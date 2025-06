Szenzációs bravúr: döntőben a magyar válogatott a románok legyűrése után!

Elképesztő, kétórás mérkőzésen győzte le a románokat a magyar női röplabdaválogatott, és jutott ezzel az Európa Liga vasárnapi fináléjába.

A magyar női röplabda-válogatott az aranyéremért küzdhet az Európa-ligában, miután az ängelholmi négyes döntő szombati első elődöntőjében 3-2-re legyőzte a román csapatot: Németh Anett 28 ponttal járult hozzá az együttes sikeréhez. Az eddig egy-egy arany és ezüstéremmel álló magyarok 2015 és 2018 után harmadszor jutottak fináléba. A vasárnap 19 órakor kezdődő döntőben a svéd-ukrán elődöntő győztese vár a nemzeti csapatra.

Az alapszakaszban 5/1-es mutatóval negyedik, az európai ranglétrán huszadik helyen álló magyar együttes péntek hajnalban utazott el Koppenhága érintésével Svédországba, ahol az első elődöntőben az alapszakaszgyőztes román válogatottal találkozott, amelyet három hete Balázsfalván 0-2-ről fordítva 3-2-re legyőzött. Akkor Németh - aki a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes svéd Isabella Haakkal holtversenyben vezette a sorozat pontlistáját - 42 ponttal járult hozzá a sikerhez, s rá most is kulcsszerep várt az európai rangsorban 18. rivális ellen.

A szombati, svédországi összecsapás eleje több hosszú labdamenetet is hozott, de amikor a románok két ásszal négypontos előnyt építettek ki, Alessandro Chiappini szövetségi kapitány időt kért. Sem ez, sem a cserék nem segítettek, Adelina Budai-Ungureanu sorozatban tízet szerválhatott - közte négy fogadhatatlant -, a román csapat pedig könnyedén szerezte meg az összetett vezetést. A második felvonásra összeszedte magát a magyar válogatott, amely minden játékelemben sokkal pontosabb volt, mint korábban. A Németh vezérletével kialakított hárompontos előny ugyan hamar elillant, de a magyaroknál ezúttal mindig akadt valaki, aki nehéz helyzetben extra megoldással - ásszal vagy sikeres blokkal - segítette csapatát. Ennek köszönhetően 12-11-es román vezetésről a hajrára ötpontos magyar fór lett, Németh ellenállhatatlan volt, és bár az ellenfél több magyar játszmalabdát hárított, a Chieri átlója lezárta a játékrészt.

A harmadik etapra is lendületben maradtak Chiappini tanítványai, akik jó mezőnyvédekezésükkel alaposan elbizonytalanították az ennek köszönhetően sokat hibázó román ütőket. Petrenkó Brigitta remekül szervezte a magyar csapat játékát, a rivális pedig teljesen szétesett: a stabilan fogadó és ebből a támadásait jól felépítő magyar válogatott hatalmas különbségű részsikerrel fordította meg a mérkőzést. A negyedik szettet is Némethék kezdték jobban, de a románok - akik változtattak felállásukon - újra rátaláltak a ritmusukra, és elsősorban feljavuló blokkvédekezésüknek köszönhetően 12-11 után sorozatban öt labdamenetet megnyertek, így magabiztos előnyt építettek ki.

A hajrára Chiappini már a döntő szettre készült, s több játékosát lecserélte. A rövidített felvonást 6-0-s sorozattal kezdte a magyar együttes, miután a románok feladója egymás után háromszor is nagyon rossz labdával próbálta meg kiszolgálni centerét. A térfélcserénél is öt pont volt a magyarok előnye, nem sokkal később Kiss Gréta közvetlenül a nyitásfogadásból is pontot szerzett, az extázisban játszó magyarok pedig 124 perc után egymás nyakába borulva ünnepelhették a fináléba jutást.

A sorozat kezdetén az volt az álmunk, hogy bejussunk a négyes döntőbe, ezt rengeteg munkával és egymásba vetett hittel elértük. Ma este pedig tovább álmodhatunk, bejutottunk a döntőbe és az aranyéremért léphetünk pályára. Nagyon nehéz mérkőzés volt, nem kezdtünk jól, de tudtunk változtatni, megmutattuk, hogy mi jellemzi igazán a jelenlegi magyar válogatottat, ez pedig küzdés a végsőkig. Az ötödik, mindent eldöntő szettre újabb energiákat tudtunk mozgósítani és parádés teljesítményt nyújtottunk. Gratulálok a csapatomnak!

- értékelt a magyar szövetség hírlevelében Chiappini.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Európa-liga, elődöntő, Ängelholm:

Magyarország-Románia 3-2 (-10, 22, 12, -16, 9)

a legeredményesebb játékosok: Németh 28, Kiss G. 10, illetve Buterez 22, Budai-Ungureanu 20

címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA