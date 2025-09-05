Most unták meg a West Ham szurkolói: eltávolítanák a vezetőséget, bojkott készül

A West Ham United szurkolói tanácsa bizalmatlansági szavazást nyújtott be a klub vezetősége ellen, a Hammers United szurkolói csoport pedig bojkottra szólít fel a következő hazai mérkőzésen - írja a The Guardian.

A West Ham hivatalos szurkolói tanácsa (FAB), amely több mint 25 000 drukkert képvisel, bizalmatlansági szavazást nyújtott be a klub vezetősége ellen. A 11 szurkolói csoport által aláírt levelet a múlt héten küldték el David Sullivan, Vanessa Gold, Daniel Kretinsky és Tripp Smith részvényeseknek, majd szerdán nyilvánosságra hozták.

A dokumentum az "öregedő és versenyképtelen keretet" említi a "vezetőség tartós kudarcának" egyik példájaként, amely a Konferencia Liga megnyerése és Declan Rice Arsenalnak történő 105 millió fontos eladása óta jellemzi a klubot - azóta mindössze két év telt el.

A levél aláírói között szereplő Hammers United szurkolói csoport bojkottra szólít fel a Brentford elleni következő havi hazai mérkőzésen. A FAB-ot a West Ham a klub "elsődleges formális konzultációs és kapcsolattartási mechanizmusaként" határozza meg.

"Azt mondták nekünk, hogy a London Stadiumba költözés magasabb szintre emel minket. A valóság az, hogy kereskedelmi bevételeinket már elhomályosítják feltételezett riválisaink. A szurkolók irigykedve tekintenek olyan klubokra, mint a Bournemouth, Brighton, Brentford és Crystal Palace, amelyek mind a pályán, mind azon kívül felülmúlják a West Ham Unitedet" - áll a levélben.

"Teljes munkaidős, mind futball-, mind kereskedelmi szakértelemmel rendelkező vezetőkre van szükségünk, további igazgatósági beavatkozás és a kedvenc ügynököktől való függőség nélkül. A nemrég idézett 'analóg klub a digitális világban' leírás nagyon találó, és ennek változnia kell."

Értesülések szerint a West Hamnél meglepődtek a levél időzítésén. Források szerint "pozitív és konstruktív találkozót" tartottak a FAB-bal három nappal a szezon kezdete előtt, ahol a szurkolói képviselők semmilyen problémát nem vetettek fel. A találkozón állítólag Karren Brady alelnök is részt vett és beszélt a szurkolókkal.

A West Ham vezető tisztviselői felajánlották, hogy megvitatják a levélben felvetett kérdéseket a FAB képviselőivel a sérelmek orvoslása érdekében. Felmerült, hogy a hirtelen hangulatváltozás a pályán nyújtott teljesítménynek tudható be.

A West Ham két súlyos vereséggel kezdte a szezont, nyolc gólt kapva a feljutó Sunderland és a Chelsea ellen, majd kiesett a Ligakupából. Bár Graham Potter csapata 3-0-ra legyőzte a Nottingham Forestet vasárnap, megszerezve első pontjait, a Hammers United azt szeretné, ha a szurkolók tiltakoznának a klub tulajdonosai ellen a Crystal Palace elleni szeptember 20-i hazai mérkőzésen, majd bojkottálnák a Brentford elleni találkozót.

"A 3-0-s Nottingham Forest elleni győzelmünk után Brady és Sullivan azt várja, hogy szurkolóink úgy mennek át a forgókapukon, mintha az elmúlt 15 év meg sem történt volna" - áll a közleményben. "Ezért fontosabb, mint valaha, hogy a szurkolók tudassák velük: soha nem bocsátunk meg, és nem felejtjük el a klubunknak okozott károkat. Álljunk össze, és bojkottáljuk a Brentford elleni meccset" - írták.

A Hammers United felszólította Sullivant és Bradyt a lemondásra, és kijelentette, hogy "klubunk meg fog halni", ha nem adják el részesedésüket. "Komoly hanyatlásban van és lassú halált hal, miközben több ezer hosszú ideje velünk tartó szurkoló távozik, újabb kiesési harc fenyeget, és ismét korán kiestünk a kupából" - mondta Paul Colborne, a szervezet elnöke. "Nem engedhetjük, hogy ez megtörténjen a mi őrködésünk alatt."