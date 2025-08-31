A két magyar játékosra egyaránt komoly szerep hárulhat az Arsenal elleni rangadón ma délután, de az előzetes jelekre így is oda kell figyelni.
Betegre kaszálja magát a kirúgott sztáredző: ennyit fizettek José Mourinhónak lelépési pénzként
José Mourinho távozott az isztambuli csapattól, de egyáltalán nem ment üres kézzel: komoly végkielégítés üti a markát.
Pénteken a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy alig több mint egy év után a török bajnokságban (és idén az Európa-liga főtábláján is) szereplő Fenerbahce megköszönte a portugál sztáredző, José Mourinho munkáját.
Történt ez azután, hogy a Fenerbahce kikapott a Benficától a Bajnokok Ligája playoffkörében a Benficától, és így csak a második számú európai kupasorozatban indulhat - épp a Fradi lesz az egyik ellenfelük, mint az tegnap a sorsoláson kiderült.
José Mourinho tehát most ismét állás nélkül van, de attól talán nem kell tartani, hogy a családi költségvetés ezt komolyan megérezné. Ahogy minden edzőnek, az ő szerződése is tartalmazott egy záradékot, hogy elbocsátása esetén - ezt általában a szerződésével időarányosan állapítják meg a kirúgáskor - mekkora végkielégítést kell a csapatnak fizetnie.
A Fenerbahce most 15 millió eurót fizetett neki, amiért idő előtt kirúgta, az ebből a karrierje során "megkapott pénz" összesen így már 100 millió euró felett jár.
Mourinho korábban csak egy helyről, az Intertől távozott szerződése végével még 2010 tavaszán, a többi csapatnál is csinos végkielégítéseket kapott, egész pontosan a következőket:
- Chelsea (kétszer): 30,5 millió euró
- Real Madrid: 19,7 millió euró
- Manchester United: 22 millió euró
- Tottenham: 17,4 millió euró
- AS Roma: 3,7 millió euró
A csinos végkielégítések mellé ráadásul az is előfordulhat, hogy "The Special One" nem is olyan sokáig marad állás nélkül. Korábban már lenyilatkozta egyszer, hogy szívesen venne át egy "Premier League-tabella alján" álló csapatot, hiszen akkor nem kell figyelnie a nemzetközi kupákra is.
Nos, könnyen lehet, hogy ez hamarosan teljesül: a bukmérek szerint jó esély van arra, hogy ő lesz az angol bajnokságban igen gyengén álló West Ham United következő edzője, amennyiben a londoniaknál kirúgják Graham Pottert.
