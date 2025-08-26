Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párharca meghatározhatja a férfi tenisz következő korszakát.
Ezt vajon hogy sikerült? Versenybicikliket loptak a Vueltán, szerencsére visszakerültek
Még a szakasz előtti éjjelen több versenykerékpárt is elloptak, de a történet pozitív véget ért - írta meg a BBC.
A 28 éves francia kerékpáros remek sprinttel nyerte meg a hegyi befutót a 134,6 kilométeres, San Maurizio Canavese és Ceres közötti szakaszon. Ez Gaudu harmadik szakaszgyőzelme a Vueltán, és az első 2020 óta.
A harmadik szakasz előtt Vingegaard Visma-Lease a Bike csapata bejelentette, hogy az éjszaka folyamán több kerékpárt elloptak a szerelői kamionból, és a rendőrség nyomozást indított az ügyben. Eközben a csapat francia versenyzője, Axel Zingle attól tartott, hogy az ő kerékpárját is ellopták a vasárnapi szakasz során, miközben orvosi ellátásban részesült kificamodott válla miatt, ami miatt fel kellett adnia a versenyt. A Visma később közölte, hogy a kerékpárt a versenyt követő seprűs kocsiba tették, és azóta visszakerült a csapathoz.
A Groupama-FDJ versenyzője kiváló belső ívet választott az utolsó kanyarban, és az utolsó 50 méteren lehagyta a dán Mads Pedersent. A kétszeres Tour de France-győztes Jonas Vingegaard harmadikként ért célba.
Bár Gaudu a győzelemért járó 10 másodperces időbónusszal azonos idővel rendelkezik Vingegaarddal az összetettben, a dán versenyző az eddigi jobb helyezéseinek köszönhetően megtartotta a piros trikót.
"Meglepetés volt a győzelem, mert ma reggel még azt gondoltam, hogy a befutó inkább Pedersennek kedvez. A csapat nagyon jó munkát végzett, és rendkívül büszke vagyok, hogy győzni tudtam magamnak és a csapatnak is. Ez a legjobb kezdet a Vueltán" - nyilatkozta Gaudu a verseny után.
A brit Tom Pidcock a 23. helyen végzett, és továbbra is ötödik az összetettben. A keddi, 206,7 kilométeres középhegyi szakasz Susából Voironba vezet, ez lesz az utolsó olaszországi etap, mielőtt a verseny átlép Spanyolországba.
A Cadillac Forma–1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül majd a versenyautóikba
Marco Rossi természetesen most is számít Szoboszlaira, Kerkezre és Dibusz Dénesre is, amikor Írország és Portugália ellen igyekszünk lépni kettőt a világbajnoki részvétel felé.
Meredeken emelkedett a kalóztámadások száma a Malaka-szorosban és Szingapúr környékén.
A Jagelloniában játszó csatárért komoly ajánlatot tehetett a Fradi, de állítólag akkor is nagyon szeretnék Budapestre hozni, ha Varga mégsem távozik.
Megint egy keleti rangadón voltak a legtöbben a hétvégén, a kupacsapatok miatt pedig most csonka fordulót rendeztek.
Rekordáron kelt el egy Michael Jordan és Kobe Bryant aláírásával ellátott kosárlabdakártya: 12,9 millió dollárt fizettek érte egy árverésen.
Novak Djokovic fizikai nehézségekkel küzdött az US Open első fordulójában aratott győzelme során
Tényleg retteghet a Manchester United? Borzasztó statisztika született, ettől nem lesznek vidámabbak
A hideg rázhatja a United-szurkolókat attól a számadattól, amit Amorim mostanra összehozott - kérdés, meddig tűri ezt a vezetőség.
Minden topliga elindult a hétvégén, de nem csak innen válogattunk nagy gólt, magyar találat is szerepel összesítésünkben.
Bukayo Saka combizom-sérülése kevésbé súlyos, mint azt először feltételezték, és vélhetően a csapatkapitány Martin Odegaard sem hagy ki nagyon sok időt.
Borzalmasan kezdte a szezont a londoni West Ham, és lehet, hogy idén övék lesz az első kirúgott edző "dicsősége".
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
Hamarosan véget ér a nyári szünet, jövő vasárnap sor kerül a Forma-1 versenynaptár következő versenyére. Lássuk, mikor rendezik a Forma-1 következő versenyét, a 2025-ös versenynaptárat!
Kieffer Moore ígéretet tett, hogy a Wrexham csapata motivációként használja fel azokat a hangokat, amelyek a klub bukását kívánják
Az amerikai atlétának egy sportital jutott eszébe a színpompás nevadai tóról, de talán kevesebben vesszük észre, ha meglátjuk, milyen fürdőruhában van.
Ezt biztos nem így képzelte a korábbi United-sztár: már a félidőben lekapták barcelonai bemutatkozásán
Marcus Rashford nehéz kezdést élt át a Barcelonában, miután első kezdőként játszott mérkőzésén már a félidőben lecserélték.
Thomas Frank kiválóan kezdett a Tottenham élén: a Manchester City elleni, tegnapi siker után már két győzelem és két kapott gól nélküli mérkőzés áll a...
Mikel Arteta elárulta, hogy új igazolásuk telefonon kereste, mielőtt az Arsenal leigazolta volna a Tottenham elől.
A lista átlagéletkora 26 év, ami jelentős fiatalodást mutat a korábbi évekhez képest.
