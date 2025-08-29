Itt vannak a Ferencváros Európa-ligás ellenfelei: velük játszanak a zöld-fehérek

Legendás skót csapattal, Premier League-ben szereplő klubbal és Szoboszlai Dominik volt csapatával is megmérkőzik a Fradi a második számű európai kupasorozatban.

Szeptemberben megkezdi története ötödik EL-főtáblás szereplését a magyar bajnoki címvédő Ferencváros, ma kora délután kiderült, hogy kiket kapnak ellenfélnek.

A Fradinak négy hazai és négy idegenbeli mérkőzést kell játszania a két éve bevezetett ligarendszerben, a továbbjutáshoz pedig az kellene, hogy a a nyolc lejátszott alapszakaszmeccs után legalább a 24. helyen álljanak a zöld-fehérek. Ha az első nyolc között sikerülne zárni az őszt, akkor a Fradi rögtön a legjobb 16 között folytathatja, ellenesetben februárban még egy kör vár rájuk a nyolcaddöntőbe jutásért.

A Fradi ellenfelei a következők (zárójelben a csapat országa, illetve hogy hazai vagy idegenbeli meccs):

Glasgow Rangers (skót, H)

Red Bull Salzburg (osztrák, I)

Viktoria Plzen (cseh, H)

Fenerbahce (török, I)

Ludogorec (bolgár, H)

Notthingham Forest (angol, I)

Panathinaikosz (görög, H)

Genk (belga, I)

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA