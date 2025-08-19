Keleti rangadó döntőtt nézőszámcsúcsot: itt vannak a hétvége NB I-es számai

Toronymagasan nyerte a nézőszámversenyt a keleti rangadó, majdnem kétszer annyi néző ment ki, mint az Újpest meccsére. A gyengélkedő lilák és diósgyőriek a rossz játékkal saját nézőiket "apasztják".

A Debrecen-Nyíregyháza tiszántúli derbi nem csak a negyedik fordulóban, hanem eddig az egész szezonban is nézőszámcsúcsot döntött azzal, hogy 12 ezer szurkoló váltott jegyet a vasárnap délutáni meccsre - ez a klubok saját közléseiből derül ki.

A hétvégi, képzeletbeli dobogó második helyén a Ferencváros Puskás Akadémia elleni meccse áll, ide is több mint tízezren mentek ki. A harmadik helyen a Kisvárda újpesti vendégjátéka szerepel, a lilák tehát azután, hogy az első és harmadik fordulóban is kimagaslóan elsők lettek nézőszámban, most komoly visszaesést tapasztalhattak - ez persze nem csoda, ha azt vesszük, hogy már a második vereségüket szenvedték el saját stadionjukban.

Érdekes megnézni azt is, hogy épp a Konferencia-liga playoffjára készülő Győr MTK elleni meccsére mentek ki legkevesebben, és szembetűnő az is, hogy egyre kevesebben vannak a diósgyőri stadionban is. Ez szintén összefügghet azzal, hogy a miskolci ultrák egyre hangosabban elégedetlenkednek a csapat teljesítménye miatt, még mindig várják az első idei győzelmet.

A Fizz Liga hétvégi nézőszámai az alábbiak szerint alakultak:

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA