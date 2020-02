Valentin-nap: ezt a műsort nézi ma minden magyar a Netflixen, HBO GO-n

Nem csak a kereskedelmi televíziók, hanem a magyar streamingpiacot uraló két nagy szolgáltató, a Netflix és az HBO GO is készülnek a Valentin-napra. Azonban nem csak a szerelmeseknek akarnak kedvezni, hanem azoknak is, akik nem rajonganak a romantikáért, és csak azt várják, hogy vége legyen a cukormázzal vastagon leöntött, csokiba és pezsgőbe fojtott rózsaszín, cukiskodó őrületnek. Mutatjuk, milyen filmeket ajánlanak péntek estére.

A Netflixen a romantikus közönségkedvencek: az Aloha Emma Stone-nal és Bradley Cooperrel a főszerepben; a jól ismert Ízek, imák szerelmek Julai Roberts-el, a Mamma Mia!, A szerelem asszisztensei, a két megunhatatlan romkom a Barátság extrákkal és a Csak Szexre Kellesz. A kínálatban szerepel a Jennfier Aniston és Adam Sandler fémjelezte Kellékfeleség, Az utazó Johnny Deppel és Angelina Jolieval, A Díva, a Piszkos tánc (Dirty Dancing), a Mindig csak talán, A randiguru, az Egek ura George Clooney-val, a varázslatos Csillagpor, és még rengeteg klasszikus romantikus dráma, illetve vígjáték.

Az HBO GO Valentinnapi kínálatában szerepel az Aladdin (2019), A szerelem sava-borsa, ajánlják a Briliáns barátnőm 2. évadát, és a Modern család 11. évadát is. Nézhető a Ha a Beale utca mesélni tudna, amely a gyerekkori szerelemről és kitartásról szól, illetve műsoron lesz Sós Ágnes sokat méltatott dokumentumfilmje, a Szerelempatak is. Adam Sandler elől senki sem menekül: megnézhetjük 50-edjére az 50 első randit. (Mert szeretjük.) A Rómeó és Júlia (1968) egy Valentin-napi filmes listáról sem maradhat le, hiszen a romantikus művek egyik legikonikusabb darabja. Az HBO-nál a férfiakra is gondoltak, és műsorra tűzték a számukra is emészhető A nő című futurisztikus romantikus filmet, amiben egy férfi beleszeret az operációs rendszerébe. Úgy tűnik Bradley Cooper Adam Sandlerhez felértékelődik Valentin-napon: jön a Csillag születik is.

Anti-Valentinnapi agymosás

Azoknak, akik nem rajonganak az ünnepért, vagy csak nincs kivel streaming and chill programot szervezni, az HBO GO szintén összeállított egy esti műsorajánlatot február 14-ére. Lesz a Gomorra, azoknak, akik a szerelem rózsaszín felhője helyett a bűn vértől iszapos mocsarában merítkeznének meg inkább, jön A kívülálló című Stephen King-adaptációsoroza, mely egy brutális gyerekgyilkossággal indít, amelynek titokzatos körülményei - hogy lehet egy ember egyszerre két helyen - olyan kérdéseket vetnek fel, amelyre talán csak transzcendens lehet a válasz. Akik az akcióban és látványban erős filmeket kedvelik, azoknak elhozzák az Aquamant, és pofonokért sem kell a szomszédba menni: a Kegyetlen zsaruk is megteszi majd.

A romantikus és hurráoptimista Valentin-nap tökéletes antitézise az HBO nyolcrészes, nyomasztó minisorozata, az Aznap éjjel, ami minden, az igazságszolgáltatással kapcsolatban valaha volt illúziódtól megfoszt a talán ártatlan, gyilkossággal megvádolt Naz tűpontosan ábrázolt kálváriáján keresztül, akit bedarál, átformál és kiköp ez a rendszer. Ajánják még a Valentin-nap ellenesek számára a A Viszkist, a Volt egyszer egy vadnyugatot, a Kedvencek temetőjét (2019), és a kísérletező kedvű, Oscar-díjas Steven Soderbergh iPhone-nal forgatott, feszült téboly-vízióját, a Tébolyultat. A film főszereplője egy paranoiával küzdő nő (Claire Foy frenetikus alakításában), aki akaratán kívül kénytelen befeküdni egy elmegyógyintézetbe, ahol aztán megjelenik egykori zaklatója.

A Netflix idén azzal figurázza ki kissé a Valentin napot, hogy a The Breaker Upperers című nem épp romantikus vígjátékkal készülnek az "ünnepre": az új-zélandi komédiában Madeleine Sami és Jackie van Beek alakítják a főszereplőket, viszont a filmet is ők írták, és rendezték, az executive producer pedig Taika Waititi volt. A történet szerint a két nő egy irodát vezet Aucklandben, amely abban segít az embereknek, hogyan szakítsanak a párjukkal.