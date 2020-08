Így spórolnak a tanévkezdésen 10 ezreket az élelmes szülők: érdemes kivárni?

A legfrissebb kormányrendelet szerint rendben elindul a 2020/2021-es tanév, ám hogy miképp folytatódik, beleszól-e az alakulásába egy esetleges második hullám, még nem tudjuk. A szülők egy része kivár az utolsó pillanatig, és csak akkor szerzi be a szükséges taneszközöket, sokan pedig egyáltalán nem gondolkodnak tornacuccban, vagy éppen őszi cipőben.... Van ahol azonban komoly problémát okoz idén is a kötelező eszközök beszerzése, digitális eszközről pedig nem is álmodhat a család.

"Szeptembertől lesz negyedikes a fiam, még semmit nem vettem neki az iskolakezdéshez, se ceruzákat, se tolltartót, se festéket, és pláne ünnepi felszerelést sem. Augusztus eleje van, és semmiféle értesítést nem kaptunk az iskolától, hogy egyáltalán lesz-e tanévnyitó, vagy mire számítsunk. Persze ők sem tudják, senki nem tudja... Mindenesetre kivárunk, talán a füzeteket majd megvesszük az első napon, de festék, ecset, színes papír rengeteg maradt tavalyról, ahogy a tablet is, amit márciusban vettük a digitális oktatás első heteiben" - mondta el a Pénzcentrumnak egy vidéki édesanya, Anna.

A szülők egy része tehát bizonytalan, van, aki csak füzetet és ceruzát vesz a gyerekének, sok fórumozó úgy sakkozik, hogy tolltartóra, új iskolatáskára, torna- és ünneplőcipőre egyelőre nem ruház be. Holott a tegnap megjelent rendelet értelmében a 2020/2021-es tanév a megszokott rend szerint indul el szeptember 1-jén.

Ez is érdekelhet! Megjelent a rendelet: itt a tanévkezdés pontos menetrendje Kijött a tanévkezdésről szóló kormányrendelet, amelyben az Emmi korábbi közlésének megfelelően...

A koronavírus-járvány hazai alakulása eddig kedvező, jelenleg nem indokolt a digitális oktatással helyettesíteni a hagyományos oktatást. Ugyanakkor sok országban jelentősen nő a fertőzések száma és a hazai adatok is óvatosságra intenek. Ezért a kormány, az Operatív Törzs és a járványügyi hatóság folyamatosan értékeli a helyzetet és szükség esetén további intézkedésekről dönt. Az szintén tudható, hogy az iskolák intézkedési protokollt fognak kapni a járvány elleni védekezést segítő teendőkről.

Továbbra is alapfontosságú, hogy beteg, a koronavírus tüneteit mutató gyermeket ne engedjenek a szülők közösségbe. Felelős szülői magatartással, az alapvető óvintézkedések betartásával elkerülhető az iskolákat érintő korlátozások bevezetése - közölte az augusztus 11-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma:

Vegyek vagy ne vegyek?

Július végén, augusztus elején szokott indulni a roham az akciós iskolaszerekért, iskolatáskákért, de sok szülő az előző, félig digitális tanév tapasztalataiból kiindulva inkább kivár, vagy próbál beszerezni működő okoseszközöket, pláne ott, ahol több gyerek van. Már csak azért is, mert egy általános iskolát vagy középiskolát kezdő tanuló beiskolázása akár a 100 ezer forintot is meghaladhatja, hiszen egy jó minőségű, éveken át funkcionáló eszközöknek megkérik az árát. De főleg akkor szalad meg a számla, ha nem csak taneszközöket, de bútort, íróasztalt, széket is be kell szerezni.

Sőt, a szülők legnagyobb része ruházati cikkeket is vásárol gyerekének, a tornacipő és tornaruha mellett őszi ruhák is kerülnek ilyenkor a kosárba: pulóverek, nadrágok, őszi kabátok. És ezen a ponton máris közelebb kerültünk a 150 ezer forinthoz.



"Ha digitális oktatás lesz ismét az ősszel, akkor a költségek egy részét megúszhatjuk, de legalábbis kitolhatjuk: az otthontanuláshoz nem kell új iskolatáska, sem új tolltartó, sem tesicucc, sőt, a rajz és technika felszerelés egy részét is elfelejthetjük, a pulóverekről, az őszi cipőkről és a kabátokról már nem is beszélve: ami 3 iskolás korú gyerek esetben nem kis tétel" - ezt már egy gyakorlatias apuka, István jegyezte meg.



