejezték be a mérkőzést.
A Philadelphia Eagles védője, Jalen Carter kiállítást kapott köpködésért a Dallas Cowboys elleni szezonnyitó mérkőzésen
Korábbi Premier League-labdarúgók egy csoportja tízmillió fontokat veszített pénzügyi tanácsadóik miatt, és most adóhatósági követelésekkel is szembesülnek.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján.
Oliver Glasner vezetőedző lemondással fenyegetőzött a játékos eladása esetén, Guéhi most nagyon zabos a klubra.
Az olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak.
A napokon belül induló NFL-szezon előtt összeszedték, melyik stadionban mennyibe kerül egy sör: komoly különbségeket lehet találni, de az elején semmi meglepetés.
Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú ökölvívó, aki kétszer magáénak tudhatta a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet.
Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.
A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon.
Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.
Erik ten Hag mindössze két Bundesliga-forduló után távozik a Bayer Leverkusen kispadjáról.
Vége az Isak-drámának Angliában: hamarosan aláírhat a lázadó csatár, rekordösszeget fizethetnek érte
A Liverpool rekordösszegű, 125 millió fontos megállapodást kötött Alexander Isak átigazolásáról a Newcastle Uniteddel.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy ezt a típusú szabadrúgást még kevesebbet is gyakorolta az elmúlt hetekben.
A most szerzett mesterhármasnak éppen a "közepe" volt Benzema karrierjének ötszázadik találata - nem sokan csinálták ezt meg előtte.
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.
