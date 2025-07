Újabb fontos ügyről döntött a kormány: még több pénzt kapnak a Nemzet Sportolója cím birtokosai

Megjelent a Magyar Közlöny 2025. június 30-i számában a legújabb kormányrendelet, mely a sporteredmények megbecsülését, a sport célú támogatásokat és a sportorvoslást érinti. A legfontosabb módosítás, hogy a Nemzet Sportolója címet viselők már nem fixen 630 ezer forintot kapnak havonta életjáradékként, hanem a KSH által meghatározott átlagbér összegét.

A Kormány 177/2025. (VI. 30.) rendelete a sporteredmények megbecsülését, a sport célú támogatásokat és a sportorvoslást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról kimondja, hogy a rendelet célja a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó vagy a sport területén kiemelkedő munkát végző személyek teljesítményének elismerése, az ahhoz kapcsolódó juttatások igazságosabb elosztása. A rendelet azt is rögzíti, hogy az állami sport célú támogatások igazságosabb elosztásának, valamint a támogatás hasznosulása hatékonyságának nyomon követése érdekében kialakított mérőrendszer sikeres alkalmazása érdekében a támogatások elosztásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések aktualizálása indokolt. Továbbá a rendelet a valós kockázati faktorokhoz igazítja a sportorvosi engedélyezéssel érintett sportágak körét is.

Módosul A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) kormányrendelet: korábban a 4. § (1) bekezdése így szólt: "Az adományozottat a Cím adományozásáról szóló okirat, valamint havonta 630 000 forint életjáradék illeti meg." Ehelyett ezentúl ez a szöverész szerepel: "Az adományozottat a Cím adományozásáról szóló okirat, valamint havonta a bérből és fizetésből élők előző évi – a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által a Hivatalos Értesítőben közzétett – országos szintű bruttó nominál átlagkeresetnek megfelelő összegű életjáradék illeti meg." A KSH szerint a 2024. évi bruttó átlagkereset a teljes munkaidőben alkalmazásban állók esetében 646 635 forintot ért el, (míg 2023-ban még 571 477 forintot havonta).

Arra is kitértek, hogy a miniszter az életjáradékot a tárgyévben a bérből és fizetésből élők előző évi országos szintű bruttó nominál átlagkeresetének a KSH által a Hivatalos Értesítőben történő közzétételéig a tárgyévet megelőző év adatai alapján havonta, az átmeneti időszakra eső különbözetet a közzétételt követő második hónapban egy összegben folyósítja. Továbbá határoztak arról, hogy az elhunyt Nemzet Sportolóját – különösen a sportéletben betöltött meghatározó szerepe vagy elhalálozásának körülményeire tekintettel – a miniszter az általa vezetett minisztérium saját halottjának nyilváníthatja, és hozzájárulhat a temetési költségeihez.

EZ IS ÉRDEKELHET Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár az olimpiai érem, helyezés után Az olimpiai érem életjáradék formájában is díjazásra kerül: nem csak egyösszegben ismerik el a sportsikert, hanem a sportoló visszavonulását követően 35 év felett havi juttatásként is.

Módosul az olimpiai járadékról szóló rendelet is

Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) rendelet módosítása ártelmében az elhunyt, járadékra jogosult érmest vagy edzői járadékra jogosult személyt – különösen a sportéletben betöltött meghatározó szerepére vagy elhalálozásának körülményeire tekintettel – a miniszter az általa vezetett minisztérium saját halottjának nyilváníthatja, és hozzájárulhat a temetési költségeihez. Akárcsak a Nemzet Sportolója esetében.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Továbbá az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása értelmében több változtatás is történik a nevelőedző és sportszakember meghatározásában, az edzők kijelölésének módjában. Arról döntöttek, hogy edző, nevelőedző és más sportszakember nem részesülhet magasabb összegű eredményességi jutalomban, mint a legeredményesebb versenyzőjének járó összeg. Csapatsportág esetében a szövetségi kapitány eredményességi jutalmának mértéke nem lehet több, mint a versenyző részére a 10. melléklet vagy a 11. melléklet szerint járó pénzjutalom 150 százaléka. Több melléklet is módosult, valamit az eredményességet elismerő pénzjutalmakat meghatározó több bekezdés is kiegészült.

Apróbb módosítás lép érvénybe a sportorvoslás kapcsán is. A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) rendelet úgy módosul, hogy a biliárd, bridzs, darts, golf, modellezés, sakk, petanque sportágakban, a golyósportokhoz tartozó szakágakban, valamint a rádióamatőr sportág gyorstávírász és rádióforgalmazás szakágaiban a versenyzéshez sportorvosi

engedély nem szükséges. A versenyző ezen sportágakban és szakágakban sportorvosi vizsgálaton nem köteles részt venni.