Légi felvétel a Stratfordban található London Stadionról, a távolban látható az ArcelorMittal Orbit és a Canary Wharf égboltja.
Sport

Saját szurkolóival ordítozott a West Ham kapitánya: teljesen szétesett a londoni csapat + videó

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 16:13

Még fordítani is tudott a West Ham a keddi Ligakupa-meccsen, de aztán megint veszített. A csapatkapitány idegességében majdnem nekiment saját szurkolóinak.

Az angol Ligakupában rendeztek fordulót kedden este, ahol többek között a bajnokságban szörnyen rosszul kezdő West Ham is érdekelt volt: a Kalapácsosok Wolverhamptonban léptek pályára.

A mérkőzés egészen a hajráig egészen jól akalult a West Hamnek, ugyanis bár hátrányban voltak, sikerült megfordítaniuk az állást. A nyolcvanadik perc után azonban megint jött a szokásos összeomlás, és két gyorsan bekapott góllal 3-2-re kikaptak a londoniak, ezzel pedig idénre véget is ért nekik a Ligakupa-szereplés.

A lefújás után a West Ham - egyébként idegenben is egészen szép számú - szurkolótábora már nem bírta tovább, és meglehetősen keresetlen szavakkal találta meg az ismét kikapó csapatát. A csapatkapitány, a szurkolókkal amúgy évek óta remek viszonyt ápoló Jarred Bowen aztán nem bírta tovább, és fél lábbal már átmászott a reklámtáblán, hogy közelebbről is "beszélgessenek" - ebben már megakadályozták a csapattársak. Az esetről itt egy rövid videó:

A West Ham ezzel a vereséggel tovább mélyítette saját árkait: mint mi is megírtuk, a vezetőség a hírek szerint ultimátumot adott Graham Potter vezetőedzőnek a következő meccsekre, és ha nem hozza az eredményeket, az könnyen az állásába kerülhet a januárban kinevezett mesternek. Olvasd el itt:

Máris jön az első kirúgott edző Angliában? Elfogyott a türelem Londonban, ultimátum következik
Címlapkép: Getty Images
#sport #csapat #angol foci #lelátó #lelátói erőszak #west ham united #balhé

