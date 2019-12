Fordul a kocka karácsonykor? Erre a streamingre fizet elő a legtöbb magyar

Az olvasóink közül, ha streaming szolgáltatót kell választani, több mint egyharmad teszi le a voksát az HBO GO mellett, és a Netflix egyelőre lemaradással küzd. Viszonylag sokan több előfizetést is fenntartanak, de vannak olyanok is, akik továbbra is a kábelre esküsznek. Hová tart a streaming Magyarországon, és mit hoz a karácsony a két nagy ellenfélnek? Mutatjuk, a Pénzcentrum olvasóinak válaszait, valamit az ízelítőt a karácsonyi kínálatokból.





Megállíthatatlanul közeledik a karácsony, amit a legtöbben evéssel-ivással, ajándékozással ünnepelnek családi körben. Este pedig sokan bevackolják magukat a TV elé, és keresik, melyik csatornán megy a Hull a pelyhes, a Die Hard vagy az Igazából szerelem, kinek mi a kedvenc karácsonyi filmje.

Manapság pedig sok magyarnak van valamilyen streaming előfizetése, és karácsony táján valószínűleg még többen elgondolkodnak rajta, hogy új előfizetéssel kezdjék a 2020-as évet. Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Netflix is nagy erőkkel vetette bele magát magyar nézőkért folytatott küzdelembe, melyben legnagyobb riválisa itthon az HBO GO.

Egy hónapja kiírtunk egy szavazást, amelyben megkérdeztük a Pénzcentrum olvasóit, van-e valamilyen streaming előfizetésük, ha igen, melyik szolgáltatónál, terveznek-e előfizetni. Összesítve a szavazatokat az látható, hogy a válaszadók 38 százaléka fizet elő az HBO GO-ra, a Netflixre valamivel kevesebben: 28 százalék. Azok száma sem elhanyagolható, akiknek több előfizetésük is van, ezt 6 százalék jelölte.

Érdekes, hogy viszonylag kevesen, 4 százalék válaszolta, hogy tervezi, hogy előfizet valamelyik streamingre, de a szavazás eredményén torzíthat, hogy valószínűleg eleve azok a Pénzcentrum olvasók nyitották meg cikkünket témája miatt, és szavaztak, akik már előfizetői valamelyik streamingnek. Viszont sokan jelölték ehhez képest, hogyha a Disney+ elérhető lenne hazánkban is (Egyelőre Európán belül csak Hollandiában indult el a tesztüzem), előfizetnének rá: 6 százalék.

Ez azért alakulhatott így, mivel a Star Wars-kánon legújabb sorozata a The Mandalorian (A mandalori) csak a Disney+ felületén érhető el, így a Csillagok háborúja rajongóknak nincs (legálisan) lehetőségük, hogy nézzék Baby Yoda és Boba Fett kalandjait. Hogyha nem futna éppen ez a sorozat a Disney új streaming felületén, lehet, hogy kevesebben jelölik ezt az opciót.

Többen maradnának a kábelnél (4 százalék) vagy nem is néznek annyit tévét, hogy megérje előfizetniük a streamingekre (6 százalék) és vannak olyanok, akiknek TV-je sincs (3 százalék), így feltehetően ilyen szolgáltatásokra sincs szükségük. Csak nagyon kevesen használják ki a streaming szolgáltatások egyik nagy előnyét: hogy bármikor előfizethető, és lemondható.

Tehát, ha például megy egy minisorozat valamelyik szolgáltatónál, amely érdekesnek tűnik, csak arra az időszakra is elő lehet fizetni, amíg az tart. Utána visszamondható, és később újra előfizethető a "csatorna". Ez persze igaz a karácsonyi időszakra is! Nem véletlen, hogy a Netflix és az HBO GO is elég széles kínálattal készül a karácsonyra, hiszen feltehetően sokan fogják a kanapéról unottan nyomkodni a távirányítót, reklámról reklámra kapcsolni - ez jó lehetőség, hogy a streamingek új előfizetőket vonzzanak be.

Bunyó karácsonyig

Azon, hogy a streamingek karácsonykor tovább versengenek az előfizetők kegyeiért, a nézők csak nyerhetnek. Hiszen 2-3 DVD áráért egy egész "videótéka" állhat a rendelkezésükre egész hónapban.

Az HBO GO elég keményen bekezdett decemberben, amikor elérhetővé vált az összes Harry Potter-film és az eddig megjelent Legendás állatok-sorozat két része is a felületen. Blockbusterrel, klasszikus sikerfilmekkel, és családi filmekkel egyaránt készültek: december 22-én válik elérhetővé a Marvel Cinematic Universe idei hatalmas dobása a Bosszúállók: Végjáték, és még számos premier! Jön még A tökéletes trükk, A család kicsi kincse, az Amerikai szépség, Drakula, és a gyerekekre is gondolva rengeteg animációs film, mint a Karácsonyi lidércnyomás, Jégkorszak-filmek, a L’ecsó, Némó nyomában, a Zootropils, és még sok más mozi.

Nem is beszélve a most futó sorozatokról, és kifejezetten karácsonyi filmekről!

A Netflix sem felejtett el készülni a karácsonyra, szuper filmek jöttek decembertől, kezdve a sokszorosan díjazott Házassági történettel, folytatva a sort Martin Scorsese legújabb genszterfilmjével, Az írrel, és A két pápával. Amire pedig biztos sokan várnak, az a Witcher sorozat.

Az ünnepi hangulatról az Egy herceg karácsonyra: A királyi bébi, és a Modern Hamupipőke: Karácsonyi kívánság gondoskodhat. A sok animációs filmmel is a családoknak, gyerekeknek kedveznek, köztük a legújabb a Kiskedvencek titkos élete 2, de "műsorra tűzték" még A Grincset (2018), a Pamacs, a Mikulás kis rénszarvasa című filmet, és a kedvező kritikákat kapott Klaust is.

Akárhogy is nézzük, a streamingek komolyan veszik az ünnepeket, hogy még inkább megnehezítsék a döntést azok számára, akik előfizetnének, de nem tudnak dönteni, melyik nagy szolgáltató mellé tegyék le a voksot.

Címlapkép: Getty Images