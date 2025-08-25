Minden topliga elindult a hétvégén, de nem csak innen válogattunk nagy gólt, magyar találat is szerepel összesítésünkben.
Tényleg retteghet a Manchester United? Borzasztó statisztika született, ettől nem lesznek vidámabbak
A hideg rázhatja a United-szurkolókat attól a számadattól, amit Amorim mostanra összehozott - kérdés, meddig tűri ezt a vezetőség.
Nem lehet azt mondani, hogy lerázta volna a tavalyi nehézségeket a Manchester United. Rubén Amorim vezetőedző Vörös Ördögjei második meccsüket sem tudták megnyerni, és bár a nyitóforduló vereségét még lehetett magyarázni az Arsenal ellen, a vasárnapi, Fulham otthonában játszott 1-1-es döntetlen után sokan újra vészharangot kongatnak.
Az még egy dolog lenne, hogy a United "félhivatalosan" még gólt sem szerzett ebben az idényben - a tegnapi góljuk öngól volt a Fulham egyik játékosa révén, az Arsenaltól pedig 1-0-ra kaptak ki a nyitányon - de az OptaJoe egy olyan statisztikát vett észre Rubén Amorim vezetőedzőről, ami komolyan gondolkodóba ejtheti a babonásabb szurkolókat.
Mint a fenti bejegyzésből is kiderül, a portugál szakvezető az eddig lejátszott Premier League-meccseinek mindössze 24,1 százalékát nyerte meg - 29-ből mindössze hetet - ez a százalékos arány pedig pontosan megegyezik a Premier League-ben edzőként 2019-ig működő Neil Warnockéval. Ez azért gond, mert Warnock mindezidáig az egyetlen edző, aki különböző csapataival kétszer is kiesett az angol topbajnokságból.
Persze ha a United gondjai folytatódnak, akkor egyre valószínűbb, hogy Amorimnak meg sem kell várnia az esetleges kiesést, hiszen ezzel a játékkal egyre kevesebb szakíró látja azt, hogy huzamosabb ideig megtűri a padon a klub vezetése. Neil Warnock eredményeihez pedig érdemes hozzátenni azt is, hogy máig ő az egyetlen edző Angliában, aki különböző osztályok között nyolc alkalommal is fel tudott jutni vezetőedzőként.
