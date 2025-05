Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár az olimpiai érem, helyezés után

Az olimpiai játékok nemcsak sportszakmai, hanem anyagi elismerést is jelentenek a magyar sportolók számára. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó olimpikonok ugyanis nemcsak egyösszegű elismerésre jogosultak a helyezésük megszerzésekor, hanem olimpiai életjáradékra is jogosulttá válnak, amelyet az állam havi rendszerességgel folyósít számukra 35 éves koruk felett. Legutóbb az olimpiai életjáradék 2024-ben a párizsi nyári olimpia résztvevőit érintette, legközelebb a 2025-ös siketlimpia, 2026-ban a Milánó-Cortina-i téli olimpia, 2028-ban pedig a Los Angeles-i nyári olimpia és paralimpia résztvevőit érintheti.

Olimpiai életjáradék

Olimpiai életjáradékot 1998 óta kapnak a magyar sportolók. Azóta a járadék szabályozása - az összege és az, hogy kinek jár - többször változott. A legutóbbi változtatás 2018-ban történt, amikor lehetőség nyílt rá, hogy a több érmet is szerző sportolók minden érem után egyforma díjazásban részesüljenek, illetve már az edzők munkáját is a sportolókéhoz hasolóan díjazzák. A jelenleg hatályos szabályozás szerint olimpiai életjáradékra már nemcsak a téli és a nyári olimpiák érmesei lehetnek jogosultak, hanem a sakkolimpia, siketlimpia és paralimpia érmesei is.

Az olimpiai életjáradék 2024-ben került legutóbb a figyelem középpontjába a párizsi nyári olimpia kapcsán. Az olimpiai életjárdaék 2025-ben a novemberben esedékes siketlimpia miatt lehet aktuális, majd 2026-ban a téli olimpia és 2028-ban a nyári olimpia kapcsán kerülhet a fókuszba. Ezeken a világversenyeken a kiemelkedő helyezéseket egyösszegű díjazással is honorálja az állam, viszont bizonyos feltételek teljesülése esetén havi járadék is jár a sportolóknak. Az olimpiai járadék ez a havi összegű juttatás. Az életjáradék célja, hogy a sportolók hosszú éveken át tartó munkáját, áldozatvállalását méltó módon elismerje.

Az olimpiai életjáradék adómentes juttatásnak minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján. Az életjáradék élethosszig jár, de bizonyos körülmények – például jogerős büntetőítélet vagy az érdemesség elvesztése – esetén visszavonható. Az életjáradékra az érmes halálát követően az özvegye is jogosult lehet, amennyiben magyar állampolgár, és az érmessel legalább tíz éven át megszakítás nélkül közös háztartásban élt.

Kinek jár olimpiai életjáradék, ki jogosult rá?

A cikkünk megjelenésekor az olimpiai életjáradékra való jogosultságot a 2004. évi I. törvény a sportról határozta meg az 59. §-tól a 61/A. §-ig. Utoljára a 2018. évi CVII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról módosította. Ezek értelmében "a harmincötödik életévének betöltését követő hónap 1. napjától kezdődően élete végéig olimpiai járadékra jogosult az a magyar állampolgár, aki a magyar nemzeti válogatott tagjaként akár egyéni számban, akár csapattagként"

a NOB által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon vagy a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, illetve

1955-től kezdődően nyári vagy téli Paralimpián vagy 1984-től kezdődően nyári vagy téli Siketlimpián a versenykiírás szerinti hivatalos versenyprogramban szereplő versenyszámban – ide nem értve a bemutató sportágakat – a hivatalos versenyjegyzőkönyv alapján

első, második vagy harmadik helyezést ért el, vagyis érmet szerzett. Tehát amíg olimpiai életjáradék csak az arany, az ezüst és a bronzérem után jár és csak 35 éves kor felett, míg az egyösszegű pénzjutalom az 1-8. helyezést is díjazza, ezeket nem érdemes összetéveszteni.

Továbbá élete végéig járadékra jogosult az érmes halálának időpontját követő hónaptól kezdődően annak özvegye , ha magyar állampolgár és az érmessel annak házastársaként a halála időpontjában és legalább az azt megelőző öt évben megszakítás nélkül közös háztartásban élt.

, ha magyar állampolgár és az érmessel annak házastársaként a halála időpontjában és legalább az azt megelőző öt évben megszakítás nélkül közös háztartásban élt. Valamint élete végéig járadékra jogosult az érmes járadékra jogosultságának időpontjától – vagy amennyiben az korábbi időpont, a negyvenötödik életéve betöltését követő hónap 1. napjától – az érmes edzője, az érmes járadékra jogosultságának megállapítására tekintet nélkül.

