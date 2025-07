Újabb kézilabdás gólyahír: ikreket vár a Győr klasszisa, a teljes szezont kihagyja

Győri-Lukács Viktória saját oldalán jelentette be a csodás örömhírt férjével közös képen. A csapata gondoskodott pótlásáról, így a kismama teljesen a babavárásra koncentrálhat.

A teljes kézilabdaszezont, és a világbajnokságot is kihagyja Győri-Lukács Viktória, a Győri Audi ETO és a magyar válogatott jobbszélsője. A kézilabdázó ugyanis - mint azt be is jelentette közösségi oldalán - ikreket vár férjével, a Fradiban kézilabdázó Győri Mátyással.

A győri csapat természetesen a nyilvánosság előtt értesült a bejelentésről, a posztra ugyanis olyan játékost szerződtettek, aki pótolni tudja az anyai örömök elé néző jobbszélsőt.

Két kis csapattárssal bővül a Győri család! Az eddigi legkeményebb szezonunkra készülünk – amely a legszebb is lesz egyben. Köszönjük az életnek ezt a duplán csodás ajándékot!

- kürtölte világgá a csodás hírt a kézilabdázónő, aki a kép tanúsága szerint is kicsattan a boldogságtól férjével együtt.

