Tuti tippek penész ellen: hogyan védekezzünk penész ellen házilag?

Hogyan védekezzünk penész ellen ecet felhasználásával, penész ellen hypo segítségével? Penész ellen só is jó: cikkünkben mutatjuk, penész ellen házilag mit tehetsz egyszerűen!

Penész, avagy a háztartások egyik legnagyobb réme: megjelenik a plafonon, a sarkokban, a bútorok mögött, nem is beszélve a fürdőszoba rejtett zugairól, a csempék között éktelenkedő fekete foltokról. Miért penészedik az én lakásom és az ismerőseimé miért nem? Befolyásolhatja a penészesedést a lakás/ház szigetelése? Mi a helyzet a páratartalommal: érdemes szabályoznunk? Cikkünkben eláruljuk, hogyan keletkezik a falakon lévő penész és hogyan védekezzünk penész ellen házilag, különböző vegyszeres és vegyszermentes praktikákkal. Melyik szer a leghatásosabb penész ellen: a só, az ecet, a hypo, netalántán valami más?

Mi a penész?

A penész egy, a gombák közé tartozó életforma, ami lebontja a közvetlen környezetében lévő szerves anyagokat. Legyen szó egy romlott paradicsomról, vagy egy falszakaszról, a penész különféle formái szinte bárhol képesek megtelepedni, ahol megfelelő számukra a hőmérséklet és a nedvesség. Az általunk egyik leginkább ismert - és legkevésbé kedvelt - penészgomba a feketepenész, ami nem csak csúnya, hanem egészségtelen is. Számtalan műszaki és házi megoldást ismerünk penész ellen: némelyek használnak, ám némelyek csak időszakosan szüntetik meg a problémát, így a penész évről évre visszatér.



Fali penész a hűvös felületeken Fali penész a hűvös felületeken

Milyen problémákat okoz a penész?

A hátrányos esztétikájú megjelenés mellett a penészgombák mikotoxinokat bocsájtanak ki, amelyek allergiára, asztmára emlékeztető penészmérgezést okozhatnak, különösen, ha valaki érzékeny rá. A penészmérgezés különösen azért veszélyes, mert a kórokozó hosszú ideig rejtve maradhat szemünk előtt, különösen, ha olyan helyen alakul ki a penész, ami nem látszik (például bútorok mögött). A penész sokféle légúti panaszt okozhat: előfordulhat orrfolyás és orrdugulás, köhögés vagy sípoló légzés és torokfájás is. A penész okozta egészségügyi problémák közé tartozhat még a nyálkahártyák érzékenysége mellett a szem és a bőr irritációja is. Súlyosabb esetben a penész el nem múló köhögést, fejfájást, légzési nehézségeket, fáradékonyságot és sok más mellett koncentrációs zavarokat is előidézhet.

Mitől penészedik a lakás?

Azt, hogy mennyire penészedik az otthonunk, alapvetően két tényező határozza meg: a falak hőmérséklete és a helyiség páratartalma, erre jön még a házban lakók életvitele és a berendezés is. A penész leginkább a hűvös, nyirkos helyeket szereti, ezért is nem meglepő, ha leggyakrabban a fürdőszobában futunk össze a jelenséggel.

Nézzük, hogyan befolyásolják ezek a tényezők a penész létrejöttét!

1. Alacsony a fal felületi hőmérséklete

A penészesedés egyik leggyakoribb oka a fal alacsony felületi hőmérséklete, ami több okból is létrejöhet. Gyakran a problémát az okozza, hogy vizes a falszerkezet: a fal, ami a talajból vizet vesz fel, mindig hűvösebb. Gyakori penészesedést okozó tényező, ha a fal hőhidas, vagyis a falfelület hővezetési képessége jobb, mint környezetéé. Hőhíd lehet ott, ahol egy épület szerkezeti elemei kapcsolódnak egymáshoz, vagy az épület sarkain, kiszögellésein -ezek a területek télen jobban lehűlnek. A hőhidak okozta problémákat nehéz kivédeni, ugyanis bizonyos hőhídtípusok nehezen vagy nem szigetelhetőek - erre már a ház kivitelezésénél is figyelmet kell fordítani.

Alacsony falfelületi hőmérsékletet mindemellett okozhat egyszerűen az is, hogy az ottlakók nem fűtenek rendesen. Akár takarékossági megfontolásról van szó, akár a lakók hűvösben érzik magukat jobban, mindenképpen megéri odafigyelni a megfelelő hőmérséklet fenntartására, hogy ne szaporodjon el a penész - akkor is, ha éves szinten egy kicsit magasabb lesz a rezsi.

