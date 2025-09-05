2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Légi felvétel a Stratfordban található London Stadionról, a távolban látható az ArcelorMittal Orbit és a Canary Wharf égboltja.
Sport

Most unták meg a West Ham szurkolói: eltávolítanák a vezetőséget, bojkott készül

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 12:46

A West Ham United szurkolói tanácsa bizalmatlansági szavazást nyújtott be a klub vezetősége ellen, a Hammers United szurkolói csoport pedig bojkottra szólít fel a következő hazai mérkőzésen - írja a The Guardian.

A West Ham hivatalos szurkolói tanácsa (FAB), amely több mint 25 000 drukkert képvisel, bizalmatlansági szavazást nyújtott be a klub vezetősége ellen. A 11 szurkolói csoport által aláírt levelet a múlt héten küldték el David Sullivan, Vanessa Gold, Daniel Kretinsky és Tripp Smith részvényeseknek, majd szerdán nyilvánosságra hozták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A dokumentum az "öregedő és versenyképtelen keretet" említi a "vezetőség tartós kudarcának" egyik példájaként, amely a Konferencia Liga megnyerése és Declan Rice Arsenalnak történő 105 millió fontos eladása óta jellemzi a klubot - azóta mindössze két év telt el.

A levél aláírói között szereplő Hammers United szurkolói csoport bojkottra szólít fel a Brentford elleni következő havi hazai mérkőzésen. A FAB-ot a West Ham a klub "elsődleges formális konzultációs és kapcsolattartási mechanizmusaként" határozza meg.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

"Azt mondták nekünk, hogy a London Stadiumba költözés magasabb szintre emel minket. A valóság az, hogy kereskedelmi bevételeinket már elhomályosítják feltételezett riválisaink. A szurkolók irigykedve tekintenek olyan klubokra, mint a Bournemouth, Brighton, Brentford és Crystal Palace, amelyek mind a pályán, mind azon kívül felülmúlják a West Ham Unitedet" - áll a levélben.

"Teljes munkaidős, mind futball-, mind kereskedelmi szakértelemmel rendelkező vezetőkre van szükségünk, további igazgatósági beavatkozás és a kedvenc ügynököktől való függőség nélkül. A nemrég idézett 'analóg klub a digitális világban' leírás nagyon találó, és ennek változnia kell."

Értesülések szerint a West Hamnél meglepődtek a levél időzítésén. Források szerint "pozitív és konstruktív találkozót" tartottak a FAB-bal három nappal a szezon kezdete előtt, ahol a szurkolói képviselők semmilyen problémát nem vetettek fel. A találkozón állítólag Karren Brady alelnök is részt vett és beszélt a szurkolókkal.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A West Ham vezető tisztviselői felajánlották, hogy megvitatják a levélben felvetett kérdéseket a FAB képviselőivel a sérelmek orvoslása érdekében. Felmerült, hogy a hirtelen hangulatváltozás a pályán nyújtott teljesítménynek tudható be.

A West Ham két súlyos vereséggel kezdte a szezont, nyolc gólt kapva a feljutó Sunderland és a Chelsea ellen, majd kiesett a Ligakupából. Bár Graham Potter csapata 3-0-ra legyőzte a Nottingham Forestet vasárnap, megszerezve első pontjait, a Hammers United azt szeretné, ha a szurkolók tiltakoznának a klub tulajdonosai ellen a Crystal Palace elleni szeptember 20-i hazai mérkőzésen, majd bojkottálnák a Brentford elleni találkozót.

"A 3-0-s Nottingham Forest elleni győzelmünk után Brady és Sullivan azt várja, hogy szurkolóink úgy mennek át a forgókapukon, mintha az elmúlt 15 év meg sem történt volna" - áll a közleményben. "Ezért fontosabb, mint valaha, hogy a szurkolók tudassák velük: soha nem bocsátunk meg, és nem felejtjük el a klubunknak okozott károkat. Álljunk össze, és bojkottáljuk a Brentford elleni meccset" - írták.

A Hammers United felszólította Sullivant és Bradyt a lemondásra, és kijelentette, hogy "klubunk meg fog halni", ha nem adják el részesedésüket. "Komoly hanyatlásban van és lassú halált hal, miközben több ezer hosszú ideje velünk tartó szurkoló távozik, újabb kiesési harc fenyeget, és ismét korán kiestünk a kupából" - mondta Paul Colborne, a szervezet elnöke. "Nem engedhetjük, hogy ez megtörténjen a mi őrködésünk alatt."
Címlapkép: Getty Images
#sport #klub #hazai #csoport #bojkott #premier league #angol foci #angol bajnokság #west ham united

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:46
12:43
12:36
12:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 5.
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 5.
Torz tükörben a magyar tinik: miért látja magát kövérnek minden második lány?
2025. szeptember 5.
Súlyos döntést kell meghoznia sok idősödő magyarnak: erre rámehet a házuk, lakásuk
2025. szeptember 4.
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 5. péntek
Viktor, Lőrinc
36. hét
Szeptember 5.
Jótékonysági világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
5 napja
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
3
5 napja
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
4
2 hete
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
5
1 hete
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rulírozó hitel
folyószámlához kapcsolt hitelkeret, amelyben szabadon mozoghat az ügyfél: a befizetéseivel mindig törleszti, a terheléseivel mindig igénybe veszi a hitelt, de nincs megszabva visszafizetési ütem és a már befizetett pénz is szabadon újra felhasználható. Rulírozó hitelt akkor adnak a bankok, ha a számlára havi rendszerességgel jövedelemátutalás érkezik és a hitelkeret mértéke is csak addig terjed

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 5. 11:44
Közeleg az összeomlás? Így élhetjük túl a klímakatasztrófát a szakértők szerint
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 5. 11:30
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
Agrárszektor  |  2025. szeptember 5. 12:29
Tiltakoznak a magyarok: már ezzel is bajok vannak itthon?