Megkopasztja a sztárfocistát az adózás: meglepő, mennyi marad a zsebében a levonások után

A Packers új sztárjátékosa a legjobban fizetett játékos lett - de ennek nem csak ő, hanem az adóhivatal is nagyon örül.

Komoly felzúdilást keltett az NFL-ben az a hír, hogy Micah Parsons a Dallas Cowboytól a Green Bay Packershez került egy csereügyletben a hét közepén - erről a Pénzcentrum is beszámolt. Parsonst azóta a sapat be is mutatta egy sajtótájékoztatón, ahol elmondta, mennyire boldog, hogy ebben a csapatban játszhat, és mindent meg is fog tenni annak sikeréért.

Micah Parsonsszal egy impozáns szerződést kötött új csapata: négy év alatt 186 millió dollárról szól a kontraktus, amelyből a játékos ezalatt az idő alatt 150 millió dollárt biztosan meg fog kapni. Ezzel Parsons lett a valaha legjobban fizetett játékos a ligában - természetesen leszámítva az irányítókat.

Ez az összeg évente nagyjából 47 millió dolláros átlagra jön ki, csakhogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni az adókról - és ebben az esetben bizony ez egy komoly szelelet tesz az amerikai állam zsebébe. Parsons átlagosan 47 millió dollárját a következő összegek terhelik majd meg:

Szövetségi jövedelemadó: 17,3 millió dollár

Wisconsini állami jövedelemadó (államonként eltérő mértékű): 3,6 millió dollár

Szociális hozzájárulási adó: 620 ezer dollár

Összesen tehát Parsonsnak minden évben 21 millió dollárnyit kell adóznia, vagyis a 47 millió dollárja sokkal inkább 26 millió lesz a végére - persze, panaszkodnia azzal sem kell.