Mérgesen értékelt az elveszített meccs után Szoboszlai Dominik: "össze kell kapnia magát a brigádnak

Éleset nyilatkozott a vasárnap elveszített angol szuperkupa-döntő után Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar középpályása szerint bár a játék több eleme is jól működött, bőven vannak még a Poolnak vakfoltjai, és ezen dolgozni kell. A Liverpool büntetőkkel kapott ki az FA Kupa címvédője, a Crystal Palace ellen.
A Spíler TV-nek adott értékelésében arra is kitért, hogy természetesen nem ő, hanem Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője dönt arró, hová helyezi a játékban.
Minden játékos jobban szeret szemben lenni a kapuval, de ott játszom, ahova éppen raknak. Ha hátul megkapom a labdát, onnan kényszerítőkkel egész jól tudok fölfelé menni, vagy akár egy az egyekben megverni valakit, ütni a nagy keresztet, vagy akár lőni harmincon belülről. Meglátjuk majd, a mester hol számol velem, a lényeg, hogy számoljon
- fogalmazott a válogatott kapitánya.
Szoboszlai végül elmondta, hogy több dolog nem működött a pályán, és saját maga, illetve csapattársai teljesítményével sem volt megelégedve:
Remélem, mindenki elgondolkodik azon, hogy ha meg akarjuk védeni a címünket, vagy más kupákért szeretnénk menni, akkor össze kell kapnia a brigádnak magát
- zárta élesen a nyilatkozatát.
Szoboszlai Dominik egyébként nemrégiben édesapa lett, múlt héten született meg feleségével közös kislányuk. Erről itt írtunk:
