A Bajnokok Ligája sorsolása a tavalyi rendszert követi, míg az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolását idén először egy közös eseményen bonyolítják le.
Keleti rangadó döntőtt nézőszámcsúcsot: itt vannak a hétvége NB I-es számai
Toronymagasan nyerte a nézőszámversenyt a keleti rangadó, majdnem kétszer annyi néző ment ki, mint az Újpest meccsére. A gyengélkedő lilák és diósgyőriek a rossz játékkal saját nézőiket "apasztják".
A Debrecen-Nyíregyháza tiszántúli derbi nem csak a negyedik fordulóban, hanem eddig az egész szezonban is nézőszámcsúcsot döntött azzal, hogy 12 ezer szurkoló váltott jegyet a vasárnap délutáni meccsre - ez a klubok saját közléseiből derül ki.
A hétvégi, képzeletbeli dobogó második helyén a Ferencváros Puskás Akadémia elleni meccse áll, ide is több mint tízezren mentek ki. A harmadik helyen a Kisvárda újpesti vendégjátéka szerepel, a lilák tehát azután, hogy az első és harmadik fordulóban is kimagaslóan elsők lettek nézőszámban, most komoly visszaesést tapasztalhattak - ez persze nem csoda, ha azt vesszük, hogy már a második vereségüket szenvedték el saját stadionjukban.
Érdekes megnézni azt is, hogy épp a Konferencia-liga playoffjára készülő Győr MTK elleni meccsére mentek ki legkevesebben, és szembetűnő az is, hogy egyre kevesebben vannak a diósgyőri stadionban is. Ez szintén összefügghet azzal, hogy a miskolci ultrák egyre hangosabban elégedetlenkednek a csapat teljesítménye miatt, még mindig várják az első idei győzelmet.
A Fizz Liga hétvégi nézőszámai az alábbiak szerint alakultak:
- Debrecen-Nyíregyháza: 12 646
- Ferencváros-Puskás Akadémia: 10 679
- Újpest-Kisvárda: 6 794
- Diósgyőr-Kazincbarcika: 5 468
- Paks-ZTE: 2 512
- MTK-ETO FC Győr: 1 954
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
