Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Német blama a selejtezőben: komoly sorozat szakadt meg, veszélyben a vb-részvétel?

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 10:17

Németország történelmi vereséget szenvedett Szlovákiától a világbajnoki selejtezőn, ami az első idegenbeli vb-selejtezős kudarcuk 52 mérkőzés után - jelentette a The Guardian.

A négyszeres világbajnok német válogatott 2-0-ra kikapott Szlovákiától csütörtökön Pozsonyban az A csoportban. Németország már régen nem veszített el idegenbeli vb-selejtezőt, ráadásul sorozatban a harmadik vereségüket szenvedték el, miután júniusban Portugáliától és Franciaországtól is kikaptak a Nemzetek Ligájában.

A szlovákok már a mérkőzés elején nagy lehetőséget szalasztottak el Lubomir Satka révén, majd a 21. percben Oliver Baumann német kapus bravúrral hárította Leo Sauer lövését. A hazaiak támadójátéka a 42. percben hozta meg gyümölcsét, amikor Florian Wirtz labdavesztését követően David Hancko szép gólt szerzett.

A vb-selejtezők eredményeiért, a csoportok állásáért katints a Sportonlinera!

A szünet után a németek agresszívebben játszottak, de az 55. percben David Strelec újabb gólt szerzett a szlovákoknak, miután kicselezte Antonio Rüdigert, majd a kapuba csavarta a labdát. A németek, akik az előző két világbajnokságon már az első körben kiestek, ezúttal sem tudtak visszajönni a mérkőzésbe, támadójátékuk ötlettelen maradt. Vasárnap Németország Észak-Írországot fogadja, amely 3-1-re nyert Luxemburg ellen.

A spanyol válogatott könnyedén, 3-0-ra győzött Bulgáriában az E csoport nyitómeccsén, míg Lengyelország 1-1-es döntetlent játszott Hollandiával Rotterdamban, ami jelentős lépés a lengyelek számára. Belgium 6-0-ra győzte le Liechtensteint, így három mérkőzésből két győzelemnél tartanak. Törökország pedig 3-2-re nyert Grúziában, annak ellenére, hogy emberhátrányban fejezték be a mérkőzést.
Címlapkép: Getty Images
#németország #német #történelem #világbajnokság #világbajnok #válogatott #vb-selejtezők #selejtező #német foci #német válogatott #vereség

