José Mourinho alig több mint egy év után távozott a Fenerbahçe vezetőedzői posztjáról.
Itt vannak a Ferencváros Európa-ligás ellenfelei: velük játszanak a zöld-fehérek
Legendás skót csapattal, Premier League-ben szereplő klubbal és Szoboszlai Dominik volt csapatával is megmérkőzik a Fradi a második számű európai kupasorozatban.
Szeptemberben megkezdi története ötödik EL-főtáblás szereplését a magyar bajnoki címvédő Ferencváros, ma kora délután kiderült, hogy kiket kapnak ellenfélnek.
A Fradinak négy hazai és négy idegenbeli mérkőzést kell játszania a két éve bevezetett ligarendszerben, a továbbjutáshoz pedig az kellene, hogy a a nyolc lejátszott alapszakaszmeccs után legalább a 24. helyen álljanak a zöld-fehérek. Ha az első nyolc között sikerülne zárni az őszt, akkor a Fradi rögtön a legjobb 16 között folytathatja, ellenesetben februárban még egy kör vár rájuk a nyolcaddöntőbe jutásért.
Az Európa-liga meccseiért, párosításokért és eredményekért kattints a Sportonlinera!
A Fradi ellenfelei a következők (zárójelben a csapat országa, illetve hogy hazai vagy idegenbeli meccs):
Glasgow Rangers (skót, H)
Red Bull Salzburg (osztrák, I)
Viktoria Plzen (cseh, H)
Fenerbahce (török, I)
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ludogorec (bolgár, H)
Notthingham Forest (angol, I)
Panathinaikosz (görög, H)
Genk (belga, I)
címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
Alaposan felbolydult csütörtök este a tengerentúli amerikaifutball-bajnokság, amikor a Dallas Cowboys elcserélte Micah Parsons sztárvédőjét a Green Bay Packershez.
A Kajrat Almati játékosai a világ legjobb játékosaival csaphatnak össze ősszel a Bajnokok Ligájában, és amikor meglátták, ki érkezik hozzájuk, nem bírtak az érzelmeikkel.
Szoboszlai, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool FC a többi között a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayjal találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján.
Chris Froome-t otthona közelében gázolta el egy autós, még a mai napon megműtik Monacóban.
Heves szóváltásba keveredett Taylor Townsend és Jelena Ostapenko a US Open második fordulójában lejátszott mérkőzésük után.
Rashee Rice hat mérkőzéses eltiltást kapott az NFL-től a liga magatartási szabályzatának megsértése miatt
Nagyon fontos hír jött a budapesti Bajnokok Ligája-döntőről: minden szurkolót érint, most közölte az UEFA
A családos szurkolók érdekében hozták meg a döntést, valószínűleg most sokan meg is könnyebbülnek. A változtatás már jövő májusban életbe is lép.
A United már a második körben kipottyant a Ligakupából, és ezzel tovább szorult a hurok a vezetőedző nyaka körül.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a keddi napon az NB II-ben szereplő Kecskemét menesztette Gera Zoltán a vezetőedzői posztról.
Lewis Hamilton nehéz időszakon megy keresztül a Ferrarihoz való átigazolása óta, annak ellenére, hogy a szezon elején biztatóan indult a kínai sprintfutam-győzelmével.
Travis Kelce se sajnálta a pénzt a Taylor Swiftnek adott eljegyzési gyűrűre, de valaki még őt is lepipálja, ha luxusról van szó.
Még fordítani is tudott a West Ham a keddi Ligakupa-meccsen, de aztán megint veszített - a feszültséget már a mindig higgadt kapitány sem bírja.
A legendás sportkommentátor hét világbajnokságot közvetített pályafutása során, emellett rengeteg angol klubnál, valamint a tévéből is jól ismerték.
Minden, amit a válogatott újoncairól tudni kell: ki az a Molnár Zsombor, Tóth Barna, Lukács Dániel, Ötvös Bence?
Molnár Rajmund, Ötvös Bence, Tóth Barna és Lukács Dániel egyaránt komoly teljesítményt raktak le az asztalra, ami válogatott meghívót ért a szeptemberi selejtezők előtt.
Alan Shearer szerint a Unitednek már ezen a hétvégén meg kell kezdenie a győzelmek gyártását, mert később ez mind nehezebb lesz.
Kilvinger Levente sikeres próbajáték után költözik Rómába, ahol a határ tényleg a csillagos ég.
A Tampa Bay Buccaneers kivágta a csapatból Desmond Watsont, az NFL történetének legnehezebbként számon tartott játékosát, miután nem tudott megfelelő mértékben lefogyni.
A Fradinak idegenben kellene csodát tennie a BL-főtábláért, de a statisztikák nem sok jót ígérnek. Megfordíthatják a történelmet Bakuban? #Fradi #BL
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.