Ezt vajon hogy sikerült? Versenybicikliket loptak a Vueltán, szerencsére visszakerültek

Még a szakasz előtti éjjelen több versenykerékpárt is elloptak, de a történet pozitív véget ért - írta meg a BBC.

A 28 éves francia kerékpáros remek sprinttel nyerte meg a hegyi befutót a 134,6 kilométeres, San Maurizio Canavese és Ceres közötti szakaszon. Ez Gaudu harmadik szakaszgyőzelme a Vueltán, és az első 2020 óta.

A harmadik szakasz előtt Vingegaard Visma-Lease a Bike csapata bejelentette, hogy az éjszaka folyamán több kerékpárt elloptak a szerelői kamionból, és a rendőrség nyomozást indított az ügyben. Eközben a csapat francia versenyzője, Axel Zingle attól tartott, hogy az ő kerékpárját is ellopták a vasárnapi szakasz során, miközben orvosi ellátásban részesült kificamodott válla miatt, ami miatt fel kellett adnia a versenyt. A Visma később közölte, hogy a kerékpárt a versenyt követő seprűs kocsiba tették, és azóta visszakerült a csapathoz.

A Groupama-FDJ versenyzője kiváló belső ívet választott az utolsó kanyarban, és az utolsó 50 méteren lehagyta a dán Mads Pedersent. A kétszeres Tour de France-győztes Jonas Vingegaard harmadikként ért célba.

EZ IS ÉRDEKELHET Erről nem volt szó: harmadik háromheteséről is lemarad idén Valter Attila Valter Attila hosszú évek óta először egyik háromhetesen sem kap lehetőséget, annak ellenére, hogy a Vueltára eddig mindig nevezte a csapata.

Bár Gaudu a győzelemért járó 10 másodperces időbónusszal azonos idővel rendelkezik Vingegaarddal az összetettben, a dán versenyző az eddigi jobb helyezéseinek köszönhetően megtartotta a piros trikót.

KATTINTS a friss sporteredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

"Meglepetés volt a győzelem, mert ma reggel még azt gondoltam, hogy a befutó inkább Pedersennek kedvez. A csapat nagyon jó munkát végzett, és rendkívül büszke vagyok, hogy győzni tudtam magamnak és a csapatnak is. Ez a legjobb kezdet a Vueltán" - nyilatkozta Gaudu a verseny után.

A brit Tom Pidcock a 23. helyen végzett, és továbbra is ötödik az összetettben. A keddi, 206,7 kilométeres középhegyi szakasz Susából Voironba vezet, ez lesz az utolsó olaszországi etap, mielőtt a verseny átlép Spanyolországba.