2025. augusztus 19. kedd Huba
29 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Port, Portugália - 2021. május 27. - Fotó az UEFA Bajnokok Ligája plakátjáról a portugáliai Portóban található Dragão Stadionban, amikor ebben a portugál városban rendezték meg a verseny döntőjét az angol Chelsea és a Manchester City l
Sport

Komoly változást jelentettek be a sorsolásoknál: ettől örökre elköszönhetünk

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 13:15

Az UEFA bejelentette, hogy a 2025/26-os szezon klubversenyeinek sorsolását augusztus 28-29-én rendezik meg Monacóban. A Bajnokok Ligája sorsolása a tavalyi rendszert követi, míg az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolását idén először egy közös eseményen bonyolítják le - írta meg saját honlapján a szövetség.

A Bajnokok Ligája főtáblájának sorsolását augusztus 28-án 18:00 órakor tartják a monacói Grimaldi Fórumban. A 36 résztvevő csapatot négy kalapba osztják egyéni UEFA-együtthatójuk alapján, a BL-címvédő lesz az első kalap kiemeltje.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sorsolás menete megegyezik a tavalyival: először egy fizikai labdát húznak ki az első kalapból, majd egy automatizált szoftver segítségével sorsolják ki a nyolc ellenfelet. A rendszer figyelembe veszi, hogy minden csapat két-két ellenféllel találkozzon mindegyik kalapból (egy hazai és egy idegenbeli mérkőzésen), azonos országból származó csapatok nem játszhatnak egymással, és maximum két ellenfél lehet ugyanabból az országból.

KATTINTS a selejtezők eredményeiért, statisztikákért a Pénzcentrum sportoldalára!

Az újdonság idén az, hogy az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolását augusztus 29-én 13:00 órától egy közös eseményen bonyolítják le. Ez a formátum nagyobb figyelmet biztosít mindkét sorozatnak, és hatékonyabbá teszi a sorsolási folyamatot.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolása teljesen digitális formában zajlik. A szoftver egyetlen gombnyomásra azonnal kisorsolja az összes párosítást, nem használnak fizikai labdákat. Az eredményeket fokozatosan, kalaponként ismertetik, kezdve az első kalappal.

A Bajnokok Ligája mérkőzéseinek pontos menetrendjét legkésőbb augusztus 30-ig, míg az Európa-liga és a Konferencia-liga menetrendjét augusztus 31-ig teszik közzé. Ha minden jól alakul, akkor mind a BL-ben, mind pedig a Konferencia-ligában lesz idén magyar csapat: a Fradi ma este, a Győr pedig csütörtökön kezdi meg playoff-párharcát a Qarabag és a Rapid Wien ellen.

Aratnak a magyar csapatok Európában: a jó szerepléssel a pénz is ömlik
EZ IS ÉRDEKELHET
Aratnak a magyar csapatok Európában: a jó szerepléssel a pénz is ömlik
Összeszedtük, hogy a két, főtáblára készülő magyar csapat mennyi pénzt focizott eddig össze a nyári selejtezőkben.
Címlapkép: Getty Images
#sorsolás #európa #sport #konferencia #augusztus #bajnokok ligája #európai konferencia liga #uefa #EKL #magyar labdarúgás #selejtező #európa liga #nemzetközi kupa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:33
14:19
14:13
14:03
13:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 19.
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
2025. augusztus 19.
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
2025. augusztus 19.
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
2025. augusztus 18.
Lehet még 2025-ben kaszálni az évtized tech-buliján? Lerántjuk a leplet a Nvidia-szotriról
2025. augusztus 19.
Ez hivatalos! Megjött az időjárás-előrejelzés: figyelmeztetést adtak ki augusztus 20-ára
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 19. kedd
Huba
34. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
2
5 napja
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
3
1 hete
Leteszed a hajad az orosz rúdugró formáitól: ezzel minden versenyt megnyerne!
4
2 hete
Félelmetes ellenfelet kapott a Paks a Konferencialigában: a Győr sem örülhet, csoda lenne továbbjutni
5
1 hete
Szörnyű tragédia: meghalt a 12 éves magyar kosaraslány, aki edzés közben esett össze
PÉNZÜGYI KISOKOS
Napi limit
az a limit, amelynek erejéig - ha a számlán annyi pénzünk rendelkezésre áll - a kártya egy naptári napon használható. Általában egyazon bankkártya esetében megkülönböztetünk készpénzfelvételi és vásárlási limitről, és a limiteket a legtöbb banknál az ügyfelek szabályozhatják

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 14:13
Ez hivatalos! Megjött az időjárás-előrejelzés: figyelmeztetést adtak ki augusztus 20-ára
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 13:44
Elszabadult a Meta mesterséges intelligenciája: veszélyben vannak a gyerekek
Agrárszektor  |  2025. augusztus 19. 13:29
Ami most zajlik, az alapjaiban írhatja át az állattenyésztést Magyarországon