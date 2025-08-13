2025. augusztus 13. szerda Ipoly
Párizs, Franciaország, 2023/02/14
Távozhat a sikerkovács olasz kapus a PSG-től: nagyon összeveszett az edzővel, menthetetlen a helyzet?

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 14:54

Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője megerősítette, hogy a klub támogatja döntését Gianluigi Donnarumma kapus mellőzéséről az UEFA Szuperkupa mérkőzésen, ami komoly meglepetést keltett a futballvilágban - írta meg a BBC.

A PSG nem nevezte az olasz válogatott kapust a Tottenham elleni, Udinében rendezendő szerdai mérkőzésre, helyette Lucas Chevalier és Renato Marin utazott el a csapattal. A 26 éves Donnarumma közösségi média bejegyzésben fejezte ki csalódottságát és elkeseredését a döntés miatt.

A mellőzés különösen váratlan, hiszen Donnarumma kulcsszerepet játszott a PSG tavalyi Bajnokok Ligája győzelmében. Enrique a keddi sajtótájékoztatón elmondta, hogy "más profilú" kapust keres, és hangsúlyozta, hogy nehéz döntést hozott.

"A klub támogat engem, és a legjobb megoldást próbáljuk megtalálni. Csak dicsérni tudom Donnarummát. Ő az egyik legjobb kapus a világon, és még jobb ember. De más profilt keresünk. Nagyon nehéz ilyen döntéseket hozni" – nyilatkozta az edző.

Donnarumma később a közösségi médiában jelezte, hogy bizonytalan a jövőjét illetően a francia klubnál. "Remélem, lesz még lehetőségem a Parc des Princes szurkolóinak szemébe nézni és méltóképpen elbúcsúzni. Ha ez nem történik meg, tudnotok kell, hogy a támogatásotok és szeretetetek mindent jelent számomra, és soha nem fogom elfelejteni" – írta a kapus.

Marquinhos, a PSG csapatkapitánya elismerően beszélt Donnarummáról: "Mindig nehéz, már 12-13 éve vagyok itt, és láttam más játékosokat is távozni. Sajnos ez a futball része. Gigi a klub történelmének része, és büszkék vagyunk rá. Amit tavaly elért, az hihetetlen volt, sokat köszönhetünk neki. Ha távozik, hatalmas köszönet jár neki."

Donnarumma kálváriájára felfigyelt a tavaly egyetlen trófeát sem nyerő, ám az elitbe visszakapaszkodni kívánó Manchester City is. A klub jelezte, hogy amennyiben a szintén hosszú ideje náluk szolgáló hálóőr, Ederson valóban távozik, szívesen látnák az olasz kapust Manchesterben.
Címlapkép: Getty Images
