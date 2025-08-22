Megszólalt a volt United-játékos a Premier League újításáról: ezt Ferguson biztos nem hagyta volna

Wayne Rooney szerint Sir Alex Ferguson soha nem engedte volna meg játékosainak a félidei interjúkat, és ellenzi a bajnoki mérkőzések külföldre vitelét is - közölte a BBC.

Rooney új BBC podcastjában, a The Wayne Rooney Show-ban kifejtette, hogy nem látja, milyen előnye származhat a játékosoknak a mérkőzés közben adott "őrült" interjúkból. A téma akkor került előtérbe, amikor Martin Odegaard, az Arsenal játékosa félidőben nyilatkozott a Sky Sportsnak a Manchester United elleni Premier League mérkőzésen - ezt az újítást a liga ettől a szezontól vezette be, hogy "fokozza a meccsélményt" a tévénézők számára.

"Tudom, hogyan reagált volna Ferguson, és az biztos, hogy nem kedvesen!" - mondta Rooney, aki kilenc évig játszott a skót menedzser irányítása alatt a Manchester Unitednél. Bár Ferguson maga adott félidei interjúkat a Bajnokok Ligája mérkőzéseken, Rooney szerint a játékosoknak nem engedte volna meg.

A korábbi angol válogatott csatár saját tapasztalatát is megosztotta: "Amikor a DC Unitedhez szerződtem, kezdetben próbáltak rávenni, hogy játékosként félidei interjúkat adjak, amit visszautasítottam. Szerintem a fókuszodnak és gondolkodásodnak a mérkőzésen kell lennie, és azon, hogy mi fog történni a következő 45 percben."

Rooney a podcastban a bajnoki mérkőzések külföldre viteléről is kifejtette véleményét, amit határozottan ellenez. Bár egyes kupamérkőzéseket, mint az olasz vagy spanyol Szuperkupát már rendeztek külföldön, Rooney szerint "egyszerűen helytelen" bajnoki meccseket külföldön játszani, amikor otthon hűséges szurkolótábor vár a csapatra.

"A televíziós társaságok és közvetítők mindent megtesznek, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a pénzükből. De vannak hűséges szurkolók, akik az egész országot bejárják, hogy lássák a csapatot hazai és idegenbeli mérkőzéseken. Aztán vagy lemaradnak egy meccsről, vagy ha el akarnak menni egy külföldi mérkőzésre, fizetniük kell a repülőjegyért, szállodáért, utazásért" - magyarázta.

"Szerintem helytelen, hogy tisztán pénzügyi okokból elvesznek egy mérkőzést a szurkolóktól. Ez helytelen, és soha nem szabadna megtörténnie" - zárta gondolatait Rooney.

