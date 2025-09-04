Döbbenetes eredmény: 13 év után nyert tornán meccset ez a kosárcsapat

Nagy-Britannia kosárlabda-válogatottja 12 év után aratott újra győzelmet kosár Eb-n, miután meglepetésre 89-83-ra legyőzte Montenegrót Finnországban - jelentette a BBC.

A B csoport utolsó mérkőzésén Myles Hesson 25, Akwasi Yeboah pedig 23 ponttal járult hozzá a brit sikerhez. A világranglistán 48. helyen álló britek egy jóval előkelőbb, 16. helyen rangsorolt válogatottat győztek le.

A győzelem ellenére mindkét csapat búcsúzik a tornától a csoportkör után, mivel a negyedik helyen végzett Svédország jobb pontaránnyal jutott tovább. A csoportokból az első négy helyezett kvalifikálja magát a legjobb 16 közé.

A britek legutóbbi EuroBasket szereplésük során, 2022-ben és 2017-ben is mind az öt csoportmérkőzésüket elveszítették. Legutóbbi győzelmüket 2013-ban, Németország ellen aratták a kontinenstornán.

A brit keret az egyetlen a csoportban, amelyben nem szerepel aktív NBA-játékos. A csapat tagjai a hazai bajnokságban, illetve magyar, török, olasz és görög klubokban játszanak. A montenegrói csapatot a Chicago Bulls centere, Nikola Vucevic vezette, aki 31 pontot szerzett, 11 lepattanót gyűjtött és 7 gólpasszt adott. A 34 éves játékos a mérkőzés után bejelentette, hogy 14 év után visszavonul a válogatottól.