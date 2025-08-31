Az amerikai egyetemi futballcsapatok a játékosok fizetésének fedezésére prémium ülőhelyeket vezetnek be - csakhogy ez nem oldja meg a pénzügyi gondokat.
Jön a Liverpool-Arsenal szuperrangadó a Premier League-ben: mit alakít ma Szoboszlai és Kerkez?
Liverpool-Arsenal szuperrangadót rendeznek ma a Premier League harmadik fordulójában. A két magyar játékosra egyaránt komoly szerep hárulhat az Arsenal elleni rangadón meccsen, de az előzetes jelekre így is oda kell figyelni. Statisztikailag elemeztük a két csapat formáját, hogy kiderüljön, ki felé billen a mérleg az angol bajnokság ma délutáni derbijén.
Várhatóan mindkét, a Liverpool felnőttcsapatában foglalkoztatott magyar játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapnak majd helyet a ma délutáni Premier League-szuperrangadón, amikor a Liverpool az Arsenalt fogadja a harmadik forduló zárómeccsén. Az eddigi két meccsen mindkét csapat hozta a kötelezőt: a londoniak a gyengélkedő Manchester Unitedet és a frissen feljutott Leeds Unitedet verték, a Liverpool pedig a Bournemouth-t és a Newcastle-t győzte le, így mindkét csapat két győzelemmel fordul rá a rangadóra.
Kerkez Milos ugyanakkor eddig nem igazán azt hozza, amiért az Anfieldre szerződtették, míg Szoboszlai Dominik már a hétfői meccsen is - kényszerűségből - egy igen ritkán játszott poszton szerepelt, jobbhátvédként vetette be Arne Slot vezetőedző. Az Arsenal pedig eddigi két meccsén nem is olyan finoman jelezte, hogy komolyan gondolják a bajnoki címért menést, és bár kulcsjátékosokat kell nélkülözniük, lehet, hogy a Liverpoolnak most mégis ők szállítják a szezon első vereségét. Megnéztük a statisztikákat és a két csapat formáját, hogy kiderüljön, mire érdemes figyelni a délutáni meccsen.
>>> Kövesd élőben a Liverpool-Arsenal szuperrangadót ITT! <<<
Örökmérlegben a Liverpool áll jobban
Kezdjük rögtön azzal, hogy megvizsgáljuk a két csapat egymás elleni örökmérlegét egy meglehetősen nagy, harminc meccses mintán. A Sportonline statisztikáit segítségül hívva kiderül, hogy az elmúlt harminc egymás elleni mérkőzésen a Liverpool jelentős fölényben van: 12 győzelmet arattak a londoniak felett, és csak ötször tudott nyerni az Arsenal - a maradék 13 meccs döntetlenre végződött.
A találkozót most az Anfield Roadon, a Liverpool otthonában rendezik, ami szintén nem túl jó hír az Arsenal számára. Az utolsó meccsek során egyszer sem tudott az Anfielden nyerni a londoni csapat - legalábbis bajnokikon - a Liverpool azonban otthon hét alkalommal is.
Szoboszlai és Kerkez: mit tehetnek hozzá a meccshez a magyarok?
A Liverpool két magyarja várhatóan a kezdőcsapatban kap majd helyet, már csak azért is, mert a csapat jobb oldali védői között sérüléshullám ütötte fel a fejét. Ez okozta azt is, hogy - mint fentebb már említettük - Szoboszlai Dominikot kényszerűségből a jobbhátvéd pozíciójában játszatta Arne Slot a Newcastle elleni hétfői meccsen, azt viszont eredményesen; a válogatott csapatkapitánya a szurkolóknál kiérdemelte a meccs legjobbja-címet. Mivel Jeremie Frimpong nincs még száz százalékos állapotban, komoly esély van arra, hogy Szoboszlai ismét jobbhátvédként szerepel majd.
A védelem bal oldalán Kerkez Milos eddig mindkét bajnokin kezdett, de egyelőre várnak arra a liverpooli szurkolók, hogy a magyar védő felvegye az "utazósebességet" az Anfielden. A két bajnokin összesen két beadása volt a már a bournemouth-i két év alatt is magasan feltolt szárnyvédőként játszatott fiatal magyar játékosnak, ami rendkívül kevés.
Kerkez statisztikái között kevésbé mondható impozánsnak a két meccsen összesen 20 labdavesztés, ennél viszont szerencsére sokkal jobban néz ki a 69 kísérletből 58 sikeres passz - ez jól mutatja, hogy a Liverpoolnál szerkezetalakításra kerülne sor, akkor a magyar védő passzaira jól lehet építeni a labdakihozataloknál.
Kulcsemberek hiányoznak az Arsenalnál
Az Arsenal két meccsén egyetlen gólt sem kapott eddig, rúgott viszont hatot, vagyis komoly fegyvert visznek magukkal Liverpoolba - pláne, ha hozzávesszük, hogy Viktor Gyökeres, a nyár egyik bombaigazolása vélhetően ezen a szuperrangadón is bizonyítani akarja, micsoda vásárt csinált vele Mikel Arteta.
Fontos ugyanakkor megjegyezni azt is, hogy az Arsenal két kulcsemberére - a csapatkapitány Martin Odegaard-ra, illetve a hipergyors és halálosan pontos jobbszélsőre, Bukayo Sakára - sem számíthat hosszú heteken át, így ha a szerkezetben váltani nem is kellhet, ezeket a játékosokat azért pótolni kell majd. Utóbbira vélhetően választ is kapunk azzal, hogy Eberlechi Eze bemutakozhat a londoniaknál, valamint a középpályán is több helyettesítési lehetőség áll Arteta rendelkezésére.
Beakadt a Slot-ball?
A Liverpool kissé felújított rendszere - melyet Arne Slot már egészen a saját képére igyekszik formálni, végképp letéve Jürgen Klopp taktikai örökségét - bár két győzelmet hozott eddig, abban még a Pool szurkolói is egyetértenek, hogy egyelőre erősen döcögni látszik. Jól mutatja ezt, hogy a hétfői, Newcastle elleni meccsen majdnem két gólos előnyt szórakozott el a csapat, míg a hosszabbításban egy góllal azért győzni tudtak, valamint a könnyen átjátszott középpálya is ad bőven gondolkodnivalót.
Szoboszlaiék a két bajnokin összesen négy gólt kaptak már, és hetet szereztek - ebben nagy segítségükre volt Ekitiké, és a középpályás Gravenberch is nagyot lőtt hétfőn - de az látszik, hogy van még munka abban, hogy ez a keret és a taktika egészen készen legyen.
Mindent összevetve a statisztika, a forma alapján sokkal inkább valószínű az Arsenal győzelme, mint a Liverpoolé ezen a mérkőzésen, Artetáék vélhetően komoly üzentetet szeretnének küldeni a bajnoki versenyben szintén érdekelt riválisuknak.
A mérkőzést a Spíler1 TV közvetíti vasárnap délután 17.30-tól, de a Pénzcentrum Sportonline oldalán élőben is követheted a mérkőzést - és szurkolhatsz akár a két magyar jó meccséért is.
címlapkép: Adam Vaughan, MTI/MTVA
