Tovább gyűrűzik a teniszbotrány: keményen szólt vissza Osztyapenkónak a Grand Slam-győztes

Naomi Osaka élesen bírálta Jelena Ostapenko Taylor Townsend elleni megjegyzéseit a US Openen, amelyeket a japán teniszező az egyik legrosszabb dolognak nevezett, amit egy fekete játékosnak lehet mondani egy többségében fehérek által uralt sportágban - írta meg a The Guardian.

A szerdai incidens az egyik legtöbbet tárgyalt eseménye lett a tornának, amikor Ostapenko a második fordulós mérkőzésük után azzal vádolta az amerikai Townsendet, hogy nincs neveltetése és nincs stílusa. A lett játékos szerint azért tett ilyen megjegyzéseket, mert Townsend nem kért elnézést egy olyan ütés után, amely a háló tetejét érintette.

Bár Ostapenko a közösségi médiában határozottan tagadta, hogy megjegyzései rasszista jellegűek lettek volna, és Townsend is kijelentette, hogy nem értelmezte azokat ilyen módon, Osaka nem kímélte a lett játékost, amikor az esetről kérdezték.

"Nyilvánvalóan ez az egyik legrosszabb dolog, amit egy fekete teniszezőnek mondhatsz egy többségében fehér sportágban" - nyilatkozta Osaka, miután 6-3, 6-1-re legyőzte az amerikai Hailey Baptiste-ot. "Ismerem Taylort, tudom, milyen keményen dolgozott, és tudom, milyen okos, szóval ő áll a legtávolabb attól, hogy műveletlen lenne."

Osaka hozzátette: "Ha őszintén kérdezed Ostapenko előéletéről, szerintem ez nem a legőrültebb dolog, amit valaha mondott. Rossz időzítés volt, és a legrosszabb személynek mondta, akinek valaha mondhatta. Nem tudom, ismeri-e ennek a történetét Amerikában, de biztos vagyok benne, hogy soha többé nem fogja ezt mondani életében. Egyszerűen szörnyű volt."

Townsend az incidenssel kapcsolatban reméli, hogy a konfrontáció körüli figyelem és az, hogy felhívta rá a figyelmet, pozitív hatással lehet a US Openre és általában a teniszre. "Ha olyan valaki vagyok, aki nagy tömegeket vonz a stadionokba, és akinek a neve miatt jegyet vásárolnak és támogatják a játékot, akkor ez olyan korona, amit szívesen viselek" - mondta.

Amikor megkérdezték, hogy szerinte a megjegyzéseknek volt-e rasszista felhangja, Townsend azt mondta, nem így értelmezte, de elismerte: "Ez egy stigma a közösségünkben, hogy 'nem vagyunk műveltek' és minden egyéb, amikor ez a legtávolabb áll az igazságtól."

Aryna Sabalenka is megszólalt az ügyben, és elárulta, hogy beszélt Ostapenkóval a vita után. "El kell mondanom, hogy ő kedves" - mondta a fehérorosz. "Csak néha elveszíti a kontrollt. Vannak dolgok az életében, amikkel szembe kell néznie, és vannak küzdelmei. Próbáltam segíteni neki, hogy érettebb módon kezelje ezeket."

Ostapenko csütörtökön párosban lépett pályára a Flushing Meadows-ban, és bár tarthatott a közönség ellenséges fogadtatásától, ez nem következett be - inkább tapsot kapott, mint füttyszót. A korábbi Roland Garros-győztes orvosi okokra hivatkozva nem tett eleget sajtókötelezettségeinek a mérkőzés után.