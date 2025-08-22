Ma indul sokak kedvenc külföldi bajnoksága, a Serie A: minden út Nápolyba vezet?

A Serie A-ban a Napoli a stabilitás ritka példája, miközben a liga csapatainak többsége edzőt váltott. Antonio Conte vezetésével és Kevin De Bruyne érkezésével a nápolyiak a bajnoki cím első számú esélyesei lehetnek - írja előzetesében a The Guardian.

A Napoli májusi bajnoki címe után hamar felmerült a kérdés, vajon Antonio Conte elhagyja-e a csapatot. A szakember hónapokon át elégedetlenkedett az átigazolási döntések miatt. A történelem árnyékot vetett a Napolira, hiszen Luciano Spalletti 2023-ban a Scudetto megszerzése után távozott, személyes ellentétekre hivatkozva. Conte azonban maradt, és ezzel a stabilitás ritka példájává vált egy olyan ligában, ahol a változás a norma. A 20 csapatból 12 váltott edzőt, köztük a legjobb nyolc közül hat.

A Napoli egyértelmű esélyesként kezdheti a szezont. Egyetlen kezdőjátékost sem veszítettek el, és Kevin De Bruyne érkezése a megnövekedett ambíciók jelképe egy olyan csapatnál, amely a harmadik bajnoki címét célozza négy év alatt. A belga sztár beépítése valószínűleg a tavalyi 4-3-3-as formáció módosítását igényli majd, de változatosabbá teheti a játékot. De Bruyne mellett Sam Beukema középhátvéd és Noa Lang szélső is érkezett, míg Romelu Lukaku sérülés miatt kihagyja a szezon elejét.

Az Inter marad a legesélyesebb kihívó, annak ellenére is, hogy az előző idény végén négy trófeát célozva végül egyet sem nyertek, és a Bajnokok Ligája-döntőben is kikaptak. Nem veszítettek kezdőjátékost, és tehetséges fiatalokkal erősítettek, mint Ange-Yoan Bonny, Petar Sucic és Luis Henrique. A nagy kérdés, hogy Cristian Chivu megfelelő vezető-e, aki Simone Inzaghi távozása után érkezett, de korlátozott edzői tapasztalattal rendelkezik.

Az Atalanta harmadik lett, de kilenc év után elveszítette Gian Piero Gasperini edzőt, aki a Romához távozott. Utódja, Ivan Juric korábban játékosként és segédedzőként dolgozott Gasperini alatt. A Juventus megtartotta Igor Tudor edzőt, és bár visszafogott volt az átigazolási időszakuk, a fiatal keretük és Bremer visszatérése okot adhat az optimizmusra.

A Milan visszahozta a kispadra Massimiliano Allegrit, aki 14 évvel ezelőtt bajnoki címre vezette a csapatot. Luka Modric, az éveken át a Real Madridot erősítő horvát klasszis is csatlakozott, miközben Tijjani Reijnders és Theo Hernández távozott. A Como ambícióit pedig jól jelzi, hogy elutasították az Inter közeledését Cesc Fàbregas edzőjük iránt, és 100 millió eurót költöttek átigazolásokra.

A feljutók közül Fabio Grosso Sassuolója tűnik a legjobban felkészültnek a kiesés elleni harcra, Armand Laurienté és Domenico Berardi támadóival. A Pisa gyors kontrákra épülő játékát Alberto Gilardino irányítása alatt birtoklásra alapuló stílusra válthatja, míg a Cremonese a túlélés specialistáját, Davide Nicolát szerződtette.

A Verona és a Parma nehéz helyzetbe kerülhet, miután legígéretesebb játékosaikat eladták. A Lecce a 17 éves Francesco Camarda kölcsönvételével próbálja javítani a liga leggyengébb támadójátékát, míg a Cagliari az akadémiai edzőjét, Fabio Pisacanét léptette elő vezetőedzővé.

Ez a Serie A-szezon is több kérdőjellel indul, mint bizonyossággal, ami jellemző egy olyan ligára, ahol öt éve nem tudta megvédeni címét egyetlen csapat sem. Most a Napoli, amely a jelenlegi évtized előtt csak kétszer nyert bajnokságot történelme során, újabb lehetőséget kap.