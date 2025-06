Drogfüggőségéről vallott a teniszlegenda: erre költötte a pénzét Andre Agassi

Bár nem először mesélt drogfüggőségéről Andre Agassi, mégis komoly döbbenetet okozott a teniszvilágban, hogy ilyen kendőzetlen őszinteséggel tette.

Jövőre már húsz éve lesz, hogy befejezte pályafutását a legendás amerikai teniszező Andre Agassai, de még most is tud magáról és pályafutásáról beszédtémát szolgáltatni. A tenisz Hírességek Csarnokába is beválasztott Agassi most egy podcastben beszélt újra arról, hogy pályafutása alatt többször használt kábítószereket.

Agassi azt mondta, volt egy időszak amikor gyűlölte saját magát és az életét, ezért fordult a szerekhez. Döbbenetes őszinteséggel beszélt arról is, hogy melyik volt a "kedvence".

Kristály-methet használtam, mert ettől zsibbadtam a legjobban, ez hozta a várt hatást. Mindent elértem a teniszben, annyi pénzt kerestem, hogy a szüleimnek meg egy csomó mindenki másnak is házat tudtam venni. Egy idő után viszont át kellett volna gondolnom, hogy merre tovább, és erre képtelen voltam - ez lökött leginkább a szerek felé

- tette nyilatkozatát a volt teniszező.

Agassi már visszavonulása után nem sokkal, 2009-ben bevallotta, hogy szerhasználó volt, ami akkor teljes döbbenetet okozott a teniszvilágban. Az amerikai teniszcsillagot ennek ellenére is beválasztották a legnagyobbak közé, és azóta is hívják szerepelni vagy reklámokba.

Pályafutása során Agassi azon kevés teniszező közé került, aki mind a négy Grand Slam-tornán győzni tudott, az Australian Openen négy alkalommal is. Csak a teniszezéssel több mint 31 millió dollárt keresett csaknem két évtizeden át tartó pályafutása alatt.