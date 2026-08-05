Rendkívüli bejelentés a rezsiről: másfél millió magyart érint a most közölt óriási könnyítés

Újabb rezsiintézkedést jelentett be a kormány: megduplázzák a Szociális Tűzifa Programban igényelhető famennyiséget és az erre fordított költségvetési keretet. Emellett az állami erdőgazdaságok már megkezdték a téli készletek biztosítását, hogy a fűtési szezonban zavartalan legyen az ellátás - írja a Portfolio.

A bejelentést Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter tette. A tárcavezető soron kívüli egyeztetésre hívta az állami erdőgazdaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges famennyiség mielőbbi kitermelésére.

A Szociális Tűzifa Program az önkormányzatokon keresztül biztosít ingyenes tüzelőanyagot a rászoruló, elsősorban kisebb településeken élő családoknak. A korábbi években a program éves kerete mintegy 5 milliárd forint volt, így a most bejelentett duplázás hozzávetőleg 10 milliárd forintos forrást jelenthet. A részletes pályázati feltételeket később ismertetik.

A korábbi években a program körülbelül 180-200 ezer háztartást ért el, az állami erdőgazdaságok pedig több mint kétezer településre juttattak el tűzifát. A kormány szerint a támogatás növelése mellett az is fontos cél, hogy a készletek már a fűtési szezon kezdete előtt rendelkezésre álljanak.

A mostani intézkedés kiegészíti a korábban bejelentett döntést, amely szerint ősszel 27 százalékról 5 százalékra csökken a tűzifa áfája. A kormány becslése szerint Magyarországon mintegy másfél millió ember él olyan háztartásban, ahol részben vagy teljes egészében fával fűtenek, így az intézkedések széles kört érinthetnek.

Az egyeztetésen a rendkívüli aszály következményei is napirendre kerültek. Gajdos László arra kérte az állami erdőgazdaságokat, hogy gondoskodjanak a vadon élő állatok folyamatos vízellátásáról és az erdei itatók rendszeres feltöltéséről.