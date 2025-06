Iskolajátékot tolt a Chelsea a klubvébén: megint az időjárás szólt közbe

A Chelsea három gólt szerzett a hosszabbítás második félidejében, így 4-1-re legyőzte a 10 emberre fogyatkozott Benficát a klubvébé nyolcaddöntőjében, amit közel kétórás vihar miatti megszakítás is nehezített - írja összefoglalójában a Reuters.

Christopher Nkunku, Pedro Neto és Kiernan Dewsbury-Hall kilenc perc alatt szerzett három gólt a Benfica elleni meccsen, miután a csapatokat közel két órára levezényelték a pályáról egy villámlásos vihar miatt Charlotte-ban.

A Chelsea Reece James 64. percben szerzett góljával szerzett vezetést, majd a játék folytatása után a Benfica játékosa, Gianluca Prestianni a hosszabbítás második percében piros lapot kapott.

A klubvébé híreit, élő eredményeit megtalálod a Sportonlineon!

Angel Di Maria azonban három perccel később büntetőből egyenlített, így a mérkőzés hosszabbításba torkollott, ahol végül a Chelsea felülkerekedett, és ezzel kiérdemelte a Palmeiras elleni negyeddöntőt, amit pénteken rendeznek.

"Nagyon büszke vagyok, a teljesítményünk kiváló volt a 85. percig, amikor megszakították a mérkőzést és teljesen más játék kezdődött" - nyilatkozta Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője.