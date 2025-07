Új szerepben az egykor legendás focista: vajon ez hogy megy majd neki?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Arda Turan, Törökország egyik leghíresebb labdarúgója májusban vette át a Sahtar Donyeck vezetőedzői pozícióját, ahol már be is mutatkozott tétmeccsen az Európa Liga selejtezőjében - számolt be a The Guardian.

A korábban heves vérmérsékletéről ismert játékos most egy sokkal higgadtabb oldalát mutatja. "Amikor valami történik, most már az első, ami eszembe jut, a gondolkodás, nem pedig a reagálás" – mondja mosolyogva a 38 éves szakember. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Turan számára különleges lehetőség a Sahtar irányítása, amely az elmúlt két évtizedben szinte mindig a Bajnokok Ligájában szerepelt. "Természetesen időbe telik majd, amíg felépítjük a csapatot. Először vissza kell szereznünk a bajnoki címet, aztán gondolkodhatunk azon, hogy a Sahtar ismét olyan meccseket játsszon, amelyekben a 'döntő' szó szerepel, ahogy 16 évvel ezelőtt" – utal a klub 2009-es UEFA-kupa győzelmére. A török szakember nem tapasztalat nélkül érkezett: két évig irányította az Eyüpspor csapatát, amelyet feljuttatott a török élvonalba, és kis híján európai kupaszereplést is kiharcoltak. Edzői filozófiáját nagyban befolyásolták korábbi mesterei, köztük Diego Simeone és Luis Enrique. "Ha valaha dolgoztál Simeonéval, bizonyos futballötletek örökre megmaradnak a fejedben. Luis Enriquének mindig kiváló kommunikációja volt a játékosokkal és hihetetlen támadó megoldásai. De ez nem másolás-beillesztés, saját futballelképzeléseim is vannak" – magyarázza Turan. KATT! Friss hírek, élő eredmények a Sportonlineon! Az edző különösen fontosnak tartja a fizikai felkészültséget, amit az Atlético Madrid 2013-14-es bajnoki címének egyik kulcsaként említ. "A nagy ötös ligában 24-ből 24 játékos rendelkezik kiváló fizikai képességekkel. A többi ligában csapatonként csak öt-hat játékos ilyen, és ez okozza az egyensúlyhiányt. Ha a legmagasabb szintre akarunk jutni a Sahtarral, így kell harcolnunk." LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Turan játékosként többször is botrányba keveredett – 2019-ben felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy verekedés után, amelyben egy énekes orrát törte el, majd a kórházban fegyvert is elsütött. 2018-ban 16 meccses eltiltást kapott, miután meglökött egy partjelzőt. Edzőként azonban más hozzáállást képvisel. "Játékosként csak magamért voltam felelős. Nem volt két gyermekem. Agresszívabb voltam, és jogom volt hibázni. De amikor edző vagy, játékosokra kell vigyáznod, és nyugodtnak kell maradnod. Természetesen követtem el hibákat a múltban, de úgy gondolom, némelyik jó szándékból fakadt, és nem bánom őket" – vallja be. A Sahtar különleges helyzetben van, hiszen az orosz invázió miatt el kellett hagyniuk Donyecket, és európai mérkőzéseiket "hazai" pályán, például a ljubljanai Stozice Stadionban játsszák. Turan tisztában van a feladat nehézségével, de lelkes: "Nagyon izgalmas, hogy lehetőségünk van sok embert boldoggá tenni, némi elégedettséget adni, amikor mindezek a dolgok történnek az országukban. Nem lesznek kifogásaink." A török szakember szorosan együttműködik majd Darijo Srna sportigazgatóval, akivel játékosként többször is összecsapott a török és horvát válogatottban. Most közösen dolgoznak a Sahtar sikeréért, és Turan nem titkolja ambícióit: "Természetesen megvan ez az álmom. De úgy gondolom, a Sahtar minden eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy megvalósítsa az álmaimat."

Címlapkép: Getty Images