De akad olyan iskola is Magyarországon, ahol direkt megkérték a szülőket, ne vegyenek még semmit augusztusban, majd a hónap végén küldenek értesítést, mire lesz szükség, szeptember első napjaiban úgysem használják az összes füzetet, és az összes gyurmát.

Az áruházláncok felkészültek a rohamra

Jelenleg az érdeklődés a tanszerek iránt még visszafogottnak mondható, de ezen egyelőre nincs is mit csodálkozni, hiszen az igazi nagyroham hagyományosan augusztus 20. után kezdődik.

Így is lehet: online A járvány alatt rászoktunk az online vásárlásra - ezt számos kutatás is bizonyítja, hiszen nem csak gyors, kényelmes, de bizonyos szempontból egyszerűbb is a gép előtt kiválasztani a szükséges felszereléseket, mint az üzletbe tolakodni. Ezt felismerve sok szülő idén már inkább internetes webáruházon keresztül szerzi be a szükséges iskolai felszereléseket. Hogy így lényegesen olcsóbb lenne, azt nem lehet mondani, hiszen a hipermarketek legendásan alacsony áraival nehéz versenyre kelni, ám számos egyéb előnye van a wbshopoknak: az egyik leghasznosabb, hogy rengeteg időt takaríthatnak meg így a szülők.



Hogy e idén is így lesz-e, egyelőre nagy kérdés, mindenesetre az áruházláncok felkészültek, a polcok roskadásik vannak áruval:



A Pénzcentrum megkérdezte olvasóit, hogy ők mire számítanak, hogyan vásárolnak idén. A válaszokból kitűnik, hogy a legtöbben hagyományos oktatásra készülnek és aszerint vásárolnak, hiszen a válaszadók fele már meg is vette a füzeteket, és más iskolaszereket. 15,3 százalék még kivár a vásárlással, 12 százalék viszont kifejezetten otthontanulásra készül és digitális eszközöket vásárol. A válaszadók 10,8 százaléka felkészül mindkét eshetőségre és vesz ezt is, azt is. Szintén számottevő azoknak a száma, akik úgy gondolják, nem érdemes füzetet venni, hiszen még lehet folytatni a tavalyiakat.

Már akinek telik rá...

Sok szülő panaszkodik a fórumokon arról, hogy hiába kapták meg a szükséges tanszerek listáját az iskolától júniusban, egészen egyszerűen nem tudják kigazdálkodni az árát idén.

A digitális oktatásra történő átállás nem csupán a tanulmányokra volt hatással, de az érintettek digitális térben való jártasságát is próbára tette - egy új kutatásban az ezzel kapcsolatos tapasztalataikról kérdezték a magyar szülőket.

A megkérdezettek negyedének kellett új számítástechnikai eszközt vásárolnia, erre átlagosan 125 ezer forintot költöttek, míg közel kétharmaduk vásárolt valamilyen kiegészítőt, átlagosan 32 ezer forintért.

Pláne ott nehéz a családok helyzete, ahol a bevételek megcsappantak a koronavírus-válság miatt, nagycsaládosak, ha minden gyerek egyszerre kezdni az iskolát, de az egyszülős családok helyzete is nagyon bizonytalan.

Közülük többen nem augusztus végére hagyják a tanszerek beszerzését, hanem évközben folyamatosan veszik meg őket, amikor akciók vannak, így nem csak olcsóbb, de nem egyszerre kell megvásárolni mindent, eloszlanak a költségek. Az ember nagyon találékony, amikor nehéz helyzetben van

- mondta el a Pénzcentrumnak Nagy Anna, az Egyszülős központ vezetője, majd hozzátette, a digitális eszközök beszerzése azonban sokaknak közülük szinte elérhetetlen:

"A tavaszi veszélyhelyzetben körülbelül 100 laptopot, digitális eszközt osztottunk szét az egyszülős családok között, így azért 100 családnak lett könnyebb az élete, hiszen azok, akik nehéz anyagi helyzetben élnek, egy számítógép megvétele szinte lehetetlenség: fel sem merül. Az hogy tudunk-e a továbbiakban is segíteni egy esetleges második hullám esetén, sok mindentől függ, főként, hogy lesznek-e támogatóink. Tavaly volt egy olyan kampányunk, amiben tornazsákot adtunk a családoknak, 5-6 ezer forint értékben, ezzel is könnyítettünk a helyzetükön" - összegezte Nagy Anna.

Címlapkép: Getty Images