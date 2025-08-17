Most volt ebből elég: forrnak az indulatok Diósgyőrben, továbbra is nyeretlen a csapat

A diósgyőri ultrák egyre dühösebbek a csapat teljesítménye miatt, ráadásul máris jön a következő keleti rangadó.

Továbbra is képtelen nyerni a Fizz Ligában a Diósgyőr, amely négy forduló után mindössze két ponttal és két vereséggel áll a tabella tizedik helyén, és -7-es gólkülönbsége se valami impresszív - elmondható tehát, hogy a repülőrajt nem jött össze a bajnokságban.

A miskolciak a hétvégén keleti rangadón játszottak a története első NB I-es szezonját futó Kazincbarcika ellen, és majdnem megtörtént az a szégyen, hogy itt se szerezzenek pontot. A DVTK végül egy kínkeserves döntetlent azért kiszenvedett.

Nem csoda hát, hogy a mutatott teljesítménnyel a diósgyőri játékosok alaposan magukra haragították a saját szurkolóikat, akik a rossz szereplésre reagálva közleményt is kiadtak. Ezt itt közöljük:

K**VA GYENGE! MEGINT! Szerintetek jók vagyunk, mert sikerült kiegyenlíteni a fáradt Barcika ellen… büntetőből? Kovács Zoli szerint: “Miért fújná ki velünk az orrát a Barcika?” Mert sz*rok vagyunk, sportigazgató úr, azért. A játék menne úgy fiúk, mint a sértődés. Lovag mezbe öltöztetett primadonnák!

A Diósgyőr jövő héten a tavalyi idény előtt feljutott Níregyháza ellen játszik, tehát ismét kelet derbik bizonyíthatnak. Ha hamarosan nem fordul meg a hadiszerencse, a miskolciaknak akár kiesési gondjaik is lehetnek az idény végén.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA