Távozhat a kupagyőztesek kapitánya: sürget az idő, vajon hol köt ki?

A Crystal Palace elnöke elismerte, hogy a klubnak el kell adnia Marc Guéhi csapatkapitányt az átigazolási időszakban, hogy elkerüljék a játékos ingyen távozását jövő nyáron - írta meg a The Guardian.
Steve Parish, a Crystal Palace elnöke nyilatkozatában megerősítette, hogy megfontolják az angol válogatott védő, Marc Guéhi eladását, mivel a játékos szerződéséből már csak 12 hónap van hátra. A 24 éves védőt több Premier League csapat is szeretné megszerezni, köztük a Liverpool és a Newcastle is.
Információk szerint Guéhi számára a Liverpool lenne a preferált célpont, bár a Vörösök eddig vonakodtak kifizetni a Palace 40 millió fontos kérését. A Newcastle tavaly nyáron több, 50 millió fontot meghaladó ajánlattal is próbálkozott, míg a Tottenham januárban egy akár 70 millió fontig terjedő ajánlatot tett, amit a Palace elutasított.
Parish elismerte, hogy a klub nem engedheti meg magának, hogy egy ilyen kaliberű játékos ingyen távozzon: "Az ilyen kaliberű játékosok ingyen távozása problémát jelent számunkra. Tavaly nyáron Joachim Anderson távozott, és nem engedhettük meg, hogy mindkettőjüket elveszítsük. Januárban érkezett egy újabb ajánlat, de az más helyzet volt. Meglátjuk, mi történik, de vagy új szerződésre, vagy valamilyen megoldásra van szükség."
Guéhi állítólag hajlandó a Selhurst Parkban maradni és kitölteni szerződését, ha szükséges. Januártól már előszerződést köthet Anglián kívüli klubokkal. Eközben Eberechi Eze iránt az Arsenal érdeklődik az átigazolási időszakban.
Oliver Glasner, a csapat menedzsere korábban bírálta a klub inaktivitását az átigazolási piacon, de Parish ígéretet tett, hogy minden tőle telhetőt megtesz az osztrák szakember támogatására. "Csodálom Olivert. Ő csak trófeákat és meccseket akar nyerni. A Premier League őrült, a pénz, amit az emberek költenek, és a pénzügyi veszélyek, amiket vállalnak. Mindent meg kell vizsgálnom. Mindent megteszünk a következő hetekben, hogy a legjobb esélyeket adjuk magunknak, de a rendelkezésünkre álló pénz nem végtelen" - mondta az elnök.
Parish azt is elmondta, hogy reméli, a Crystal Palace fellebbezése a Sportdöntőbírósághoz az Európa Konferencia Ligába való visszasorolásuk ellen sikeres lesz. A meghallgatást pénteken tartották Lausanne-ban, a döntést hétfő délutánra várják.