A törvény szerint megszűnik az érmes, az edzője és az özvegye járadékra való jogosultsága, ha az érmes a járadékra jogosító helyezését elveszíti. Továbbá érdemtelen és nem részesül járadékban az a jogosult, aki büntetett előéletű, vagy büntetlen előéletű, de akivel szemben a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt próbára bocsátást alkalmazott a próbaidő, annak meghosszabbítása esetén a meghosszabbított próbaidő elteltéig. Fel kell függeszteni a járadék folyósítását annak a jogosultnak a részére, aki büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy a pótmagánvádas eljárást – hatálya alatt áll.

Mennyi pénzt jelent az olimpiai érem életjáradék?

A törvény szerint "az első helyezést elért érmes járadékának mértéke a bérből és fizetésből élők előző évi – a Központi Statisztikai Hivatal által számított – országos szintű bruttó nominál átlagkeresetének megfelelő összeg. A második helyezést elért érmes járadékának mértéke az első helyezett részére meghatározott járadék hetven százalékának, a harmadik helyezést elért érmes járadékának mértéke az első helyezett részére meghatározott járadék ötven százalékénak megfelelő összeg". Az éves bruttó nominál átlagkereset havi összegét az KSH februárban szokta közölni

Fontos, hogy az érmes valamennyi dobogós helyezése után jogosult a törvény szerint járó teljes összegre. Így ha például egy sportoló szerzett 5 aranyérmet is a pályafutása során, akkor a havi átlagkereset ötszörösét kapja havonta olimpiai járadékként. Ha 1 aranyat, 1 ezüstöt és 1 bronzérmet szerzett, akkor egyszer megkapja a teljes átlagkeresetet, egyszer a 70%-át és egyszer az 50%-át, vagyis az átlagkereset 2,2-szeresét havonta.

A törvény szerint az érmes özvegye az érmes járadéka fele részének megfelelő özvegyi járadékra jogosult. Az érmes özvegye az érmes járadékának teljes összegére jogosult közös kiskorú gyermekük nagykorúvá válásáig.

Az edző járadékát az edzői járadék alapját képező érmesi helyezés alapján kell megállapítani. Az edzői járadék az érmesi helyezés után járó járadék összegével megegyező mértékű. A labdajáték-csapatsportokban az olimpiára felkészítő szövetségi kapitány járadéka megegyező mértékű az irányítása alatt érmet, érmeket szerzett csapat legeredményesebb sportolóját megillető járadék összegével. Egyéni sportágakban a szövetségi kapitány edzői járadéka megegyező mértékű a szövetségi kapitányként – sportágtól függetlenül – kifejtett tevékenységének teljes időtartama alatt egyetlen, a legeredményesebb sportolója által elért legjobb érmes helyezés után járó járadék összegével. Ugyanaz a személy – az edzőként és szövetségi kapitányként kifejtett tevékenységének teljes időtartamát figyelembe véve – nem részesülhet egyaránt edzőként és szövetségi kapitányként is járadékban - írja a hatályos törvény.

Olimpiánként, Paralimpiánként, Sakkolimpiánként és Siketlimpiánként – a törvényben meghatározott kivételekkel – szakáganként csak egy, az olimpiára felkészítő edző vagy nevelőedző részesülhet járadékban. Ugyanazon járadékra jogosító eredmény alapján az edzői járadékra jogosult edző helyett – elhalálozását követően – más személy edzői járadékra való jogosultsága nem állapítható meg.

Azt a személyt, aki érmesként, özvegyként, illetve edzőként is járadékra jogosult, a járadék halmozottan is megilleti.

Olimpiai életjáradék lista

Magyarország rengeteg olimpiai érmes sportolóval büszkélkedhet, akik visszavonulásukat követően 35 éves koruktól életjáradékra jogosultak. 2019-től pedig érmenként illeti meg a sportolókat a járadék életük végéig. Attól iszont, hogy jogosult valaki életjáradékra, azt oda is kell ítélni, így nem biztos, hogy a jogosultak listája egyezik az olimpiai járadékra jogosultak listájával.

Mivel nem tudható, mekkora járadékot ítélt meg korábban a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve mennyit fizetnek ki jelenleg az egyes sportolóknak, csak azt lehetne felsorolni, hogy elméletben ki és mekkora összegre jogosult. Továbbá az edzők és a sportolók özvegyei is jogosultak lehetnek, így a lista nagyon hosszúra nyúlna. A teljesség igénye nélkül így a legsikeresebb, élő magyar sportolók esetében felsoroljuk, mekkora járadékra lehetnek jogosultak:

Egerszegi Krisztina Magyar Szent István-renddel kitüntetett, ötszörös olimpiai-, kétszeres világ-, és kilencszeres Európa-bajnok magyar úszó 5 arany, 1 ezüst és 1 bronzérem után a bruttó átlagkereset 6,2-szeresére jogosult havonta.

