Hétvégén ismét megmozdul a főváros: mutatjuk, hol lesznek útlezárások a futók miatt

Futóverseny miatt útlezárások lesznek Budapesten vasárnap, a korlátozások főképp a pesti és a budai alsó rakpartokat, valamint a Szabadsághidat érintik - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.

Azt írták: futóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz szombaton és vasárnap az I., II., III., V., IX., XI. és XIII. kerületben. Szombaton reggel 8 órától vasárnap este 9 óráig lezárják a Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között.

Vasárnap 6 órától 13 óra 30 percig lezárják a Budai alsó rakpartot, 6 óra 30 perctől 15 óráig a Pesti alsó rakpartot, 8 óra 20 perctől 14 óráig a Műegyetem rakpartot, valamint 8 óra 55 perctől 14 óráig a Szabadság hidat és a Szent Gellért teret.

Időszakosan, a futók elhaladásának idejére lezárják vasárnap 6 órától 11 óra 30 percig a Pázmány Péter sétány - Budai alsó rakpart - Üstökös utcai felhajtó - Árpád fejedelem útja - Tavasz utca - Árpád híd (északi ág két forgalmi sáv) - Margitsziget központi út - Margit híd - Jászai Mari tér - Újpest rakpart - Szent István parki lehajtó - Pesti alsó rakpart - Közraktár utcai felhajtó - Fővám tér - Szabadság híd - Szent Gellért tér - Műegyetem rakpart - Pázmány Péter sétányútvonalat.

Ideiglenesen lezárják továbbá vasárnap 11 órától 14 óráig a Pázmány Péter sétány - Budai alsó rakpart - Halász utcai felhajtó - Bem rakpart - Jégverem utca - Fő utca - Clark Ádám tér - Lánchíd - Széchenyi István tér - Eötvös tér - Pesti alsó rakpart - Közraktár utcai felhajtó - Fővám tér - Szabadság híd - Szent Gellért tér - Műegyetem rakpart - Pázmány Péter sétány útvonalat.