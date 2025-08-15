Aratnak a magyar csapatok Európában: a jó szerepléssel a pénz is ömlik

Két magyar csapat van még talpon az európai kupasorozatok nyári selejtezőiben, közülük a Fradi biztos, hogy legalább a főtáblára fog kerülni legalább az Európa Ligában, hiszen a playoffkör vár rájuk a BL-ben. A Győr több mint négy évtized után juthat ki Európába, de nem lesz könnyű dolga Bécsben. Ebben a cikkben most összeszedtük, hogy a két, főtáblára készülő csapat mennyi pénzt focizott eddig össze a nyári selejtezőkben.

Több tízmillió forintot keresett azzal az FTC és az ETO FC Győr eddig a nyáron, hogy mindketten már csak egyetlen párharcra vannak a főtáblás szerepléstől az európai kupasorozatokban. A Fradi a Bajnokok Ligájában vív a playoffkörben a Qarabag ellen, a Győrre pedig a Rapid Wien vár a Konferencia-liga utolsó selejtezős párharcában jövő csütörtöktől.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) szabályzata szerint nem csak a főtáblára jutásért, hanem a selejtezőben történt szereplésért is pénz jár a résztvevő kluboknak, persze ez sorozatonként eltérő, és attól is függ, hány kört képesek szerepelni.

KATTINTS a friss sporthírekért, élő eredményekért a Pénzcentrum sportoldalára, a Sportonlinera!

Fradi: négymillió euró csak eddig

Kezdjük a Fradival, akik bajnokként a Bajnokok Ligája-selejtezőben a második körben csatlakoztak be, és mindeddig sikerrel is veszik az akadályokat. A szabályzat szerint azzal, hogy bejutottak a playoffkörbe, máris gazdagodtak 4,29 millió euróval, amelyet akkor kapnak meg, ha nem vennék sikerrel a playoffkört.

Ha azonban igen, akkor a győzelemért külön nem jár pénz: megkapják viszont a BL-főtáblásoknak járó összeget, ami 18,62 millió euró, átszámolva mintegy 7,3 milliárd forint.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ugyanitt azt is érdemes megjegyezni, hogy mivel a Fradi a BL felé az utolsó lépést készül megtenni, egész biztosan főtáblás lesz akkor is, ha a Qarabag ellen nem jön össze a győzelem - csak éppen akkor a második számű kupasorozatban, az Európa Ligában. Az itt főtáblára kerülő csapatok 4,14 millió eurót kapnak a kijutásért, tehát ezzel a pénzzel a zöld-fehérek már biztosan számolhatnak - de mindenki tudja, hogy nagyobb halra mennek.

Győr: arccal a főtábla felé?

Némileg más az ETO helyzete, akik mivel már a selejtező kezdetekor az Konferencialigában szerepeltek, jóval kevesebb pénzre számíthatnak. Ha a Rapid ellen kiesnek, akkor a győriek annyiszor fognak 175 ezer eurót kapni, ahány selejtezőkört lejátszottak - ez így három kör lenne összesen. Ha pedig sikerül a főtáblára kerülés, akkor már négyszer jár ugyanez az összeg (750 ezer euró), és bónuszban természetesen jár a 3,05 milliós jutalom a főbátlára kerülésért.

A Győr tehát, ha minden összejön, csak a főtáblára történő nyári meneteléssel megkereshetne csaknem négymillió eurót, de még ez is kevesebb összesen, mint a Fradi eddigi jutalmai.