2. Túl magas a lakás páratartalma

A lakás magas páratartalmáról maguk a lakók is tehetnek: érdekesség, hogy már azzal, hogy ott lakunk, mi magunk is párásítunk- egy négyfős család átlagosan 10-14 liter párát juttathat a levegőbe! Párát képzünk alapvető biológiai folyamataink (izzadás, légzés) mellett a főzéssel és a fürdéssel, a takarítással és a ruhaszárítással, illetve a nyitott égésű tüzelőberendezések (gázbojler) és a növények is hozzájárulnak otthonunk párás klímájának kialakításához. A vizesedő falak a fent leírt alacsony falfelületi hőmérséklet mellett szintén növelik a levegő páraterhelését. Ha nagyon sok a pára a lakásban, párafelhalmozódás történhet, a nedvesség pedig kicsapódhat, ezzel szintén jó lehetőséget teremtve a penésznek a megtelepedéshez.

3. Az ingatlan műszaki jellemzői

Ma már szinte mindenkinél alapelvárás, hogy egy ház vagy lakás korszerű legyen, frissen felújított nyílászárókkal és új ablakokkal, amelyek minden meleglevegőt benn tartanak - ám ezáltal a szellőzést is megakadályozzák. Hiába lesz alacsonyabb a fűtésszámla, sajnos, ha nem áramlik a levegő és szellőztetés sincs, megindul a penész szaporodása, ugyanis a szigetelés ellenére is vannak hidegebb felületek. A nyílászárók cseréje mellett a kazáncsere is gyakori egy-egy felújítás során (kondenzációs kazán), ami szintén megszünteti a korábbi (kéményes) szellőzést.

4. Az ingatlan belső kiegészítői

Hozzájárulhat a penészesedéshez mindemellett az is, ahogyan berendezkedtünk az ingatlanunkban: a falokon lévő műanyagalapú festékek és tapéták például kevésbé ellenállóak a penésznek, illetve a bútorok alatt/mögött is könnyűszerrel kialakulhat. Tipikus "penészesítő" berendezés lehet minden beépített bútor, kiváltképp a konyhabútorok. Ezek alatt a berendezések alatt egyrészt nem jár a levegő, másrészt takarják a falakat, így az általuk borított felületek alacsonyabb felszíni hőmérséklettel bírnak.



A penész gyakran megtelepszik a csempék közötti fugán A penész gyakran megtelepszik a csempék közötti fugán

Mit NE tegyünk penész ellen?

Hiába idegesít minket a penészes felület, semmi esetre se kezdjük el törölgetni, ugyanis azzal többet ártunk, mint használunk. Törölgetéssel sem a penész okát nem szüntetjük meg, sőt, még szét is szórjuk a helyiségben a spórákat, ami később még több penészes foltot eredményezhet!

Hogyan védekezzünk penész ellen?

A penész elleni védekezés számos módját ismerjük, ám mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy a penész elleni küzdelem során ugyanolyan fontos a penészesedés megelőzése, mint a probléma megszüntetése. A következő penész megelőző és penész-orvosló megoldásokat mindenképpen érdemes figyelemmel kísérnünk!

A kiváltó okok megszüntetése

Vizsgáljuk ki a helyzetet, derítsünk fényt a penészesedés okaira: emberi hibából alakult ki a penész, vagy inkább az épület tulajdonságai tehetnek róla? Ha sejtéseink szerint a hőhidak okozzák a penészesedést, érdemes hívnunk egy szakembert, aki hőkamerás épületdiagnosztika útján tesz pontot az ügy végére. Érdemes lehet a kényes falakon infra felületi hőmérőt használnunk, vagy esetleg egy páratartalommérő berendezést vásárolnunk.

Penész ellen műszaki megoldásokkal

A szagelszívó/párátlanító berendezések egy szellőzetlen helyiségben (például ablaktalan WC, fürdőszoba) elengedhetetlenek, hiszen nélkülük a párával teli levegő nem tud távozni a helyiségből. A megoldás a gépi szellőztetés. A kontrollált gépi szellőztetés hővisszanyelés nélkül olyan ventilátorok kiépítését jelenti, amelyek állandóam üzemben vannak és reagálnak a helyiség páratartalmára. A hővisszanyeléses gépi rendszerek ennél egy fokkal még komolyabbak: úgy forgatják a helyiség vagy a lakás levegőjét, hogy még a téli hidegben sem hagyják lehűlni a belső tereket, illetve nyáron felmelegedni a klímát - természetesen ez egy költségesebb megoldás. A páramentesítő készülékek használatával is felvehetjük a harcot a penész ellen: ezek a gépek a szoba levegőjét szűrik folyamatosan, ám jelenlétük a hétköznapokban zavaró lehet és azon kívül, hogy a levegőt párátlanítják, a minőségét nem javítják.

