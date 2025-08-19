A Morecambe labdarúgócsapata menesztette Derek Adams vezetőedzőt, mindössze egy nappal azután, hogy a klubot felvásárolta a Panjab Warriors nevű befektetői kör.
Komoly változást jelentettek be a sorsolásoknál: ettől örökre elköszönhetünk
Az UEFA bejelentette, hogy a 2025/26-os szezon klubversenyeinek sorsolását augusztus 28-29-én rendezik meg Monacóban. A Bajnokok Ligája sorsolása a tavalyi rendszert követi, míg az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolását idén először egy közös eseményen bonyolítják le - írta meg saját honlapján a szövetség.
A Bajnokok Ligája főtáblájának sorsolását augusztus 28-án 18:00 órakor tartják a monacói Grimaldi Fórumban. A 36 résztvevő csapatot négy kalapba osztják egyéni UEFA-együtthatójuk alapján, a BL-címvédő lesz az első kalap kiemeltje.
A sorsolás menete megegyezik a tavalyival: először egy fizikai labdát húznak ki az első kalapból, majd egy automatizált szoftver segítségével sorsolják ki a nyolc ellenfelet. A rendszer figyelembe veszi, hogy minden csapat két-két ellenféllel találkozzon mindegyik kalapból (egy hazai és egy idegenbeli mérkőzésen), azonos országból származó csapatok nem játszhatnak egymással, és maximum két ellenfél lehet ugyanabból az országból.
Az újdonság idén az, hogy az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolását augusztus 29-én 13:00 órától egy közös eseményen bonyolítják le. Ez a formátum nagyobb figyelmet biztosít mindkét sorozatnak, és hatékonyabbá teszi a sorsolási folyamatot.
Az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolása teljesen digitális formában zajlik. A szoftver egyetlen gombnyomásra azonnal kisorsolja az összes párosítást, nem használnak fizikai labdákat. Az eredményeket fokozatosan, kalaponként ismertetik, kezdve az első kalappal.
A Bajnokok Ligája mérkőzéseinek pontos menetrendjét legkésőbb augusztus 30-ig, míg az Európa-liga és a Konferencia-liga menetrendjét augusztus 31-ig teszik közzé. Ha minden jól alakul, akkor mind a BL-ben, mind pedig a Konferencia-ligában lesz idén magyar csapat: a Fradi ma este, a Győr pedig csütörtökön kezdi meg playoff-párharcát a Qarabag és a Rapid Wien ellen.
Toronymagasan nyerte a nézőszámversenyt a keleti rangadó, majdnem kétszer annyi néző ment ki, mint az Újpest meccsére.
A Hibernian 23 éves támadója akkora gólt lőtt, amit nagyon sokan még életükben nem láttak az edinbugh-i stadionban.
Lehet, hogy már világbajnokként suhanhat el a róla elnevezett lelátó előtt az ausztrál Forma 1-es pilóta jövő tavasszal.
Amorim kapusválasztása visszaütött: Bayindir hibája miatt vereséggel kezdett a Manchester United, súlyosak lehetnek a kapusgondok.
David Moyes Everton-edző szerint Jack Grealish elszántsága, hogy újraindítsa karrierjét és bebizonyítsa kritikusainak tévedését, meggyőzte őt.
A Fradi két helyet rontott az előző havi álláshoz képest, te több, rendszeresen főtáblákon szereplő csapatot is megelőzött.
Neymar könnyekben tört ki, miután a Santos 6-0-ra kikapott a Vasco da Gamától a brazil bajnokságban, ami pályafutása legnagyobb veresége volt
Némely belépő egészen borsos áron kapható a Fradi holnapi BL-selejtezőjére, de nem lenne meglepő a teltház.
A svéd szuperigazolás debütálása igen gyengére sikerült, szerencséje, hogy a csapat "nélküle" is behúzta a három pontot Manchesterben.
A kultrendező és a korábbi NFL-irányító sokat dolgoztak egy dokusorozaton, ami azonban mégsem kerül adásba.
Egy szabálymódosításnak köszönhetően dönthetett focis világrekordot a Hollandiában játszó tehetség, és csapata győzött is a debütáló meccsén.
Az NCAA súlyos pénzbüntetést szabott ki a Michigani Egyetemre egy illegális jellopási botrány miatt, de nem tiltotta el a csapatot a rájátszástól
Emma Raducanu megosztotta tapasztalatait a hírnévvel, a magánéletébe való folyamatos beavatkozással és a sportkarrierjét érintő kihívásokkal kapcsolatban
A diósgyőri ultrák egyre dühösebbek a csapat teljesítménye miatt, ráadásul máris jön a következő keleti rangadó.
Mikel Arteta vezetőedző számára ez lehet a legfontosabb szezon az ötéves edzői pályafutása során az Arsenalnál.
David Ellison az iparági szakértők szerint hatalmas fogást csinált a UFC médiajoginak megszerzésével - pedig még az is lehet, hogy először veszteséges lesz a bolt.
Graeme Dott, korábbi sznúkervilágbajnok ellen gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos vádak miatt indul bírósági eljárás.
Egy tízéves kislány elképesztő rekordot döntött meg, ő lett a legfiatalabb sakknagymester.
