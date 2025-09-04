2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Rutherford, NJ/USA - 2021. február 4: A Metlife stadion, a New York Football Giants és a Jets otthona az Orlena téli vihar következtében fagyott tundrává válik.
Sport

Itt az új sportrekord: 10 milliárdot érhet a legendás NFL-csapat, komoly üzlet készül

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 11:14

A Koch-család 10 százalékos részesedést vásárolna a New York Giants amerikaifutball-csapatban, ami rekordértékelést jelentene a sportvilágban - írta az ESPN.

A Bloomberg által elsőként közölt üzlet a liga tulajdonosainak jóváhagyására vár, ami akár már az októberi következő találkozójukon megtörténhet. A megállapodás 10 milliárd dolláros értékelés mellett jönne létre, ami jelentősen meghaladná az észak-amerikai profi sportrekordot, a 6,05 milliárd dollárt, amennyiért Josh Harris csoportja 2023-ban megvásárolta a Washington Commanders csapatát Dan Snydertől.

A Mara és Tisch családok februárban jelentették be, hogy fontolgatják egy kisebbségi részesedés eladását a csapatban, és a Moelis & Co. céget bízták meg a pénzügyi tanácsadással.

Julia Koch, a 2019-ben elhunyt David Koch özvegye a Forbes szerint 81,2 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik. Családja tavaly 15 százalékos részesedést vásárolt a BSE Globalban, a Brooklyn Nets és New York Liberty tulajdonosában. A Koch család szóvivője nem kívánt nyilatkozni a szerdai megkereséskor.

A Mara család 1925 óta, a csapat alapítása óta tulajdonosa a patinás futball-franchise-nak. John Mara elnök-vezérigazgató és családja - a Tisch családdal együtt - továbbra is többségi tulajdonos marad.
Címlapkép: Getty Images
#család #sport #franchise #üzlet #csapat #értékbecslés #részesedés #new york #nfl #amerikai futball #sportgazdaság #amerikai sportok #new york giants

