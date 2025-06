Irtózatos terhelést kapnak a játékosok a klubvébén: nemcsak özönvíz, hőhullám is jön

A klubvilágbajnokság mérkőzéseit súlyos időjárási problémák hátráltatják: viharok miatt több órás késések is előfordultak már, a következő hétre pedig extrém hőhullám várható - írja a BBC.

A Benfica és az Auckland City közötti mérkőzés félidei szünete pénteken közel két és fél órán át tartott az orlandói heves esőzések és viharok miatt. Ugyanebben a városban a Mamelodi Sundowns és az Ulsan HD találkozójának kezdését is több mint egy órával kellett elhalasztani. Hasonló problémák jelentkeztek a Palmeiras-Al-Ahly (New Jersey) és a Salzburg-Pachuca (Cincinnati) mérkőzéseken is, ahol 40, illetve 90 perces szüneteket kellett tartani a második félidőkben.

A Fossil Free Football kampánycsoport figyelmeztetése szerint a következő héten 10 mérkőzést jelentős vagy extrém hőségben kell majd lejátszani, a hőmérséklet akár a 41°C-ot is elérheti. Ez különösen aggasztó a 2026-os világbajnokság szempontjából, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez.

Dr. Chris Tyler környezeti fiziológus szerint: "Az ilyen körülmények mindennaposak lesznek, mivel sok mérkőzést délután 5 óra előtt rendeznek majd a televíziós nézettség maximalizálása érdekében. Az extrém hőség lehet a torna legfélelmetesebb ellenfele."

Különös aggodalomra ad okot a Charlotte-ban található árnyékmentes stadion, ahol a Real Madrid-Pachuca mérkőzésen 38°C-os, a Benfica-Bayern találkozón pedig 41°C-os hőindex várható. Az Auckland City és a Boca Juniors Nashville-i mérkőzését szintén 41°C-ban kell majd lejátszani egy korlátozott fedettségű pályán.

A PSG és az Atletico Madrid játékosai már megtapasztalták a hőség hatásait Pasadenában - erről korábban már mi is beszámoltunk. A szurkolók közül sokan a hőség miatt voltak kénytelenek elhagyni a mérkőzést, és panaszkodtak a hosszú sorokra, valamint a víz korlátozására a stadionba érkezéskor.

A FIFA közleménye szerint "a FIFA legfőbb prioritása a futballban résztvevők egészsége", és szükség esetén továbbra is lesznek hűtőszünetek a 30. és 75. percben. A szurkolók számára engedélyezett, hogy legfeljebb egy literes üres, átlátszó palackokat vigyenek be a stadionokba.

A Benfica edzője, Bruno Lage így nyilatkozott a hosszú késés után: "Ez volt a leghosszabb mérkőzés a pályafutásom során. Külön köszönet a szurkolóinknak, akik öt órán át támogatták a csapatot. A hőmérséklet nagyon megnehezítette a játékot."