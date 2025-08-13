146 alkalommal viselhette a címeres mezt, négyszer nyert magyar bajnoki címet a most eltávozott Pálffy Tamás.
Távozhat a sikerkovács olasz kapus a PSG-től: nagyon összeveszett az edzővel, menthetetlen a helyzet?
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője megerősítette, hogy a klub támogatja döntését Gianluigi Donnarumma kapus mellőzéséről az UEFA Szuperkupa mérkőzésen, ami komoly meglepetést keltett a futballvilágban - írta meg a BBC.
A PSG nem nevezte az olasz válogatott kapust a Tottenham elleni, Udinében rendezendő szerdai mérkőzésre, helyette Lucas Chevalier és Renato Marin utazott el a csapattal. A 26 éves Donnarumma közösségi média bejegyzésben fejezte ki csalódottságát és elkeseredését a döntés miatt.
A mellőzés különösen váratlan, hiszen Donnarumma kulcsszerepet játszott a PSG tavalyi Bajnokok Ligája győzelmében. Enrique a keddi sajtótájékoztatón elmondta, hogy "más profilú" kapust keres, és hangsúlyozta, hogy nehéz döntést hozott.
"A klub támogat engem, és a legjobb megoldást próbáljuk megtalálni. Csak dicsérni tudom Donnarummát. Ő az egyik legjobb kapus a világon, és még jobb ember. De más profilt keresünk. Nagyon nehéz ilyen döntéseket hozni" – nyilatkozta az edző.
KATTINTS a friss sporthírekért, élő eredményekért a Sportonlinera!
Donnarumma később a közösségi médiában jelezte, hogy bizonytalan a jövőjét illetően a francia klubnál. "Remélem, lesz még lehetőségem a Parc des Princes szurkolóinak szemébe nézni és méltóképpen elbúcsúzni. Ha ez nem történik meg, tudnotok kell, hogy a támogatásotok és szeretetetek mindent jelent számomra, és soha nem fogom elfelejteni" – írta a kapus.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Marquinhos, a PSG csapatkapitánya elismerően beszélt Donnarummáról: "Mindig nehéz, már 12-13 éve vagyok itt, és láttam más játékosokat is távozni. Sajnos ez a futball része. Gigi a klub történelmének része, és büszkék vagyunk rá. Amit tavaly elért, az hihetetlen volt, sokat köszönhetünk neki. Ha távozik, hatalmas köszönet jár neki."
Donnarumma kálváriájára felfigyelt a tavaly egyetlen trófeát sem nyerő, ám az elitbe visszakapaszkodni kívánó Manchester City is. A klub jelezte, hogy amennyiben a szintén hosszú ideje náluk szolgáló hálóőr, Ederson valóban távozik, szívesen látnák az olasz kapust Manchesterben.
A PSG esélyesebbnek számít, de a Szuperkupában gyakori a meglepetés, így izgalmas meccsre van kilátás ma este.
Jen Pawol történelmet írt, amikor az első női játékvezetőként debütált a Major League Baseball-ban az Atlanta Braves és a Miami Marlins közötti mérkőzésen.
Tíz év alatt hat bajnoki címet nyert az Újpesti Dózsával, de játszott világbajnokságon is Káposzta Benő, a legendás jobbhátvéd.
A lengyel sztár egy interjúban elárulta, hogy 2012-ben igent mondott a Manchester Unitednek, de a Borussia Dortmund nem engedte el.
Az Újpest ebben a szezonban először kapott ki, de a szurkolók egyelőre kitartanak a csapat mellett - ez látszik a nézőszámon is.
Leteszed a hajad, milyen gyűrűvel kérte meg szerelme kezét Cristiano Ronaldo: ilyet nem látsz mindennap
Cristiano Ronaldo nyolc év együtt élés után kérte meg menyasszonya kezét, és nem spórolt a gyűrűvel.
Szelle Norbert a jelenlegi információk szerint autójával hajtott egy fának, a motor kiszakadt az autóból.
Az e-sport iparág robbanásszerűen növekedett az elmúlt években, amit a mobilplatformok terjedése, valamint a professzionális versenyek köré épülő ökoszisztéma erősödése hajt.
Federer utolsó profi mérkőzését 2022 szeptemberében játszotta a Laver-kupán, ahol Rafael Nadal oldalán lépett pályára párosban.
A United már az első öt meccsen kaphat nagy pofonokat, de bíznak a jó kezdésben az erős ellenfelekkel szemben is.
Az UFC 7,7 milliárd dolláros megállapodást kötött a Paramount és CBS csatornákkal, amely 2026-tól megszünteti a pay-per-view modellt.
Újabb japán bokszoló vesztette életét agysérülés következtében egy tokiói rendezvény után.
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a Crystal Palace fellebbezését az UEFA döntése ellen.
Ritka nagy potyát hozott össze a Pénzügyőr kapusa, magyarországi pályáról hasonlóra se emlékszünk.
Már tizenhat érmet nyertek a magyarok a kínai világjátékokon, ebből csak hétfőn három aranyat.
Mérgesen értékelt az elveszített meccs után Szoboszlai Dominik: "össze kell kapnia magát a brigádnak"
A magyar válogatott kapitánya szerint nagyon sok mindenen kell dolgozni még a Poolnál, csakhogy már ezen a héten rajtol a bajnokság.
A Crystal Palace elnöke elismerte, hogy a klubnak el kell adnia Marc Guéhi csapatkapitányt az átigazolási időszakban.
A hazai és idegenbeli mezek eladásai minden korábbi értékesítést felülmúltak a Poolnál.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.