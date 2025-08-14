Erről nem volt szó: harmadik háromheteséről is lemarad idén Valter Attila

Valter Attila hosszú évek óta először egyik háromhetesen sem kap lehetőséget, annak ellenére, hogy a Vueltára eddig mindig nevezte a csapata.

Nem lesz ott az idei év utolsó körversenyén, a Vuelta a Espanán a Visma-Lease a Bike magyar kerékpárosa, Valter Attila - erről a holland Wielerflits.nl ír. A bringás ügyekben jól értesültnek számító szaklap megjegyzi, hogy bár még néhány hete is benne volt a spanyol körversenyre készülő csapat keretében, most viszont valamilyen okból kikerült.

Ha valóban igaz az értesülés, az azt jelenti, hogy Valter Attila 2019 óta először nem lesz ott egyik nagy háromhetes körversenyen sem. A szezon végével a csömöri bringás távozik jelenlegi csapatától, de azt nem tudni, hogy ez közrejátszik-e a keretből történt kihagyásában.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA