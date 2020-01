Ezek a legveszélyesebb videójátékok: a tiltás rossz út, így nem lesz függő a gyerek

Ma már szinte az összes kiskamasz játszik valamilyen számítógépes játékot, és hiába idegesíti ez napról-napra egyre jobban a szülőket, tiltani nem tudják őket, ámbár nem is érdemes! Helyette inkább fogadjuk el őket játszva is, de persze kínáljunk fel nekik minél több közös programot. És persze nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az online stratégiai játékok nem csak ártanak, de a hasznukra is válhatnak, hiszen olyan készségeket is erősítenek bennük, melyekre később, a felnőtt életük során nagy szükségük lesz majd.

Karácsony előtt a Pénzcentrum többször is foglalkozott azokkal a gyerekjátékokkal, társasjátékokkal, melyek nem csak hasznosak és szórakoztatóak, de a pénzügyi nevelésben is fontosszerepet játszanak.

Beszámoltunk róla, hogy aranykorukat érik az izgalmasabbnál izgalmasabb játékok, melyek nem csak a család szórakozását garantálják szürke téli estéken, hanem a kifejezetten jó hatással vannak a legkisebbek fejlődésére is: türelmet, kitartás tanulnak, kialakul a koncentrációs képességük, és olyan készségeket is magukba szívnak játékos formában, melyekre nagy szükségük lesz későbbi életük során.

De sok szülő tapasztalhatja, hogy a digitális generáció tagjainak figyelmét ma már hosszabban képes lekötni egy-egy izgalmas számítógépes vagy Xbox játék, mint egy klasszikus Monopoly, pláne egy könyv.

Ezt a jelenséget, a digitális eszközhasználatot lehet pozitív, vagy negatív előjellel emlegetni, ám a lényeg, hogy jelen van az életünkben, és előbb -utóbb jobb elfogadni, és a lehető legtöbbet kihozni ebből a helyzetből. Fontos, hogy a játék mindig játék marad, kikapcsolódás a célja, nem egy fejlesztőeszköz. Ezt javasolja Fülöp Hajnalka, internethasználat-oktató, a Tudatos Digitális Szülő Facebook-oldal szerkesztője.

A szakértő megfigyelése szerint a "fiatalok" nagyjából 60 százaléka játszik, nagyrész fiúk, de lányok körében is egyre népszerűek az online játékok. Eleinte az ún. battle royal - játékokkal játszanak, mint a Fortnite, ahol meseszerű lényekként harcolnak a túlélésért egymással, egy szigeten. Sokan játszanak az építőjátékként is ismert Minecraft-tal, ahol egy végtelennek tűnő kockás felületen alkotnak és kalandozhatnak. A tizenévesek körében már inkább az MMORPG-k tarolnak, azaz a nagyon sok szereplős online szerepjátékok.

Általában tizen éves kor körül szokták elkezdeni a fiatalok, mivel stabil szövegértés, íráskészség szükséges már ezekhez. A többi játékot akár már óvodásoknál is látni, és alsó tagozatban is gyakori, hogy használják.

A szakember is azt javasolja, hogy 10 éves kor előtt ne is engedje a szülő, hisz ő biztosítja a gyerek környezetét, a digitális világot is ekkor még. Törekedjünk arra, hogy utána is csak akkor játszhasson kontrollált körülmények között, ha biztosítva látja, hogy a gyermeke nem válik a játék rabjává. Ezt leginkább úgy lehet érhetjük el, hogy - még a digitális eszközhasználat előtt- minél több mesét olvasunk neki, és beszélgetünk vele, serkentve ezzel az agy belső képalkotási tevékenységet, illetve minél több offline programmal "kínáljuk meg", azaz elegendő időt tölt a szabad játékkal a szabadban, sporttal, alkotással, kortárs közösségben, és az őt sok mindenbe bevonó szüleivel.

A következő fokozat

Tizenévesen aztán a videójáték-használat szintet lép, a gyerekek sokszor egyedül vannak ott, szülői felügyeletet már nem fogadnak el. Szinte szükségszerű is ez a menekülés, hiszen a kamaszkor a leválás időszaka, és az egyik tér, ahová elvonulhat a gyermek, az az online világ. Sok szülő érzi úgy, hogy elrabolta tőle gyermekét a digitális világ, pedig ez nem feltétlenül van így.

Jó megoldás erre, ha folyamatosan érdeklődünk a gyerek élete iránt, bevonódunk mi is a játékba, érdeklődve fordulunk feléjük: miért ne beszélgethetnénk vacsora vagy séta közben a Minecraftról?

Sokkal hatékonyabb lehet a kommunikáció, ha nem félünk tanulni a gyerekektől, alázattal fordulunk az ő tudásuk, világuk felé, és elfogadjuk, hogy valamiben ők a jobbak.

Mit tanulhatnak ők?

A játék közben szükségszerűen éri őket kudarc, ami belső konfliktussal, sokszor dühkitörésekkel járhat együtt, és akár agresszív viselkedést is kiválthat belőlük. Ilyenkor segíthet a szülő abban, hogy a gyermek megtanulja kezelni ezt az óriási erőt, megoldási javaslatokkal állhat elő - ez a későbbiekben is jól jöhet, a felnőtt életében sem árt, ha valaki ismeri önmagát és tudja kezelni a frusztrációit.

Számtalan témájú játék létezik, és teljesen mindegy, hogy a gyermek egy vidámparkot igazgat benne, ókori birodalmakkal csatázik, vagy gondozza a virtuális veteményest: mindegyik ilyen típusú játék arra taníthatja, hogyan kell beosztani, felhasználni a pénzét, erőforrásait, és hogyan tud fejlődni, terjeszkedni, növekedni - ez szintén jó alapját jelentheti egy kiegyensúlyozott felnőttkornak.

Ezen kívül pedig jó tisztában lenni azzal is, hogy mivel rengeteg típusú játék létezik, a fiatalok általában ösztönösen képesek rátalálni arra, amelyek meglévő képességeiket erősítik fel: értelemszerűen azzal a játékkal fognak szívesen játszani, amelyben a legnagyobb sikereket érik el.

Nem utolsó sorban pedig a MMORPG típusú játékokat is csapatokban játsszák, ahol nem csak saját karakterük fejlettségi szintje, nem csak saját képességeik számítanak, hanem mindig figyelembe kell venni a többieket is - ezáltal pedig a csapatjáték szabályai vésődhetnek be, lehet a jellemfejlődésük eleme.

Ez már túlzás, fiam!

Problémás médiahasználó abból a gyerekből válik általában, akiknek a fizikai valósága nincs rendben, és az online térbe menekül a kézzel fogható gondok elől. Így szülőként azt tehetjük ennek elkerülése érdekében, hogy a lehetőségekhez képest próbálunk minél nyugodtabb, elfogadóbb, biztonságosabb, őszintébb és hitelesebb környezetet biztosítani a kiskamaszok számára,olyat, ami tele van alternatívákkal. (A Tudatos Digitális Szülő oldal pont ezt a feladatot tűzte ki célul: a szülőknek segít, hogy a digitális világban felnövő gyerekeiknek megnyugtató, felkészült hátteret adhassanak. )

