2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Old Trafford Stadion, a Manchester United Football Club otthona Manchesterben, Angliában, Egyesült Királyságban, légi felvételen.
Sport

Tényleg retteghet a Manchester United? Borzasztó statisztika született, ettől nem lesznek vidámabbak

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 13:14

A hideg rázhatja a United-szurkolókat attól a számadattól, amit Amorim mostanra összehozott - kérdés, meddig tűri ezt a vezetőség.

Nem lehet azt mondani, hogy lerázta volna a tavalyi nehézségeket a Manchester United. Rubén Amorim vezetőedző Vörös Ördögjei második meccsüket sem tudták megnyerni, és bár a nyitóforduló vereségét még lehetett magyarázni az Arsenal ellen, a vasárnapi, Fulham otthonában játszott 1-1-es döntetlen után sokan újra vészharangot kongatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az még egy dolog lenne, hogy a United "félhivatalosan" még gólt sem szerzett ebben az idényben - a tegnapi góljuk öngól volt a Fulham egyik játékosa révén, az Arsenaltól pedig 1-0-ra kaptak ki a nyitányon - de az OptaJoe egy olyan statisztikát vett észre Rubén Amorim vezetőedzőről, ami komolyan gondolkodóba ejtheti a babonásabb szurkolókat. 

KATTINTS a friss sporteredményekért, statisztikákért a Pénzcentrum sportoldalára, a Sportonlinera!

Mint a fenti bejegyzésből is kiderül, a portugál szakvezető az eddig lejátszott Premier League-meccseinek mindössze 24,1 százalékát nyerte meg - 29-ből mindössze hetet - ez a százalékos arány pedig pontosan megegyezik a Premier League-ben edzőként 2019-ig működő Neil Warnockéval. Ez azért gond, mert Warnock mindezidáig az egyetlen edző, aki különböző csapataival kétszer is kiesett az angol topbajnokságból.

Persze ha a United gondjai folytatódnak, akkor egyre valószínűbb, hogy Amorimnak meg sem kell várnia az esetleges kiesést, hiszen ezzel a játékkal egyre kevesebb szakíró látja azt, hogy huzamosabb ideig megtűri a padon a klub vezetése. Neil Warnock eredményeihez pedig érdemes hozzátenni azt is, hogy máig ő az egyetlen edző Angliában, aki különböző osztályok között nyolc alkalommal is fel tudott jutni vezetőedzőként.
Címlapkép: Getty Images
#sport #statisztika #premier #manchester united #premier league #edző #angol foci #szurkolók #ruben amorim #vezetőedző

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:15
14:05
13:48
13:36
13:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 24.
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
2025. augusztus 25.
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
2025. augusztus 25.
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia rengeteg fiatal magyarnak ősztől: ez lesz ám a csapás nekik
2025. augusztus 24.
Egyre nagyobb divat a magyarok körében ezt a levest fogyasztani: nem feltétlenül egészséges
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 25. hétfő
Lajos, Patrícia
35. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
2
2 hete
Hatalmasat kaszáltak Szoboszlaiék: ilyen még soha nem volt, minden álmukat felülmúlták
3
2 hete
Legendás újpesti futballista hunyt el: gyászolnak a lilák
4
7 napja
Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett
5
16 órája
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Virtuális kártya
egy olyan, kizárólag internetes vásárlásra használható bankkártya, amelyhez PIN kód nem kapcsolódik. Biztonságos, mivel a kártyához alapesetben 1 Ft napi vásárlási limit kapcsolódik, így a vásárlást a Bank csak akkor engedélyezi, amikor a limit összegét megemeled. A napi limit összegét kizárólag Te tudod módosítani telebankon keresztül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 13:36
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 12:34
Megszólalt a munkácsi Flex gyár a rakétatámadásról: így áll most a javítás
Agrárszektor  |  2025. augusztus 25. 13:27
Így úszhat el a gazdák pénze a földeken: sokan nem is tudnak róla