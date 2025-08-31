Norris és a két Ferrari is kiestek a Holland Nagydíjon, Piastri pedig élt a lehetőséggel, és tovább növelte az előnyét.
Bocsánatot kért az ellenfelét lebunkózó teniszező: meghallgatásra talált, nincs harag a botrány után
Jelena Ostapenko bocsánatot kért Taylor Townsendtől a US Open második fordulójában tett sértő megjegyzései miatt, amikor "iskolázatlannak" nevezte amerikai ellenfelét - jelentette a BBC.
A korábbi Roland Garros-győztes Ostapenko Instagram-oldalán kért elnézést, miután a szerdai, 7-5, 6-1 arányú vereségét követően konfliktusba keveredett Townsenddel. A vita akkor robbant ki, amikor Townsend javára ítéltek egy hálót érintő labdát, amiért Ostapenko szerint az amerikai nem kért elnézést.
"Szeretnék elnézést kérni néhány dologért, amit a második fordulós mérkőzésemen mondtam. Az angol nem az anyanyelvem, így amikor neveltetésről beszéltem, csak a tenisz etikettre gondoltam. De megértem, hogy az általam használt szavak sokakat megbánthattak a teniszpályán túl is" - írta a lett játékos.
Townsend szombaton, egy páros mérkőzés után reagált a bocsánatkérésre: "Szép tőle, hogy ezt tette, hogy bocsánatot kért. Részemről rendben van. Szerintem ez egy tanulság számára. Nem erőltetheted rá másokra az elvárásaidat. Ő azt várta, hogy bizonyos módon reagáljak, és amikor nem így tettem, ez feldühítette."
Az amerikai játékos hozzátette: "Ez arra késztette, hogy olyan dolgokat mondjon, amelyek bántóak, sértőek nemcsak számomra, hanem a sport és egy egész kultúra számára is, amelyet igyekszem a lehető legjobban képviselni."
A 28 éves Ostapenko a mérkőzés után "tiszteletlennek" nevezte Townsend viselkedését, majd később a közösségi médiában tagadta a rasszizmus vádját: "Soha életemben nem voltam rasszista. Tisztelek minden nemzetet a világon, számomra nem számít, honnan jössz."
A rasszizmus azért merült fel, mert a korábbi GS-győztes, Naomi Oszaka teniszező is kiállt Townsend mellett, mondván: az "iskolázatlannak" nevezés a legrosszabb, amit mondhat valaki egy fekete teniszezőnek. Erről a Pénzcentrum is írt:
Ostapenko US Open-szereplése csütörtökön ért véget, amikor párosban kikapott Barbora Krejcikovával, aki vasárnap Townsend ellen játszik majd a negyedik fordulóban. A lett játékos egészségügyi okokra hivatkozva nem vett részt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.