Penész ellen változtassunk szokásainkon!

Az egyik legfontosabb védekezési forma, amellyel felléphetünk a penész ellen az, ha gyakran szellőztetünk, ezzel szüntetve meg a lakás páratartalmát. Emellett oda kell figyelnünk hétköznapi szokásainkra is: ha az időjárás megengedi, ne fürödjünk zárt ablakoknál, teregessük ki a nedves ruhákat az erkélyen, a szabadban, vagy nyitott ablak előtt, ügyeljünk a főzés során történő kipárolgásra és ne takarítsunk bővízzel! Időnként muszáj szellőztetnünk akkor is, ha odakint hideg van és "az utcát fűtjük", különben a hűvös hónapok alatt több helyiség penészesedéséhez is hozzájárulhatunk.

Penész ellen házilag

Penész ellen vegyszerrel és vegyszermentesen is védekezhetünk attól függően, hogy milyen mértékű problémáról van szó és melyik megoldáshoz vonzódunk higiéniai vagy egészségügyi okokból. Nézzük, hogyan védekezzünk penész ellen házilag egyszerű, a konyhában/fürdőszobában is fellelhető anyagokkal, vagy könnyen beszerezhető vegyszerekkel!

Penész ellen ecet használatával

Gyakran hallhatjuk, hogy az ecet, avagy a legismertebb minden-mentes és minden-ellenes háziszer nagyszerű csíraölő hatással bír. Védekezhetünk penész ellen ecet használatával, ám csak korlátozott minőségben: az ecet eltávolítja a felszíni penészt, de a penészgombák egy része sajnos hátramarad, így a probléma előbb-utóbb újra felüti majd a fejét.

Penész ellen só használatával

A sós oldat használata elterjedt védekezés penész ellen, különösen, ha a takarításról, megelőzésről van szó. Egyesek azt tartják, a sólámpa használata is sokat javíthat a szoba penész-ellenes klímáján, amit érdemes lehet kipróbálni, ám védelmünket ne erre az információra alapozzuk!

Penész ellen hypo használatával

A hypo az egyik legismertebb és leghatékonyabb szer penész ellen, amivel dolgozni sem bonyolult. A hypo tökéletesen alkalmas bármilyen felület takarítására, különösen a fürdőszobában a fugákon és más nyirkos, penészes helyeken. A hypo egy másik előnye: könnyű hozzájutni és ráadásul még olcsó is!

Penész ellen bórax használatával

A bórax nem más, mint a bórsav nátriummal alkotott sója, fehér por formájában. Forróvízben elkevert oldatját nem csak fali penész, hanem penészes bútorszövetek megtisztítására is használhatjuk: dörzsöljük a bútorba, hagyjuk állni, majd vízzel tisztítsuk át. Ha nem szűnt meg a probléma, ismételjük meg a folyamatot a penész ellen!

Penész ellen ezüstkolloid használatával

Az ezüstkolloid penész ellen is hatásos szer: csíraölő hatása már évtizedek óta ismert nem csak a háztartásban, de a gyógyászatban is!

Penész ellen teafaolaj használatával

Habár a teafaolaj lenyelve mérgező, számtalan módon hasznosítjuk baktérium- és gombaölő hatása miatt. Használhatjuk töményen vagy vizes/citromos oldatban is, ráadásul kellemes illatot hagy maga után.



Penész ellen házlag: tényleg segít vagy csak ideiglenes megoldás? Penész ellen házlag: tényleg segít vagy csak ideiglenes megoldás?

Penész ellen szódabikarbóna használatával

A vízzel elkevert szódabikarbóna nem csak penész ellen, hanem a vízkőeltávolítás során is hatásos házi praktika lehet. Vigyük fel a kívánt felületre, hagyjuk állni, majd óvatosan távolítsuk el!

Penész ellen sütőpor használatával

A szódabikarbónához hasonlóan használhatjuk a sütőport is penész ellen, ám lehetőleg a kis mennyiségű felületi penész eltüntetésére használjuk, ugyanis a fugákkal, penésszel vastagon borított fürdőszobákkal nem biztos, hogy elbír.

Penész ellen citromlé használatával

A citromsav egy természetes baktérium- és gombaölő szer, amit alkalmazhatunk a falakon és a fugákon is. Kellemes illata miatt sokan szeretik, ám nagymértékű penészesedés esetén kicsi a valószínűsége annak, hogy megoldja a problémát.

Penész ellen ammónia használatával

Az ammónia a porózus penész ellen hatásos szer. Az ammóniából víz használatával készítsünk 50%-os oldatot penész ellen: vigyük fel a kívánt felületre, hagyjuk állni 10 percen keresztül, majd töröljük le.

