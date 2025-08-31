2025. augusztus 31. vasárnap Erika, Bella
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Manchester, 2024. április 7.Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa kapura lõ az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság, a Premier League 32. fordulójában játszott Manchester United- FC Liverpool mérkõzésen a manchesteri Old Traffo
Sport

Jön a Liverpool-Arsenal szuperrangadó a Premier League-ben: mit alakít ma Szoboszlai és Kerkez?

Reichenberger Dániel
2025. augusztus 31. 06:31

Liverpool-Arsenal szuperrangadót rendeznek ma a Premier League harmadik fordulójában. A két magyar játékosra egyaránt komoly szerep hárulhat az Arsenal elleni rangadón meccsen, de az előzetes jelekre így is oda kell figyelni. Statisztikailag elemeztük a két csapat formáját, hogy kiderüljön, ki felé billen a mérleg az angol bajnokság ma délutáni derbijén.

Várhatóan mindkét, a Liverpool felnőttcsapatában foglalkoztatott magyar játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapnak majd helyet a ma délutáni Premier League-szuperrangadón, amikor a Liverpool az Arsenalt fogadja a harmadik forduló zárómeccsén. Az eddigi két meccsen mindkét csapat hozta a kötelezőt: a londoniak a gyengélkedő Manchester Unitedet és a frissen feljutott Leeds Unitedet verték, a Liverpool pedig a Bournemouth-t és a Newcastle-t győzte le, így mindkét csapat két győzelemmel fordul rá a rangadóra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kerkez Milos ugyanakkor eddig nem igazán azt hozza, amiért az Anfieldre szerződtették, míg Szoboszlai Dominik már a hétfői meccsen is - kényszerűségből - egy igen ritkán játszott poszton szerepelt, jobbhátvédként vetette be Arne Slot vezetőedző. Az Arsenal pedig eddigi két meccsén nem is olyan finoman jelezte, hogy komolyan gondolják a bajnoki címért menést, és bár kulcsjátékosokat kell nélkülözniük, lehet, hogy a Liverpoolnak most mégis ők szállítják a szezon első vereségét. Megnéztük a statisztikákat és a két csapat formáját, hogy kiderüljön, mire érdemes figyelni a délutáni meccsen.

>>> Kövesd élőben a Liverpool-Arsenal szuperrangadót ITT! <<<

Örökmérlegben a Liverpool áll jobban

Kezdjük rögtön azzal, hogy megvizsgáljuk a két csapat egymás elleni örökmérlegét egy meglehetősen nagy, harminc meccses mintán. A Sportonline statisztikáit segítségül hívva kiderül, hogy az elmúlt harminc egymás elleni mérkőzésen a Liverpool jelentős fölényben van: 12 győzelmet arattak a londoniak felett, és csak ötször tudott nyerni az Arsenal - a maradék 13 meccs döntetlenre végződött. 

A Liverpool és az Arsenal legutóbbi 30 meccse egymás ellen kép: SportonlineA Liverpool és az Arsenal legutóbbi 30 meccse egymás ellen
kép: Sportonline

A találkozót most az Anfield Roadon, a Liverpool otthonában rendezik, ami szintén nem túl jó hír az Arsenal számára. Az utolsó meccsek során egyszer sem tudott az Anfielden nyerni a londoni csapat - legalábbis bajnokikon - a Liverpool azonban otthon hét alkalommal is.  

Szoboszlai és Kerkez: mit tehetnek hozzá a meccshez a magyarok?

A Liverpool két magyarja várhatóan a kezdőcsapatban kap majd helyet, már csak azért is, mert a csapat jobb oldali védői között sérüléshullám ütötte fel a fejét. Ez okozta azt is, hogy - mint fentebb már említettük - Szoboszlai Dominikot kényszerűségből a jobbhátvéd pozíciójában játszatta Arne Slot a Newcastle elleni hétfői meccsen, azt viszont eredményesen; a válogatott csapatkapitánya a szurkolóknál kiérdemelte a meccs legjobbja-címet. Mivel Jeremie Frimpong nincs még száz százalékos állapotban, komoly esély van arra, hogy Szoboszlai ismét jobbhátvédként szerepel majd.

