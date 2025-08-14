Mondo Duplantis folyamatosan dönti a világcsúcsokat, és ezzel lassan kifosztja szponzorait.
Erről nem volt szó: harmadik háromheteséről is lemarad idén Valter Attila
Valter Attila hosszú évek óta először egyik háromhetesen sem kap lehetőséget, annak ellenére, hogy a Vueltára eddig mindig nevezte a csapata.
Nem lesz ott az idei év utolsó körversenyén, a Vuelta a Espanán a Visma-Lease a Bike magyar kerékpárosa, Valter Attila - erről a holland Wielerflits.nl ír. A bringás ügyekben jól értesültnek számító szaklap megjegyzi, hogy bár még néhány hete is benne volt a spanyol körversenyre készülő csapat keretében, most viszont valamilyen okból kikerült.
Ha valóban igaz az értesülés, az azt jelenti, hogy Valter Attila 2019 óta először nem lesz ott egyik nagy háromhetes körversenyen sem. A szezon végével a csömöri bringás távozik jelenlegi csapatától, de azt nem tudni, hogy ez közrejátszik-e a keretből történt kihagyásában.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
A PSG esélyesebbnek számít, de a Szuperkupában gyakori a meglepetés, így izgalmas meccsre van kilátás ma este.
Távozhat a sikerkovács olasz kapus a PSG-től: nagyon összeveszett az edzővel, menthetetlen a helyzet?
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője megerősítette, hogy a klub támogatja döntését Gianluigi Donnarumma kapus mellőzéséről.
146 alkalommal viselhette a címeres mezt, négyszer nyert magyar bajnoki címet a most eltávozott Pálffy Tamás.
Szeles Mónika, a kilencszeres Grand Slam-győztes teniszező nyilvánosságra hozta, hogy három évvel ezelőtt myasthenia gravis diagnózist kapott.
A játékvezető a közösségi médiában sértő megjegyzéseket tett Jürgen Klopp volt Liverpool-menedzser nemzetiségére vonatkozóan.
Robbie Keane elárulta, szerinte mi kell a továbbjutáshoz, amit a Fradi ma este akar kiharcolni hazai pályán.
Alexander Isak újabb drasztikus lépést tett a Liverpooli átigazolása érdekében: bérbe adta Newcastle-i otthonát, és közölte a klubbal, hogy nem kíván többet játszani a csapatban.
Jen Pawol történelmet írt, amikor az első női játékvezetőként debütált a Major League Baseball-ban az Atlanta Braves és a Miami Marlins közötti mérkőzésen.
Tíz év alatt hat bajnoki címet nyert az Újpesti Dózsával, de játszott világbajnokságon is Káposzta Benő, a legendás jobbhátvéd.
A lengyel sztár egy interjúban elárulta, hogy 2012-ben igent mondott a Manchester Unitednek, de a Borussia Dortmund nem engedte el.
Az Újpest ebben a szezonban először kapott ki, de a szurkolók egyelőre kitartanak a csapat mellett - ez látszik a nézőszámon is.
Leteszed a hajad, milyen gyűrűvel kérte meg szerelme kezét Cristiano Ronaldo: ilyet nem látsz mindennap
Cristiano Ronaldo nyolc év együtt élés után kérte meg menyasszonya kezét, és nem spórolt a gyűrűvel.
Szelle Norbert a jelenlegi információk szerint autójával hajtott egy fának, a motor kiszakadt az autóból.
Az e-sport iparág robbanásszerűen növekedett az elmúlt években, amit a mobilplatformok terjedése, valamint a professzionális versenyek köré épülő ökoszisztéma erősödése hajt.
Federer utolsó profi mérkőzését 2022 szeptemberében játszotta a Laver-kupán, ahol Rafael Nadal oldalán lépett pályára párosban.
A United már az első öt meccsen kaphat nagy pofonokat, de bíznak a jó kezdésben az erős ellenfelekkel szemben is.
Az UFC 7,7 milliárd dolláros megállapodást kötött a Paramount és CBS csatornákkal, amely 2026-tól megszünteti a pay-per-view modellt.
Újabb japán bokszoló vesztette életét agysérülés következtében egy tokiói rendezvény után.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.