Koronavírus: emelkedő tendenciát mutatnak a magyar megbetegedések a kialakult gócpont nélkül is

A Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján Müller Cecília tisztifőorvos ismertette: az elmúlt 24 órában nagyobb mértékben nőtt a fertőzöttek száma, mint eddig. 1190 főt tartanak nyilván, aki a járvány kezdete óta megfertőződött, sokan vannak köztük, akik intenzív ápolásra szorulnak. Akkor is emelkedő tendencia tapasztalható, ha nem számítják bele az idősotthonban kialakult gócpontot.

A tisztifőorvos arról is beszélt, hogy az elhunytak száma is emelkedik. Az áldozatok jellemzően idős, krónikus betegségben szenvedők. Jelentősen nőtt a laboratóriumi vizsgálatok száma is - ismertette Müller Cecília. Az Pesti úti idősotthonban megfertőzöttek közül az igazolt esetek száma 151. Személyes látogatása alkalmával a tisztifőorvos meggyőződött a további teendőkről. 126 főt szállítottak el a Korányi kórházba. A tisztifőorvos elrendelte továbbá az egészségügyi ellátás folyamatosságát, a járvány kezelési ismeretek felelevítését, elsajátítását, és a fokozott fertőtlenítést is.

Egy másik idősotthonban szintén járványosan terjed a koronavírus, ez a Rózsa úti intézmény - itt is már 7 pozitív esetről tudnak - ismertette Müller Cecília. Felhívta a figyelmet, hogy fontos most az idősotthonokra fókuszálni, ezért az ország egész területén ellenőrzéseket rendelt el. Az időseket, főként ilyen zárt közösségekben, ahol sok veszélyeztett személy él egy helyen, fokozottan fenyegeti a vírusfertőzés veszélye.

Lakatos Tibor a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a ma éjjel életbe lépett új rendelet szerint határozatlan időre meghosszabbodik a kijárási korlátozás. Külön kiemelte a piacokra vonatkozó változást: innentől az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy az idősök milyen idősávban mehetnek vásárolni a piacokre.

A húsvéti időszakban az önkormányzatoknak külön jogot adtak a kijárási korlátozás szigorítására, viszont Lakatos Tibor felhívta a figyelmet, hogy a kijárási korlátozás továbbra is érvényben van, és be fogják tartani. Az elmúlt 24 órában 1255 intézkedést hajtottak végre a kijárási korlátozás megszegésével szemben, ebből 665 esetben csak figyelmeztetést alkalmaztak.

