Mérgesen értékelt az elveszített meccs után Szoboszlai Dominik: "össze kell kapnia magát a brigádnak

A magyar válogatott kapitánya szerint nagyon sok mindenen kell dolgozni még a Poolnál, csakhogy már ezen a héten rajtol a bajnokság.

Éleset nyilatkozott a vasárnap elveszített angol szuperkupa-döntő után Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar középpályása szerint bár a játék több eleme is jól működött, bőven vannak még a Poolnak vakfoltjai, és ezen dolgozni kell. A Liverpool büntetőkkel kapott ki az FA Kupa címvédője, a Crystal Palace ellen.

A Spíler TV-nek adott értékelésében arra is kitért, hogy természetesen nem ő, hanem Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője dönt arró, hová helyezi a játékban.

Minden játékos jobban szeret szemben lenni a kapuval, de ott játszom, ahova éppen raknak. Ha hátul megkapom a labdát, onnan kényszerítőkkel egész jól tudok fölfelé menni, vagy akár egy az egyekben megverni valakit, ütni a nagy keresztet, vagy akár lőni harmincon belülről. Meglátjuk majd, a mester hol számol velem, a lényeg, hogy számoljon

- fogalmazott a válogatott kapitánya.

KATT! Friss hírek, eredmények és statisztikák a Sportonline-on, a Pénzcentrum sportoldalán!

Szoboszlai végül elmondta, hogy több dolog nem működött a pályán, és saját maga, illetve csapattársai teljesítményével sem volt megelégedve:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Remélem, mindenki elgondolkodik azon, hogy ha meg akarjuk védeni a címünket, vagy más kupákért szeretnénk menni, akkor össze kell kapnia a brigádnak magát

- zárta élesen a nyilatkozatát.

Szoboszlai Dominik egyébként nemrégiben édesapa lett, múlt héten született meg feleségével közös kislányuk. Erről itt írtunk: