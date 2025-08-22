2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
Focimeccs a stadionban: Szabadrúgás védőfallal
Sport

Ma indul sokak kedvenc külföldi bajnoksága, a Serie A: minden út Nápolyba vezet?

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 10:44

A Serie A-ban a Napoli a stabilitás ritka példája, miközben a liga csapatainak többsége edzőt váltott. Antonio Conte vezetésével és Kevin De Bruyne érkezésével a nápolyiak a bajnoki cím első számú esélyesei lehetnek - írja előzetesében a The Guardian.

A Napoli májusi bajnoki címe után hamar felmerült a kérdés, vajon Antonio Conte elhagyja-e a csapatot. A szakember hónapokon át elégedetlenkedett az átigazolási döntések miatt. A történelem árnyékot vetett a Napolira, hiszen Luciano Spalletti 2023-ban a Scudetto megszerzése után távozott, személyes ellentétekre hivatkozva. Conte azonban maradt, és ezzel a stabilitás ritka példájává vált egy olyan ligában, ahol a változás a norma. A 20 csapatból 12 váltott edzőt, köztük a legjobb nyolc közül hat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Napoli egyértelmű esélyesként kezdheti a szezont. Egyetlen kezdőjátékost sem veszítettek el, és Kevin De Bruyne érkezése a megnövekedett ambíciók jelképe egy olyan csapatnál, amely a harmadik bajnoki címét célozza négy év alatt. A belga sztár beépítése valószínűleg a tavalyi 4-3-3-as formáció módosítását igényli majd, de változatosabbá teheti a játékot. De Bruyne mellett Sam Beukema középhátvéd és Noa Lang szélső is érkezett, míg Romelu Lukaku sérülés miatt kihagyja a szezon elejét.

A Serie A statisztikái, eredményei a Pénzcentrum sportoldalán; KATTINTS!

Az Inter marad a legesélyesebb kihívó, annak ellenére is, hogy az előző idény végén négy trófeát célozva végül egyet sem nyertek, és a Bajnokok Ligája-döntőben is kikaptak. Nem veszítettek kezdőjátékost, és tehetséges fiatalokkal erősítettek, mint Ange-Yoan Bonny, Petar Sucic és Luis Henrique. A nagy kérdés, hogy Cristian Chivu megfelelő vezető-e, aki Simone Inzaghi távozása után érkezett, de korlátozott edzői tapasztalattal rendelkezik.

Az Atalanta harmadik lett, de kilenc év után elveszítette Gian Piero Gasperini edzőt, aki a Romához távozott. Utódja, Ivan Juric korábban játékosként és segédedzőként dolgozott Gasperini alatt. A Juventus megtartotta Igor Tudor edzőt, és bár visszafogott volt az átigazolási időszakuk, a fiatal keretük és Bremer visszatérése okot adhat az optimizmusra.

A Milan visszahozta a kispadra Massimiliano Allegrit, aki 14 évvel ezelőtt bajnoki címre vezette a csapatot. Luka Modric, az éveken át a Real Madridot erősítő horvát klasszis is csatlakozott, miközben Tijjani Reijnders és Theo Hernández távozott. A Como ambícióit pedig jól jelzi, hogy elutasították az Inter közeledését Cesc Fàbregas edzőjük iránt, és 100 millió eurót költöttek átigazolásokra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A feljutók közül Fabio Grosso Sassuolója tűnik a legjobban felkészültnek a kiesés elleni harcra, Armand Laurienté és Domenico Berardi támadóival. A Pisa gyors kontrákra épülő játékát Alberto Gilardino irányítása alatt birtoklásra alapuló stílusra válthatja, míg a Cremonese a túlélés specialistáját, Davide Nicolát szerződtette.

A Verona és a Parma nehéz helyzetbe kerülhet, miután legígéretesebb játékosaikat eladták. A Lecce a 17 éves Francesco Camarda kölcsönvételével próbálja javítani a liga leggyengébb támadójátékát, míg a Cagliari az akadémiai edzőjét, Fabio Pisacanét léptette elő vezetőedzővé.

Ez a Serie A-szezon is több kérdőjellel indul, mint bizonyossággal, ami jellemző egy olyan ligára, ahol öt éve nem tudta megvédeni címét egyetlen csapat sem. Most a Napoli, amely a jelenlegi évtized előtt csak kétszer nyert bajnokságot történelme során, újabb lehetőséget kap.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #előzetes #bajnoki #olasz foci #serie a #olasz bajnokság