6,2-szeresére jogosult havonta. Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok magyar úszó a 4 aranyérem után a bruttó átlagkereset 4-szeresére jogosult havonta.

Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok magyar kajakozó 3 arany- és 5 ezüstérem után a bruttó átlagkereset 6,5-szeresére jogosult havonta.

Dusev-Janics Natasa szerb–horvát származású magyar kajakozó, háromszoros olimpiai bajnok és 19-szeres világbajnok, illetve 19-szeres Európa-bajnok 3 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzérem után a bruttó átlagkereset 4,9-szeresére jogosult havonta.

Balczó András a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett háromszoros olimpiai bajnok magyar öttusázó 3 aranyat és 2 ezüstöt szerzett, így a bruttó átlagkereset 4,4-szeresére jogosult havonta. Továbbá a A Nemzet Sportolója cím után is havonta 630 000 forint életjáradék illeti meg a jelenleg hatályos törvény szerint. Fontos szabály: ha az adományozott olimpiai járadékra is jogosult, részére összevontan kell az olimpiai járadékot és a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradékot folyósítani.

Hosszú Katinka háromszoros olimpiai, huszonhatszoros világ- és harmincötszörös Európa-bajnok úszónő három arany- és egy ezüstérme után a bruttó átlagkereset 3,7-szeresére jogosult havonta. Az úszónő 2025 januárjában jelentette be a visszavonulását.

Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai és háromszoros világbajnok kajakozó három arany és egy ezüst olimpiai érme után ugyancsak a bruttó átlagkereset 3,7-szeresére jogosult havonta.

Szabó Gabriella háromszoros olimpiai bajnok magyar kajakozó három arany és egy ezüst olimpiai érme után ugyancsak a bruttó átlagkereset 3,7-szeresére jogosult havonta.

Az olimpiai életjáradék lista még nagyon sokáig folytatható lenne, illetve évről évre gyarapszik. 2024-ben a július 26-án kezdődött játékokon Magyarország hat arannyal, hét ezüsttel és hat bronzzal a 14. helyet szerezte meg az összesített éremtáblázaton. Mivel egyes számokban párban és csapatban indultak a magyar sportolók, összesen 21 sportoló állhatott a dobogóra:

Aranyat szerzett

Gulyás Michelle (Női egyéni öttusa)

Márton Viviana (Taekwondo, Női váltósúly)

Kós Hubert (Úszás, Férfi 200 m hát)

Milák Kristóf (Úszás, Férfi 100 m pillangó)

Rasovszky Kristóf (Úszás, Férfi 10 km nyílt vízi)

Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid és Siklósi Gergely (Vívás, Férfi párbajtőr, csapat)

Ezüstöt szerzett

Halász Bence (Atlétika, Férfi kalapácsvetés)

Varga Ádám (Kajak-kenu, Férfi kajak egyes 1000 m)

Nádas Bence és Tótka Sándor (Kajak-kenu, Férfi kajak kettes 500 m)

Csipes Tamara (Kajak-kenu, Női kajak egyes 500 m)

Csipes Tamara és Gazsó Alida Dóra (Kajak-kenu, Női kajak kettes 500 m)

Milák Kristóf (Úszás, Férfi 200 m pillangó)

Gémesi Csanád, Rabb Krisztián, Szatmári András és Szilágyi Áron (Vívás, Férfi kard, csapat)

Bronzérmet szerzett

Kopasz Bálint (Kajak-kenu, Férfi kajak egyes 1000 m)

Fojt Sára és Pupp Noémi (Kajak-kenu, Női kajak kettes 500 m)

Csipes Tamara, Fojt Sára, Gazsó Alida Dóra és Pupp Noémi (Kajak-kenu, Női kajak négyes 500 m)

Major Veronika (Sportlövészet, Női sportpisztoly)

Betlehem Dávid (Úszás, Férfi 10 km nyílt vízi)

Muhari Eszter (Vívás, Női párbajtőr, egyéni)

Az olimpiai járadék 2024-ben is, mint a felsorolásból kitűnik, sok sportoló számára vált elérhetővé, vagy többszöröződött meg az újonnan szerzett éremmel. Az életjáradék folyósítása viszont csak a visszavonulás, valamint a 35. életév betöltését követően kezdődik.

Ne felejtsük el azt sem, hogy sok újdonsült érmes edzője is jogosult lehet a járadékra. Az edzői járadék az érmesi helyezés után járó járadék összegével megegyező mértékű.