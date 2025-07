Nemzet Sportolója 2025: ekkora az életjáradék összege, idén már ennyi pénz jár a cím mellé

Megváltozott a Nemzet Sportolója címhez kapcsolódó életjáradék rendszere: a 2025. június 30-án megjelent kormányrendelet értelmében a sportágukban kimagasló teljesítményt nyújtó kitüntetettek ezentúl nem fix összegű, hanem a KSH által meghatározott országos bruttó átlagbérhez igazított havi járadékot kapnak. A rendelet célja a sportolók elismerésének méltányosabbá és naprakészebbé tétele. Mit jelent a nemzet sportolója járadék? Mekkora összeget jelent pontosan a nemzet sportolója járadék? Változott-e a nemzet sportolója korhatár? Cikkünkben ennek jártunk most utána.

Nemzet sportolója járadék

Megjelent a Magyar Közlöny 2025. június 30-i számában a legújabb kormányrendelet, mely a sporteredmények megbecsülését, a sport célú támogatásokat és a sportorvoslást érinti. A legfontosabb módosítás, hogy a Nemzet Sportolója címet viselők már nem fixen 630 ezer forintot kapnak havonta életjáradékként, hanem a KSH által meghatározott átlagbér összegét.

Kik lehetnek a nemzet sportolói?

A Kormány 177/2025. (VI. 30.) rendelete a sporteredmények megbecsülését, a sport célú támogatásokat és a sportorvoslást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról kimondja, hogy a rendelet célja a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó vagy a sport területén kiemelkedő munkát végző személyek teljesítményének elismerése, az ahhoz kapcsolódó juttatások igazságosabb elosztása. A rendelet azt is rögzíti, hogy az állami sport célú támogatások igazságosabb elosztásának, valamint a támogatás hasznosulása hatékonyságának nyomon követése érdekében kialakított mérőrendszer sikeres alkalmazása érdekében a támogatások elosztásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések aktualizálása indokolt. Továbbá a rendelet a valós kockázati faktorokhoz igazítja a sportorvosi engedélyezéssel érintett sportágak körét is.

Nemzet sportolója 2025

Módosul A Nemzet Sportolója 2025 Címről szóló 40/2004. (III. 12.) kormányrendelet: korábban a 4. § (1) bekezdése így szólt:

Az adományozottat a Cím adományozásáról szóló okirat, valamint havonta 630 000 forint életjáradék illeti meg.”

Ehelyett ezentúl ez a szövegrész szerepel:

Az adományozottat a Cím adományozásáról szóló okirat, valamint havonta a bérből és fizetésből élők előző évi – a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által a Hivatalos Értesítőben közzétett – országos szintű bruttó nominál átlagkeresetnek megfelelő összegű életjáradék illeti meg.

A KSH szerint a 2024. évi bruttó átlagkereset a teljes munkaidőben alkalmazásban állók esetében 646 635 forintot ért el (míg 2023-ban még 571 477 forint volt havonta).

Nemzet sportolója életjáradék összege

A miniszter a tárgyévben a bérből és fizetésből élők előző évi országos szintű bruttó nominál átlagkeresetének a KSH által a Hivatalos Értesítőben történő közzétételéig a tárgyévet megelőző év adatai alapján havonta, az átmeneti időszakra eső különbözetet a közzétételt követő második hónapban egy összegben folyósítja a nemzet sportolója életjáradék összege egészét.

Továbbá határoztak arról, hogy az elhunyt Nemzet Sportolóját – különösen a sportéletben betöltött meghatározó szerepe vagy elhalálozásának körülményeire tekintettel – a miniszter az általa vezetett minisztérium saját halottjának nyilváníthatja, és hozzájárulhat a temetési költségeihez.

A nemzet sportolója korhatár

A rendelet nem változtatott a Nemzet Sportolója korhatár feltételein, így azok továbbra is a korábban meghatározott szabályok szerint maradnak érvényben. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 62. §-a alapján a Kormány a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a „Nemzet Sportolója” címet és az ezzel járó életjáradékot biztosíthat a magyar sport tizenkét, hatvanadik életévét betöltött, kimagasló eredményt elért sportolónak, aki aktív sportpályafutását követően is fontos szerepet töltött be a magyar sportéletben.

Nemzet sportolói

Sokak számára ismert nemzet sportolói díjasok voltak például Albert Flórián, Buzánszky Jenő, Grosics Gyula, Keleti Ágnes, Puskás Ferenc is.

Jelenlegi nemzet sportolói díjazottak:

Balczó András

Dömkölky Lídia

Faragó Tamás

Ivánkay Mária

Jónyer István

Kamuti Jenő

Magyar Zoltán

Portisch Lajos

Rejtó Ildikó

Schmitt Pál

Vaskuti István

Wladár Sándor

Összegzés

A Nemzet Sportolója cím a magyar sportélet egyik legnagyobb elismerése, amely nemcsak a kimagasló sporteredményeket díjazza, hanem a példamutató emberi magatartást és a sport iránti elkötelezettséget is. A cím viselői méltó példaképei a jövő generációinak, történetük pedig a magyar sporttörténelem legfényesebb lapjaira íródott.

Bár a Nemzet Sportolója korhatár feltételei nem módosultak, a nemzet sportolói járadék összegének indexálása jelentős lépés az állami sportelismerések korszerűsítése felé. Az új szabályozás nemcsak pénzügyi értelemben, hanem társadalmi szempontból is erősíti a sport iránti megbecsülést és a nemzet sportolói életút utólagos támogatását.