A védelem bal oldalán Kerkez Milos eddig mindkét bajnokin kezdett, de egyelőre várnak arra a liverpooli szurkolók, hogy a magyar védő felvegye az "utazósebességet" az Anfielden. A két bajnokin összesen két beadása volt a már a bournemouth-i két év alatt is magasan feltolt szárnyvédőként játszatott fiatal magyar játékosnak, ami rendkívül kevés. 

kép: Sportonlinekép: Sportonline

Kerkez statisztikái között kevésbé mondható impozánsnak a két meccsen összesen 20 labdavesztés, ennél viszont szerencsére sokkal jobban néz ki a 69 kísérletből 58 sikeres passz - ez jól mutatja, hogy a Liverpoolnál szerkezetalakításra kerülne sor, akkor a magyar védő passzaira jól lehet építeni a labdakihozataloknál.

Kulcsemberek hiányoznak az Arsenalnál

Az Arsenal két meccsén egyetlen gólt sem kapott eddig, rúgott viszont hatot, vagyis komoly fegyvert visznek magukkal Liverpoolba - pláne, ha hozzávesszük, hogy Viktor Gyökeres, a nyár egyik bombaigazolása vélhetően ezen a szuperrangadón is bizonyítani akarja, micsoda vásárt csinált vele Mikel Arteta.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Fontos ugyanakkor megjegyezni azt is, hogy az Arsenal két kulcsemberére - a csapatkapitány Martin Odegaard-ra, illetve a hipergyors és halálosan pontos jobbszélsőre, Bukayo Sakára - sem számíthat hosszú heteken át, így ha a szerkezetben váltani nem is kellhet, ezeket a játékosokat azért pótolni kell majd. Utóbbira vélhetően választ is kapunk azzal, hogy Eberlechi Eze bemutakozhat a londoniaknál, valamint a középpályán is több helyettesítési lehetőség áll Arteta rendelkezésére.

Beakadt a Slot-ball?

A Liverpool kissé felújított rendszere - melyet Arne Slot már egészen a saját képére igyekszik formálni, végképp letéve Jürgen Klopp taktikai örökségét - bár két győzelmet hozott eddig, abban még a Pool szurkolói is egyetértenek, hogy egyelőre erősen döcögni látszik. Jól mutatja ezt, hogy a hétfői, Newcastle elleni meccsen majdnem két gólos előnyt szórakozott el a csapat, míg a hosszabbításban egy góllal azért győzni tudtak, valamint a könnyen átjátszott középpálya is ad bőven gondolkodnivalót.

Szoboszlaiék a két bajnokin összesen négy gólt kaptak már, és hetet szereztek - ebben nagy segítségükre volt Ekitiké, és a középpályás Gravenberch is nagyot lőtt hétfőn - de az látszik, hogy van még munka abban, hogy ez a keret és a taktika egészen készen legyen.

Mindent összevetve a statisztika, a forma alapján sokkal inkább valószínű az Arsenal győzelme, mint a Liverpoolé ezen a mérkőzésen, Artetáék vélhetően komoly üzentetet szeretnének küldeni a bajnoki versenyben szintén érdekelt riválisuknak.

A mérkőzést a Spíler1 TV közvetíti vasárnap délután 17.30-tól, de a Pénzcentrum Sportonline oldalán élőben is követheted a mérkőzést - és szurkolhatsz akár a két magyar jó meccséért is.

címlapkép: Adam Vaughan, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#sport #statisztika #csapat #szoboszlai dominik #premier league #előzetes #liverpool #kerkez milos #Arsenal #angol foci #kerkez #angol bajnokság #szoboszlai #sportonline

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
06:59
06:31
06:06
21:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 31.
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett
2025. augusztus 30.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2025. augusztus 30.
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
2025. augusztus 30.
Elképesztő összegek: mélyen a zsebbe kell nyúlni, ha sportolni vinnéd a gyereket idén ősztől
2025. augusztus 29.
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 31. vasárnap
Erika, Bella
35. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
3 napja
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
3
6 napja
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
4
2 hete
Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett
5
6 napja
Elveszítheti gólvágóját a Fradi? Távozhat Varga Barnabás, Lengyelországból igazolhatnak a helyére
PÉNZÜGYI KISOKOS
SHA
Kifizetés esetén a fizetéssel kapcsolatos költségeket a kedvezményezett és a kifizetést kezdeményező közösen megosztva viselik. A átutalási megbízáson a SHA kódot kell feltüntetni, ha az ügyletet ilyen kondíciókkal kívánja igénybe venni az ügyfél.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 31. 06:59
Melyik szombat munkanap októberben? Október 24 munkaszüneti nap: mutatjuk, mikor kell ledolgozni
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 31. 06:06
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett
Agrárszektor  |  2025. augusztus 31. 06:01
Egyre több veszélyes anyag van az élelmiszerekben: betegséget is okozhat