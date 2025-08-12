2025. augusztus 12. kedd Klára
gyászhír
Sport

Legendás újpesti futballista hunyt el: gyászolnak a lilák

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 13:41

Tíz év alatt hat bajnoki címet nyert az Újpesti Dózsával, de játszott világbajnokságon is Káposzta Benő, a legendás jobbhátvéd.

Életének 84. évében meghalt Káposzta Benő, aki a hatvanas években tíz év alatt hat bajnoki címet nyert az Újpesti Dózsával - erről az újpestiek hivatalos oldala adott hírt.

Az eredetileg jobbhátvéd Káposzta 1959-ben igazolt Újpestre, és már abban a szezonban bajnoki címet szerzett a lilákkal, melyet később öt másik is követett. Érdekesség, hogy első szezonjában középcsatárt játszott, dacára annak, hogy posztja addig és azután is végig a jobbhátvéd volt.

A válogatottban 1965-ben debütált, kséőbb alapembere lett a nemzeti tizenegynek is, különösen kitűnt az 1966-os világbajnokságon. A Dózsában 272, a magyar válogatottban pedig összesen 19 hivatalos meccsen szerepelt.

Káposzta Benőt az Újpest saját halottjának tekinti, emlékét pedig örökké megőrzi - zárul a fővárosi lilák közleménye.
Címlapkép: Getty Images
