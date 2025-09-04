A nyári főszezon lezárult, az őszi időszakban csökken a vendégforgalom, és több szálláshely kedvezőbb árakat kínál.
Hétvégén ismét megmozdul a főváros: mutatjuk, hol lesznek útlezárások a futók miatt
Futóverseny miatt útlezárások lesznek Budapesten vasárnap, a korlátozások főképp a pesti és a budai alsó rakpartokat, valamint a Szabadsághidat érintik - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.
Azt írták: futóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz szombaton és vasárnap az I., II., III., V., IX., XI. és XIII. kerületben. Szombaton reggel 8 órától vasárnap este 9 óráig lezárják a Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között.
Vasárnap 6 órától 13 óra 30 percig lezárják a Budai alsó rakpartot, 6 óra 30 perctől 15 óráig a Pesti alsó rakpartot, 8 óra 20 perctől 14 óráig a Műegyetem rakpartot, valamint 8 óra 55 perctől 14 óráig a Szabadság hidat és a Szent Gellért teret.
Időszakosan, a futók elhaladásának idejére lezárják vasárnap 6 órától 11 óra 30 percig a Pázmány Péter sétány - Budai alsó rakpart - Üstökös utcai felhajtó - Árpád fejedelem útja - Tavasz utca - Árpád híd (északi ág két forgalmi sáv) - Margitsziget központi út - Margit híd - Jászai Mari tér - Újpest rakpart - Szent István parki lehajtó - Pesti alsó rakpart - Közraktár utcai felhajtó - Fővám tér - Szabadság híd - Szent Gellért tér - Műegyetem rakpart - Pázmány Péter sétányútvonalat.
Ideiglenesen lezárják továbbá vasárnap 11 órától 14 óráig a Pázmány Péter sétány - Budai alsó rakpart - Halász utcai felhajtó - Bem rakpart - Jégverem utca - Fő utca - Clark Ádám tér - Lánchíd - Széchenyi István tér - Eötvös tér - Pesti alsó rakpart - Közraktár utcai felhajtó - Fővám tér - Szabadság híd - Szent Gellért tér - Műegyetem rakpart - Pázmány Péter sétány útvonalat.
Rendkívül népszerű lehet a budakalászi tó, már sokadszor találni ott magyar sportolót. És mennyire örülünk is neki...
Hat hónapnyi várakozás után végre újraindul a legnézettebb amerikaifutball-liga, és talán soha nem volt ilyen túljelentkezés a bajnoki címre.
Nem vallotta magát bűnösnek az a férfi, aki még májusban autóval hajtott a Liverpool szurkolói közé egy parádén, és több mint 130 ember sérülését okozta.
Nagy-Britannia kosárlabda-válogatottja 12 év után aratott újra győzelmet kosár Eb-n, miután meglepetésre 89-83-ra legyőzte Montenegrót.
Diogo Dalot izomproblémák miatt elhagyta a portugál válogatott edzőtáborát, de sérülése miatt nem csak a nemzeti csapat aggódhat.
Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) eljárását indít a Los Angeles Clippersszel szemben, amely sajtóhírek szerint kijátszhatta a fizetési plafonra vonatkozó szabályokat.
A FIFA tegnap bejelentette, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyértékesítésénél dinamikus árazást fog alkalmazni.
A Koch-család 10 százalékos részesedést vásárolna a New York Giants amerikaifutball-csapatban, ami rekordértékelést jelentene a sportvilágban.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) súlyos kritikákat kapott a Lucas Paquetá ügyében eljáró szabályozó bizottságtól.
Korábbi Premier League-labdarúgók egy csoportja tízmillió fontokat veszített pénzügyi tanácsadóik miatt, és most adóhatósági követelésekkel is szembesülnek.
Nikitscher Tamást a fodrásznál érte menedzsere hívása, hogy amint lehet, induljon. Kicentizték, de meglett az új klub egy új országban.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján.
Oliver Glasner vezetőedző lemondással fenyegetőzött a játékos eladása esetén, Guéhi most nagyon zabos a klubra.
Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.
Az olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak.
Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.
A napokon belül induló NFL-szezon előtt összeszedték, melyik stadionban mennyibe kerül egy sör: komoly különbségeket lehet találni, de az elején semmi meglepetés.
Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú ökölvívó, aki kétszer magáénak tudhatta a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet.
