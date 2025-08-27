A legendás sportkommentátor hét világbajnokságot közvetített pályafutása során, emellett rengeteg angol klubnál, valamint a tévéből is jól ismerték.
Saját szurkolóival ordítozott a West Ham kapitánya: teljesen szétesett a londoni csapat + videó
Még fordítani is tudott a West Ham a keddi Ligakupa-meccsen, de aztán megint veszített. A csapatkapitány idegességében majdnem nekiment saját szurkolóinak.
Az angol Ligakupában rendeztek fordulót kedden este, ahol többek között a bajnokságban szörnyen rosszul kezdő West Ham is érdekelt volt: a Kalapácsosok Wolverhamptonban léptek pályára.
A mérkőzés egészen a hajráig egészen jól akalult a West Hamnek, ugyanis bár hátrányban voltak, sikerült megfordítaniuk az állást. A nyolcvanadik perc után azonban megint jött a szokásos összeomlás, és két gyorsan bekapott góllal 3-2-re kikaptak a londoniak, ezzel pedig idénre véget is ért nekik a Ligakupa-szereplés.
A lefújás után a West Ham - egyébként idegenben is egészen szép számú - szurkolótábora már nem bírta tovább, és meglehetősen keresetlen szavakkal találta meg az ismét kikapó csapatát. A csapatkapitány, a szurkolókkal amúgy évek óta remek viszonyt ápoló Jarred Bowen aztán nem bírta tovább, és fél lábbal már átmászott a reklámtáblán, hogy közelebbről is "beszélgessenek" - ebben már megakadályozták a csapattársak. Az esetről itt egy rövid videó:
A West Ham ezzel a vereséggel tovább mélyítette saját árkait: mint mi is megírtuk, a vezetőség a hírek szerint ultimátumot adott Graham Potter vezetőedzőnek a következő meccsekre, és ha nem hozza az eredményeket, az könnyen az állásába kerülhet a januárban kinevezett mesternek. Olvasd el itt:
A Fradinak idegenben kellene csodát tennie a BL-főtábláért, de a statisztikák nem sok jót ígérnek. Megfordíthatják a történelmet Bakuban? #Fradi #BL
A Wizz Air légitársaság lett a világbajnoki selejtezőkre készülő magyar férfi labdarúgó-válogatott főszponzora.
Az NFL-sztár és a világ talán legnépszerűbb énekesnője két éve járnak, az esküvő dátuma még nem ismert.
A 20 éves középpályás idén még egyetlen percet sem játszott a csapatban, ezért távozni szeretne Manchesterből.
Gera Zoltánt két év alatt másodszor rúgja ki másodosztályban szereplő klub, ezúttal Kecskeméten köszönték meg a munkáját.
A Cadillac Forma–1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül majd a versenyautóikba
Marco Rossi természetesen most is számít Szoboszlaira, Kerkezre és Dibusz Dénesre is, amikor Írország és Portugália ellen igyekszünk lépni kettőt a világbajnoki részvétel felé.
David Gaudu meglepetésszerű győzelmet aratott a Vuelta a Espana harmadik szakaszán, miközben Jonas Vingegaard megőrizte összetett vezetői pozícióját
Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párharca meghatározhatja a férfi tenisz következő korszakát.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe vesztes meccs után mentek egymásnak az öltözőben, a csapat pedig egy percig nem gondolkodott a büntetés mértékén.
Frank Ilett egy éve fogadta meg, hogy addig nem vághatják le haját, amíg csapata nem nyer zsinórban öt meccset. Az eredmény pedig szemmel messziről is...
A Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba otthonában lép majd pályára.
Lecserélték a játékost, apja berontott az öltőzőbe: nem megyekettőben, Bundesligában történt az eset
A Borussia Dortmund egy komoly incidens miatt megtiltotta a játékosok családtagjainak a belépést az öltözőbe
A Jagelloniában játszó csatárért komoly ajánlatot tehetett a Fradi, de állítólag akkor is nagyon szeretnék Budapestre hozni, ha Varga mégsem távozik.
Megint egy keleti rangadón voltak a legtöbben a hétvégén, a kupacsapatok miatt pedig most csonka fordulót rendeztek.
Rekordáron kelt el egy Michael Jordan és Kobe Bryant aláírásával ellátott kosárlabdakártya: 12,9 millió dollárt fizettek érte egy árverésen.
Novak Djokovic fizikai nehézségekkel küzdött az US Open első fordulójában aratott győzelme során