Penész ellen alkohol használatával

A gyógyszertári alkohol jó lehet penész ellen, ám vigyázzunk, hogy erős kipárolgását ne lélegezzük be használat közben. Minden alkalommal szellőztessünk, ha alkohollal léptünk fel a penész ellen és tartsuk szem előtt, hogy az alkohol tűzveszélyes!

Penész ellen hidrogén-peroxid használatával

A hidrogén-peroxid nem csak hatékony, de egészséges szer a penész ellen. Fehérítőszer lévén fehérítheti a falakat, ám a fürdőszobai fugákkal csodákat művel. A hidrogén-peroxid vízre és oxigénre bomlik, így nincsenek káros egészségügyi hatásai. Leggyakrabban 3%-os oldatot készítünk belőle, amit érdemes többször is felvinni a kívánt felületre és súrolni is.

Kiritika: használnak a házi praktikák penész ellen?

A kisebb mértékű felületi penész eltávolításához a legtöbb esetben tökéletesen elegendőek lehetnek a fent leírt penész elleni házi praktikák, ám ezek sajnos a penész későbbi kialakulása ellen már nem védenek, illetve nagymértékű penészfertőzés felszámolására sem lesznek alkalmasak. Ha látjuk, hogy a penész nem szűnik meg a házi praktikáknak köszönhetően, használjunk inkább vegyszert.

A rendszeres takarítás jelentősége

A penész elleni védekezés egyik legfontosabb mozzanata a gyakori szellőztetés mellett az, hogy rendszeresen takarítsunk, különösen azokon a helyeken, amelyek nagyobb mennyiségű nedvességnek vannak kitéve, vagy ahol nem jár a levegő - ilyen például a fürdőszoba, a bútorok által takart területek, zárva tartott, nyirkos szekrények vagy alagsori helyiségek. A takarítás terjedjen ki minden olyan területre, amelyet kézzel vagy géppel elérünk és fordítsunk figyelmet azokra az elemekre is, ahol nagy valószínűséggel pára csapódhat le (ilyenek például a használaton kívüli, hűvös fűtőcsövek). Amit lehet, dörzsöljünk át baktérium- és gombairtó szerekkel!

Penészgátló festék

A penészesedést gátló festékek mindenképpen előnyösek olyan helyiségekben, ahol funkciójukból adódóan is magasabb a páratartalom: ilyen például a fürdőszoba, ami ráadásul még hűvös is. Ezeken a helyeken érdemes penészgátló festékkel festetni, ám hangsúlyozzuk, hogy ez nem elegendő védelem, ettől még ugyanúgy szellőztetnünk és takarítanunk kell!

Hogyan ismerjem fel, hogy egy lakás fog-e penészedni?

Egy ingatlan megvásárlásakor már előre következtethetünk arra, hogy a helyiségek fognak-e penészedni. Mindenképpen kérdezzük meg, hogy milyen a lakás szigetelése, milyenek a nyílászárók, van-e vagy beépíthető-e valamilyen páraelszívó és szellőztető berendezés? Figyeljük a falakat: ahol vizesedés jeleit fedezzük fel, ott nagyobb valószínűséggel telepszik meg a penész is. Ellenőrizzük, hogy hol, mennyi fűtőtestet találunk, milyen a lakás szellőzése, kérdezzünk rá, hol találhatóak a hőhidak! Érdemes bevilágítanunk a nagyobb bútordarabok alá/mögé is: ahol van penész, ott később is lehet!

A megoldás: kombinált védekezés penész ellen

A penész elleni védekezés számos aspektusból áll, a penészedésre hajlamos helyiségekben inkább egy folyamatról van szó, mintsem egyetlen nagytakarításról. A penész elleni védekezés fontos eleme a megelőzés: az ingatlan szellőzésének, páraelvezetésének kiépítése és penészgátló festék használata a nyirkos helyiségekben. Mindemellett fontos szokásaink átalakítása, hogy ne termeljünk felesleges párát szellőzetlen helyeken.

Ha minden óvintézkedés ellenére is felüti a fejét a penész, védekezzünk a penész ellen okosan: mindenképpen érdemes a penészt "csírájában" elkapni és szakszerűen kiirtani. Próbáljuk ki a különféle háziszereket (pl. citromlé, ecet), de többre megyünk a hypoval és a különféle direkt penész-elleni vegyszerekkel, vagy az olyan egészségre ártalmatlan vegyianyagokkal, mint a hidrogén-peroxid és az ezüst-kolloid. Penész ellen mindemellett úgy védekezhetünk, ha odafigyelünk otthonunk higiéniájára: takarítsunk alaposan és rendszeresen, szellőztessünk minden héten többször!

Címlapkép: Getty Images