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Megdöbbentő lakáspiaci adat: a magyarok többsége nem olyan otthonban él, amilyet szeretne
A magyar lakásvásárlók többsége valamilyen kompromisszumra kényszerül, amikor ingatlant vesz. A leggyakrabban a lakás méretéből vagy minőségéből kell engedniük, miközben sokan hosszú évekre, akár 20-25 évre is elkötelezik magukat hitellel. Egy friss reprezentatív kutatás szerint a magyarok közel kétharmada elköltözne jelenlegi otthonából, ha lehetősége lenne rá.
Az Anker Property és az Europion közös országos felmérése alapján a magyarok 65 százaléka saját ingatlanban él, míg csaknem minden ötödik ember bérel lakást. Jelentős különbség van azonban Budapest és a kisebb települések között. A fővárosban a megkérdezettek 58 százaléka él saját ingatlanban, miközben a falvakban ez az arány 74 százalék. Budapesten 33 százalék a bérlők aránya, a falvakban viszont csak 6 százalék.
Az életkor is sokat számít. A 60 év felettiek 82 százaléka lakástulajdonos, a 30 év alattiaknál viszont ez az arány még a harmadot sem éri el. A kutatás szerint a lakásvásárlók mindössze 27 százaléka tudott úgy ingatlant venni, hogy semmilyen kompromisszumot nem kellett kötnie. A fővárosban még rosszabb a helyzet, ott csak 18 százalék mondta ezt. Hasonlóan alacsony, 23 százalékos az arány a 30-39 évesek és az 50-59 évesek körében.
A kompromisszumok mögött elsősorban pénzügyi okok állnak. A válaszadók 33 százaléka azért engedett az elképzeléseiből, mert nem akart banki hitelt felvenni. 28 százalékuknak nem volt elegendő önerője, 18 százalékuk pedig nem kapott a jövedelme alapján elegendő hitelt.
Ennek következtében sokan kisebb vagy rosszabb állapotú ingatlant vásároltak. A válaszadók 24 százaléka a tervezettnél kisebb lakást vagy házat választott, ugyanennyien pedig rosszabb minőségű ingatlan mellett döntöttek. 19 százalékuknak garázsról vagy tárolóról kellett lemondania, 17 százalékuk távolabb költözött az eredetileg tervezettnél, 11 százalék pedig rosszabb környékkel is beérte.
A legtöbben máshol élnének
A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy a magyarok 63 százaléka elköltözne jelenlegi otthonából, ha megtehetné. A legtöbben jobb kerületet vagy települést választanának, erre 25 százalék voksolt. 23 százalék nagyobb lakásba költözne, 21 százalék pedig új építésű otthont szeretne.
A nők körében többen vannak azok, akik nagyobb ingatlanra vágynak, a férfiak pedig gyakrabban választanának új építésű lakást. Ennek ellenére jelenleg csak a megkérdezettek harmada tervezi, hogy a jövőben nagyobb lakást vagy házat vásárol.
Hliniczky Krisztián, az Anker Property alapító-tulajdonosa szerint az elmúlt 15-20 év tapasztalatai alapján a hitelfelvétel sokak számára a saját ingatlan megszerzésének leggyorsabb útja, ez azonban nem garantálja, hogy a vevő végül olyan otthonhoz jut, amely valóban megfelel az igényeinek.
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A szakember szerint az önerő, a hitelképesség és az ingatlanárak együtt gyakran arra kényszerítik a vásárlókat, hogy a lokáció, a méret vagy az ingatlan állapota között válasszanak.
A magyarok többsége nem ismeri az alternatív lehetőségeket
A kutatás szerint a lakásvásárlók jelentős része nem ismeri a finanszírozási lehetőségek teljes körét. A magyarok háromnegyede még nem hallott olyan, a hazai piacon elérhető konstrukciókról, mint az életjáradékos ingatlanok vagy a hozzájuk kapcsolódó lakás-előtakarékossági programok.
Az idősebbek valamivel tájékozottabbak, a 60 év felettiek 37 százaléka találkozott már ilyen megoldással. A 30 és 60 év közöttieknek azonban csak körülbelül ötöde ismeri ezeket a konstrukciókat.
A kutatás készítői szerint ezért lakásvásárlás előtt érdemes alaposan feltérképezni a finanszírozási lehetőségeket. A felmérés alapján ugyanis sok esetben nem kizárólag az ingatlanárak, hanem az önerő és a hitelképesség korlátai döntik el, hogy végül milyen otthont tud megvásárolni egy család.
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