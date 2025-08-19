Komoly változást jelentettek be a sorsolásoknál: ettől örökre elköszönhetünk

Az UEFA bejelentette, hogy a 2025/26-os szezon klubversenyeinek sorsolását augusztus 28-29-én rendezik meg Monacóban. A Bajnokok Ligája sorsolása a tavalyi rendszert követi, míg az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolását idén először egy közös eseményen bonyolítják le - írta meg saját honlapján a szövetség.

A Bajnokok Ligája főtáblájának sorsolását augusztus 28-án 18:00 órakor tartják a monacói Grimaldi Fórumban. A 36 résztvevő csapatot négy kalapba osztják egyéni UEFA-együtthatójuk alapján, a BL-címvédő lesz az első kalap kiemeltje.

A sorsolás menete megegyezik a tavalyival: először egy fizikai labdát húznak ki az első kalapból, majd egy automatizált szoftver segítségével sorsolják ki a nyolc ellenfelet. A rendszer figyelembe veszi, hogy minden csapat két-két ellenféllel találkozzon mindegyik kalapból (egy hazai és egy idegenbeli mérkőzésen), azonos országból származó csapatok nem játszhatnak egymással, és maximum két ellenfél lehet ugyanabból az országból.

Az újdonság idén az, hogy az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolását augusztus 29-én 13:00 órától egy közös eseményen bonyolítják le. Ez a formátum nagyobb figyelmet biztosít mindkét sorozatnak, és hatékonyabbá teszi a sorsolási folyamatot.

Az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolása teljesen digitális formában zajlik. A szoftver egyetlen gombnyomásra azonnal kisorsolja az összes párosítást, nem használnak fizikai labdákat. Az eredményeket fokozatosan, kalaponként ismertetik, kezdve az első kalappal.

A Bajnokok Ligája mérkőzéseinek pontos menetrendjét legkésőbb augusztus 30-ig, míg az Európa-liga és a Konferencia-liga menetrendjét augusztus 31-ig teszik közzé. Ha minden jól alakul, akkor mind a BL-ben, mind pedig a Konferencia-ligában lesz idén magyar csapat: a Fradi ma este, a Győr pedig csütörtökön kezdi meg playoff-párharcát a Qarabag és a Rapid Wien ellen.