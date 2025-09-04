Nem dőlhet hátra a bundavádak alól felmentett futballista? Komoly kritikát kapott a szövetség

Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) súlyos kritikákat kapott a Lucas Paquetá ügyében eljáró szabályozó bizottságtól, miután a West Ham játékosát felmentették a bundavádak alól. A 314 oldalas jelentés szerint az FA nem biztosított független értékelést a sárga lapokkal kapcsolatos fogadási adatokról - közölte a The Guardian.

A szerdán nyilvánosságra hozott jelentés lesújtó képet fest az FA-ról, mivel bizonyítékai tartalmaztak "egy nyilvánvaló hibát, nevezetesen az adatok független értékelésének hiányát". Nick De Marco, Paquetá képviselője szerint ez "a világ valaha kiadott leghosszabb sporttal kapcsolatos ítélete, ami tükrözi az ügy komolyságát és az FA történetének legnagyobb esetében felhasznált bizonyítékok mennyiségét".

Az FA 2024 májusában négy bundázási váddal illette a West Ham játékosát, Lucas Paquetát egy 10 hónapos nyomozás után, amely négy Premier League mérkőzésen kapott sárga lapjaira irányult. Az ügy középpontjában a brazil játékos és 27 olyan személy közötti kapcsolatok álltak, akik gyanús fogadásokat kötöttek arra, hogy Paquetá sárga lapot kap. Az összesen 47 000 fontos fogadások 167 000 font nyereséget hoztak.

A bizottság arra a következtetésre jutott, hogy nincs bizonyíték korrupcióra, és a szokatlan fogadási minták inkább magyarázhatók a "forró tippek" vagy vélt "bennfentes információk" Brazílián belüli véletlenszerű terjedésével, mint bundázással. A háromtagú testület elfogadta Paquetá vallomását, miszerint családja és barátai körében gyakran beszéltek fogadásokról, beleértve a játékosra vonatkozókat is.

KATTINTS! Friss hírek, élő eredmények a Sportonlineon, a Pénzcentrum sportoldalán!

A jelentés különösen elmarasztaló Tom Astley, az FA fogadási integritási nyomozójával szemben, aki egyben a szövetség fő tanúja is volt. A fogadási adatok független értékelésének elmulasztását "meglepőnek" nevezték, és a bizottság megjegyezte, hogy az FA látszólag ellentmondott fő tanúja állításainak.

A bizottság áttekintette 33 személy fogadási adatait, és arra a következtetésre jutott, hogy nincs bizonyíték bundázásra. A jelentés megjegyzi, hogy a fogadók nem tették meg a megengedett maximális tétet, ami várható lett volna bundázás esetén, és a négy mérkőzésen ingadozó számú fogadás is arra utal, hogy a fogadók inkább tippek alapján cselekedtek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Paquetá pályán nyújtott teljesítményét is elemezte a bizottság, korábbi menedzsere, David Moyes és Mark Clattenburg korábbi játékvezető tanúvallomásával. Clattenburg szerint Paquetá pályán tanúsított viselkedése a négy mérkőzés során "teljesen a játékos normál cselekvési tartományán belül volt".

Mint azt a Guardian kedden közölte, Paquetá külön szankciós meghallgatás előtt áll, miután két kisebb vádpontban bűnösnek találták az FA vizsgálatával való teljes együttműködés elmulasztása miatt. A jelentés szerint Paquetá később felajánlotta, hogy válaszol az FA bármely kérdésére, de a szövetség nem élt a lehetőséggel.

Az FA nem tervez fellebbezést. "Az FA elkötelezett amellett, hogy biztosítsa a labdarúgás integritását, és a szabálysértésekre vonatkozó súlyos vádakat mindig teljes körűen kivizsgálja" - közölte a szövetség.