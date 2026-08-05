Megbízhatóan működnek a kánikulában is? Teszten a Samsung, LG, Bosch, Beko, Whirlpool hűtőszekrényei

A Tudatos Vásárlók Egyesülete kombinált hűtőket és fagyasztókat tesztelt nemzetközi együttműködésben. Kiderült, áramszünetkor akár 16 óra különbség is lehet a fagyasztók hőtartása között. A hűtő és a fagyasztó egész évben, napi 24 órában működik. Egy ilyen készülék kiválasztása hosszú évekre befolyásolja az élelmiszerek biztonságát, a villanyszámlát és a mindennapi kényelmet. Ezért arra is keresték a választ, milyen gyorsan hűtenek és fagyasztanak a készülékek, mennyit fogyasztanak, hogyan viselik a nyári meleget, mennyire zajosak, és mennyire kényelmes használni őket a mindennapokban.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete kombinált hűtőket és fagyasztókat tesztelt nemzetközi együttműködésben. Összesen 184 készüléket vizsgáltak. 154 kombinált hűtőszekrényt 19 márkától: ebből 118 alulfagyasztós, 7 felülfagyasztós, 18 multidoor és 11 side-by-side modell volt. Továbbá 30 önálló fagyasztót 13 márkától: ezekből 25 fagyasztószekrény, 3 fagyasztóláda és 2 pult alá építhető modell volt. Az alábbiakban mutatjuk a teszteredményeket!

Mennyire boldogul a hűtő egy nagybevásárlással?

Ami a hűtést illeti, a hétköznapi ajtónyitogatást és azt a helyzetet is modellezték, amikor egy nagybevásárlás után egyszerre sok, szobahőmérsékletű élelmiszer kerül a hűtőbe. A Samsung RB34C672DWW például úgy hűtötte le egyenletesen az újonnan behelyezett élelmiszereket, hogy közben a hűtőben már bent lévő termékek sem melegedtek fel jelentősen. Ez azért fontos, mert egy gyengébben teljesítő készülékben nemcsak az újonnan betett élelmiszer hűl le lassabban, hanem a korábban eltett ételek is melegebb környezetbe kerülnek.

Ha fagyasztásról volt szó, a kombinált hűtők fagyasztói közül az LG GBV7280CEV kevesebb mint 10 óra alatt fagyasztott -16 °C-ra, az önálló fagyasztók közül pedig a Bosch GUN21ADE0 bizonyult a leggyorsabbnak. A lassabb modellekhez képest többórás különbséget mértek. Ennek akkor van valódi jelentősége, ha egyszerre nagyobb mennyiségű húst, készételt vagy szezonális zöldséget fagyasztunk le.

Azzal azonban nem érdemes megelégedni, hogy egy-egy szempontból kiemelkedő egy termék. Az LG említett modellje például fagyasztásban kiemelkedő, hűtésben azonban már nem teljesített ilyen jól. Ezért vásárláskor azt érdemes megnézni, hogy a készülék minden olyan szempontból jól teljesít-e, ami számunkra fontos.

Megbízhatóan működnek a nyári hőségben is?

A hűtőknek és fagyasztóknak kánikulában jóval nehezebb dolguk van, különösen egy napos, rosszul szellőző vagy eleve meleg konyhában. Ezért a tesztben azt is vizsgálták, hogyan reagálnak a készülékek a külső hőmérséklet változására, és képesek-e ilyenkor is stabilan tartani a belső hőmérsékletet.

Az eredmények összességében megnyugtatók: a 154 kombinált hűtő közül 150 legalább jó értékelést kapott ebben a vizsgálatban. Az önálló fagyasztók között sem volt olyan modell, amely 35 °C-os környezetben katasztrofálisan teljesített volna, de a készülékek között mérhető különbségek mutatkoztak. Ezek azok a részletek, amik az energiacímkéből nem derülnek ki.

Melyik készülék mennyire terheli meg a villanyszámlát?

Az önálló fagyasztóknál a hasznos térfogathoz viszonyított energiafogyasztás alapján a Liebherr CFc 1875 fagyasztóláda bizonyult a leghatékonyabbnak. A legtöbb energiát a Miele FNS 4382 D EL és a Whirlpool UW8 F2C XBI N 2 igényelte. A leghatékonyabb és a legnagyobb energiaigényű készülékek között 2,5-szeres különbséget mértek, miközben hasonló méretű és fagyasztási teljesítményű modellekről van szó.

A kombinált hűtőknél is jelentős volt az eltérés. A Bosch KGN392LAG a tesztelés során mért adatokból kalkulált számított éves energiafogyasztása 143,2 kWh volt, ráadásul ezt jó hűtési és fagyasztási teljesítménnyel párosította. Ezzel szemben a Beko GNO5324XPN esetében 570,1 kWh éves fogyasztást számítottak. A modell hűtési hatékonysága ugyan jó, fagyasztási teljesítménye azonban már jóval gyengébb volt.

A legkisebb fogyasztás ugyanakkor önmagában nem értékelhető. A Liebherr CBNbsa10 575i például energiahatékonyan működött, de hűtési és fagyasztási hatékonysága elégséges értékelést kapott. Érdemesebb azt vizsgálni, hogy mit kapunk az elfogyasztott energiáért: mennyire gyorsan és egyenletesen hűt vagy fagyaszt a készülék, stabilan tartja-e a hőmérsékletet, és ezt mekkora hasznos térfogat mellett teszi.

Meddig marad hűtve az élelmiszer áramszünet esetén?

Azt is mérték, mennyi idő alatt melegszik fel a fagyasztott tesztanyag –17 °C-ról –9 °C-ra, 23 °C-os környezetben. Az önálló fagyasztóknál 8,9–24,9 óra közötti eredmények születtek. A kombinált hűtők fagyasztóterében 7,5–18 óra volt az eredmény. Ez a különbség egy hosszabb áramkimaradásnál több mint fél napnyi plusz időt jelenthet az élelmiszerek megóvására.

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Mire érdemes figyelni a mindennapi használattal kapcsolatban?

Ha zajszintről van szó, már tudjuk, hogy jó megnézni a decibel értéket a termékek adatlapján. Azonban nemcsak a hangerő, hanem a hang jellege is számít. A tesztelők ezt is értékelték, és nem minden esetben a leghalkabb modell bizonyult a legkevésbé zavarónak.

A tisztíthatóságnál azt is vizsgálták, mennyire könnyű hozzáférni a résekhez, kivenni a polcokat és kezelni a tárolórekeszeket. A kombinált hűtők hűtőterének tisztítására a 154 termékből mindössze 53 modell kapott jó vagy kiváló értékelést.

A frissentartó rekeszek teljesítménye között is jelentős különbségek voltak: a 154 kombinált hűtőből csak 66 őrizte meg jól a zöldségek nedvességtartalmát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy jól működő rekeszben tovább maradhatnak frissek a zöldségek, így kevesebb élelmiszer kerülhet a szemétbe.

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Nincs mindenki számára egyetlen legjobb választás

Más-más készülék lehet jó választás egy kis háztartásnak vagy egy sokat főző családnak. A teljes teszt nemcsak összesített sorrendet mutat: a részletes adatlapok és szűrők segítségével külön kereshető jó hőtartó, energiatakarékos, halk, gyorsan hűtő vagy fagyasztó, illetve könnyen tisztítható modell. Így mindenki a saját szempontjai alapján választhatja ki a számára legjobbat.