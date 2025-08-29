Egyre keserűbb a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton: "csak szeretném újra élvezni..."

Lewis Hamilton elszántan készül a Formula 1-es szezon második felére, miután az első 14 futam nehézségei után újra szeretné megtalálni a versenyzés örömét a Ferrarinál - közölte a The Guardian.

A hétvégi Holland Nagydíj előtt a 40 éves pilóta hangsúlyozta, hogy maximálisan motivált a hátralévő 10 futamra, és legfőképpen élvezni szeretné a versenyzést, miután nehéz időszakon ment keresztül a Ferrarinál kezdett új karrierje során.

"Elszánt és motivált vagyok az előrelépésre" - nyilatkozta. "Keményen fogunk dolgozni, koncentrálunk, megváltoztatunk néhány dolgot a hozzáállásunkban, és elkezdünk élvezetet találni benne. Az első félévben olyan nagy volt a nyomás, hogy nem volt igazán élvezhető. Emlékeznünk kell arra, hogy szeretjük, amit csinálunk. Mindannyian együtt vagyunk ebben, és próbálunk egy kis örömöt találni benne."

A hétszeres világbajnok autója eddig nem volt elég versenyképes, és a Mercedesben töltött 12 év után a Ferrarihoz való alkalmazkodás komoly kihívást jelentett számára. A mélypont a legutóbbi, magyarországi futamon következett be. A nyári szünet alatt azonban Hamilton elmondása szerint sikerült kikapcsolódnia és "újraindulnia", így maga mögött tudta hagyni a Ferrari-karrierje kezdetén tapasztalt intenzív nyomást és figyelmet.

"Azért kezdtem el ezt a sportot, mert élveztem" - magyarázta. "Bárki, bármilyen karriert is választ, ha nem élvezi, amit csinál, akkor miért csinálja? Gyakran annyi zaj van, hogy szem elől tévesztjük, mi az, ami igazán fontos. Szeretnék visszatérni ehhez az élvezethez. Csatlakoztam ahhoz a csapathoz, amelyről mindig is álmodtam, de annyi zaj volt körülötte, hogy ez elhomályosította az élvezetet."

Hamilton jelenleg a hatodik helyen áll a világbajnokságban, és már 16 versenye nem állt dobogón, ami pályafutása leghosszabb ilyen sorozata. Budapesten csak a 12. helyre kvalifikálta magát, amit "teljesen használhatatlannak" nevezett, és felvetette, hogy talán a Ferrarinak másik pilótát kellene találnia. A verseny után arra utalt, hogy "sok minden történik a háttérben, ami nem jó".

Zandvoortban azonban határozottan állította, hogy karrierje során mindig is szembesült kihívásokkal, és biztos benne, hogy ő és a Ferrari túl fognak jutni a jelenlegi nehézségeken.

"Soha nem volt úgy, hogy csak beültem és nyertem, mindig voltak nehéz időszakok" - mondta. "Olyan ember vagyok, aki nem szereti az önelégültséget és a kényelmet, és valahogy ez jellemezte a korábbi hosszú távú kapcsolatomat is. Beléptem egy olyan csapatba, amelyben igazán hiszek, és még mindig hiszek az itteni potenciálban és abban, amit együtt elérhetünk. De senki sem ér el sikereket anélkül, hogy átmenne a nehéz időszakokon, így én üdvözlöm ezt."

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA